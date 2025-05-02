Как проходили похороны Льва Толстого

Отечественная историография обычно связывает похороны Льва Толстого с политическими демонстрациями, которые их сопровождали. Однако эти похороны были замечательны по многим причинам. Так как Толстой был отлучен от православной церкви, его не могли похоронить на кладбище, и отпевание не проводилось. Сам писатель выступал против присутствия священников и в завещании просил родственников «убрать поскорей» его мертвое тело, чтобы оно не мешало живым.

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Решено было похоронить писателя в лесу, в полуверсте от его дома, рядом с дорогой, по которой он каждое утро гулял. Именно здесь в детстве будущий классик закопал загадочную «зеленую палочку», символ вечного счастья, и рядом с ней он завещал себя похоронить. Местные жители называли опушку березово-дубовой рощи «Воронками» или «Старым Заказом». Родственники определили место для могилы рядом с девятью молодыми дубками, на участке, где было поменьше корней деревьев.

В рассказе «Много ли человеку земли нужно» Лев Толстой утверждал, что человеку нужно всего «три аршина» (2,13 м) - это примерное расстояние от ног до головы умершего. Однако самому писателю понадобилось немного больше - 3 аршина с четвертью в длину, 2 аршина в ширину и 4 аршина в глубину. Могилу копали яснополянские крестьяне в ночь перед похоронами, работая «всем миром». Наутро к разрытой яме пришла большая толпа. Прямо у могилы не произносили речей. Собравшиеся только восклицали «Вечная память!» - единственное разрешенное песнопение на гражданских похоронах.

«Гроб опущен в могилу. Наступает глубокая тишина. Первые комья мерзлой земли глухо стучат о крышку гроба. Слышны рыдания. Многие пробиваются к могиле, чтобы бросить горсточку земли. Затем начинают работать лопаты. Могила быстро засыпается», - описывал свидетель процесс погребения.

Вскоре над могилой вырос холмик. Ни креста, ни надгробного памятника не было - их нет и по сей день. Но чтобы посетители могли присесть, рядом с могилой была положена дощечка на пни.

Могила Льва Толстого отличается особой уединенностью, что было ощущено сначала его родными и близкими:

«Теплый день, ветер, я впервые вышла и, конечно же, пошла к могиле Льва Николаевича, - записала в дневник вдова Софья Толстая 23 апреля 1911 года. - Вдали звонили в колокола. «Христос воскресе» звучало по всей России, а на могиле было тихо, тихо; засохшие венки качались на ветру, и я молилась и плакала».

Другой посетитель описал свои впечатления так:

«Нужно иметь перо Толстого, чтобы передать чувства, которые охватывают здесь, перед контурами могилы Льва Толстого. Стоишь один в лесу, не веришь ни этим тонким орешникам, ни себе. Налево - лес. Направо - тоскливая молодая заросль. Рядом овраг. Вот где Лев Николаевич нашел уединение».

В советское время на могиле пытались высаживать цветы, но местный энтузиаст Нечаев возражал против этого:

«Я всегда возражаю против того, чтобы на могиле Толстого садили цветы: могила его должна зарасти естественно... Этот величайший человек должен естественно раствориться в Космосе, откуда пришел на эту Землю» (цитата из записок Михаила Презента, большевика).

Во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны могила Толстого была осквернена, как сообщали советские газеты. Но сегодня могильный холм, поросший травой, восстановлен и облагорожен. Вокруг могилы установлена символическая оградка на небольшом расстоянии. В «толстовские» дни поклонники русского классика кладут цветы на холм, но в остальное время могила, вероятно, выглядит так же «естественно», как и в 1911 году.