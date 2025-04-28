Пылающее небо: как советский ас одержал пять побед в первый день войны

22 июня 1941 года советский летчик Иван Калабушкин в воздушных боях над Брестом уничтожил два гитлеровских «Юнкерса», столько же «Мессершмиттов» и «Хейнкель». Всего же на личном боевом счету героического пилота, прошедшего всю войну и совершившего свыше 350 боевых вылетов, было 15 единиц сбитой вражеской техники.

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Пылающее небо над Брестом

Родился героический советский летчик Иван Калабушкин в крестьянской семье. Он окончил фабрично-заводское училище и рабфак. В 1936 году Калабушкина призвали в армию. Смышленого парня приняли в Ворошиловградскую военную авиационную школу летчиков.

Войну Калабушкин встретил, будучи лейтенантом 123-го истребительного полка, и в первый же Великой Отечественной принял участие в воздушных боях с гитлеровскими асами в небе над Брестской крепостью. Звено истребителей И-153 «Чайка» под командованием Калабушкина атаковало группу бомбардировщиков Ju-88 («Юнкерсов»). «Чайки», перед тем как начать бой, по примеру звеньевого набрали высоту и оказались над вражескими самолетами.

Калабушкин метким пулеметным огнем поразил ведущий «Юнкерс»., затем, совершив воздушный маневр, сбил второй бомбардировщик. Еще несколько гитлеровских машин уничтожили товарищи лейтенанта. Немецкие летчики запаниковали, бесцельно сбросили бомбы и развернули свои самолеты. У советских истребителей на тот момент уже заканчивались топливо и боеприпасы, поэтому они не преследовали вражеские самолеты.

После дозаправки звено И-153 снова поднялось в воздух. В том бою Калабушкин сбил еще один вражеский самолет, зайдя в хвост противнику.

Третье воздушное сражение с участием звена лейтенанта произошло вечером 22 июня. «Чайка» Ивана Николаевича пошла в лобовую атаку на группу гитлеровских Ме-109 («Мессершмитт»). Совершив головокружительный вираж и снова оказавшись в хвосте истребителя, советский летчик поразил его пулеметным огнем. Еще один такой маневр - загорелся очередной «Мессер», подбитый Калабушкиным.

В том бою лейтенанта тяжело ранило в обе ноги, и он еле долетел до своего аэродрома. Всего 123-й истребительный полк в первый день Великой Отечественной войны уничтожил в небе над Брестом 30 вражеских стервятников.

«Красный плуг» подарил самолет

Восстановление после ранения в подмосковном госпитале заняло немного времени – уже в июле 1941 года летчик настоял, чтобы его направили на фронт в свою часть. Калабушкин начал осваивать новый истребитель Як-1.

В конце июля свыше 20 гитлеровских бомбардировщиков и истребителей атаковали советский аэродром. Звено Як-1 под командованием Ивана Николаевич вступило в сражение с самолетами противника. В этом бою Калабушкин сбил «Хейнкель», но досталось и его истребителю. Летчик выпрыгнул из объятого пламенем самолета с парашютом. С ранениями и ожогами лейтенант снова попал в госпиталь.

Второй раз Калабушкина подбили в октябре 1941 года под Юхновым – вражеский снаряд пробил масляный бак истребителя. Прыгать с парашютом было рискованно - немцы легко расстреляли бы парашютиста в воздухе. Калабушкин с трудом посадил самолет на болото во вражеском тылу. Четверо суток лейтенант шел к своим, сменив военную форму на гражданскую одежду, которую ему дала крестьянская семья. Товарищи тем временем считали Ивана Николаевича погибшим.

В начале весны 1942 года старшего лейтенанта Ивана Калабушкина за героизм и мужество, проявленные в воздушных боях, удостоили звания Героя Советского Союза. К тому времени на личном счету летчика были уже восемь сбитых вражеских самолетов. Односельчане из колхоза «Красный плуг», узнав из газет о такой высокой награде земляка, собрали 125 тысяч рублей для постройки Калабушкину именного самолета. Вручал сыну истребитель, построенный на одном из волжских заводов, его отец Николай Дмитриевич.

Эскадрилья Ивана Калабушкина в составе полка ПВО охраняла Москву от налетов вражеской авиации, а также совершала атаки на гитлеровские аэродромы, участвовала в других рейдах в тыл противника. К весне 1945 года гвардии майор И. Н. Калабушкина имел на своем счету более 350 боевых вылетов, в которых он сбил 15 фашистских истребителей и бомбардировщиков. Помимо Звезды Героя на груди Ивана Николаевича, не считая медалей, красовались два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, два ордена Красной Звезды.

В конце Великой Отечественной войны Калабушкина направили в Военно-воздушную академию. Сначала боевой летчик учился сам, потом стал наставником молодого поколения воздушных бойцов. Иван Николаевич закончил Академию Генштаба, командовал дивизией, а впоследствии и армией. По состоянию здоровья (сказывались полученные ранения) в 49 лет генерал-майор Калабушкин вынужден был уйти в запас, но продолжал работать на гражданских специальностях. Умер Герой Советского Союза в 70-летнем возрасте. Иван Калабушкин был похоронен на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.