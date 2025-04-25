Нина Дорошина появилась на свет в 1934 году в Лосиноостровске Московской области. Отец будущей кинозвезды работал оценщиком на местном меховом комбинате. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он вместе с семьёй уехал в Иран закупать мех для нужд армии.

Быстро вернуться домой не получилось, и Дорошины прожили при посольстве СССР десять лет.

За это время Нина смогла выучить местный язык и приобщиться к культуре. Позже артистка расскажет, что всем сердцем полюбила восточную культуру: музыку, женщин в ярких чадрах и добродушных стариков.

Мужчин в Иране Дорошина считала очень красивыми, а их глаза сравнивала с черносливом. Восток она называла своей слабостью.

Мечты о сцене

В Москву Дорошина вернулась в 1946 году. 12-летняя Нина уже знала: она хочет быть артисткой. Она стала посещать театральный кружок, а по окончанию школы попробовала поступить в ведущие театральные ВУЗы страны. Пройдя во все, Дорошина выбрала Щукинское училище. В 1981 году артистка вернётся в родные стены уже в качестве преподавателя.

Полвека на сцене

После окончания Щукинского училища Дорошину пригласили в «Современник». Тогда юная артистка еще не знала, что прослужит на сцене театра более 50 лет.

В «Современнике» Дорошина сыграла более 40 ролей. Она смело бралась как за комедийные, так и за драматические постановки. Каждая ее героиня была по-своему запоминающейся.

Мало кто знает, но именно на сцене театра появился спектакль «Любовь и голуби». Он стал основой для одноименной кинокартины Владимира Меньшова.

Коллеги

Сыгравший в фильме роль Василия Кузякина актер Александр Михайлов отметил, что до съёмок не знал лично Дорошину. Однако выбор Меньшова воспринял с трепетом. Сам режиссёр быстро определился с исполнительницей главной роли. Нину Дорошину он увидел на сцене театра и понял, что артистка должна сыграть в его фильме.

Михайлов вспомнил, что Меньшов был настроен решительно. Кинематографист заявил, что Дорошина точно будет в фильме, а остальные будут пристроены «вокруг нее».

К моменту съёмок артистке уже исполнилось 50, и она очень переживала из-за разницы в возрасте с молодым Михайловым. Артистка боялась, что в кадре будет видна разница в возрасте, и зритель не поверит супругам.

«Но меня очень грамотно «состарили», поэтому всё в итоге сложилось как надо», — вспоминает актёр.

Влюбила всех

На съёмочной площадке царила полностью дружеская атмосфера. Нередко Дорошина подсказывала режиссеру текст и иногда помогала ему.

Коллеги артистки признались: уже тогда они оценили редкий талант Нины. Им не всегда было понятно, когда она настоящая, а когда — в образе. В жизни актриса была очень похожа на свою героиню Надюху — такая же смешливая, жизнерадостная и эмоциональная.

Михайлов подчеркнул, что Дорошина не болела «звездной болезнью», ко всем относилась уважительно и открыто. В сравнении с Людмилой Гурченко она старалась никого не обидеть и спокойно относилась к проявлениям грубости.

Театр вместо кино

Актриса Наталья Тенякова, сыгравшая легендарную бабу Шуру, призналась, что на момент съёмок ей было всего 37 лет. Артистка любила сцену, а к кино была равнодушна. Однако приглашение в «Любовь и голуби» отвергнуть не смогла.

О решении актриса не пожалела и рада работе с Дорошиной. Тенякова отметила, что после роли Надюхи Дорошина нередко отказывалась от других ролей. Ей больше нравился театр и живое выступление.

Своих детей у Дорошиной не было, поэтому свою любовь и заботу она дарила студентам. Артистка ценила каждого ученика и старалась передать ему максимум своих знаний и навыков.

Александр Михайлов был одним из немногим, кто после съёмок поддерживал общение с Дорошиной. Когда артистка серьезно заболела, коллега решил навестить её, но получил отказ. Дорошина стеснялась своего недуга, и заверила, что скоро поправится.

Михайлову Нина Дорошина пообещала, что обязательно выпьет с ним по рюмочке, но после победы над недугом. Встреча артистов так и не состоялась.

Для Александра уход Дорошиной из жизни стал ударом. Он до сих пор вспоминает коллегу и считает ее человеком с редким даром и талантом.