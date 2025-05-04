Главные поражения Маршала Победы: о чем не любил вспоминать Жуков

Непобедимых полководцев не бывает. Даже самый талантливые и прославленные военачальники когда-нибудь терпели поражения. "Маршал Победы" Георгий Жуков не был исключением, но о своих «проколах» он вспоминать не любил.

Начальник Генштаба

Начальником Генштаба Георгия Константиновича Жукова назначили в январе 1941 года, то есть за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны. Данной должности он лишился уже в июле – после ряда сокрушительных поражений РККА.

Сам же Жуков писал в мемуарах – решение о снятии с должности последовало после его предложения сдать Киев немцам, чтобы избежать окружения советских войск. Но описанное военачальником положение на Украине по состоянию на середину лета 1941 года не соответствовало действительности. Угроза окружения возникла только в конце августа. Скорее всего, в своих воспоминаниях Георгий Константинович попытался представить себя блестящим стратегом и провидцем, предупреждающим о катастрофе. Так что решение о снятии с должности Иосиф Сталин принял исходя из других соображений.

Вероятно, в вину Жукову могла быть поставлена потеря 6-й и 12-й армий, что обсуждалось в ночь с 29 на 30 июля с Верховным Главнокомандующим. Иосиф Виссарионович в тот же вечер припомнил военачальнику контрудар, организованный под Дубно 23-30 июня 1941 года. Несмотря на многократное танковое превосходство, советские войска потерпели сокрушительное поражение.

Командующий Резервным фронтом

Винить в поражениях в первые дни войны только Жукова не следует. Ещё в 1930 году начальник Георгия Константиновича Константин Рокоссовский в характеристике на своего подчинённого написал: «На штабную работу назначен быть не может – органически её ненавидит». Получается, что неверное кадровое решение принял как раз Сталин.

Жукова вскоре назначили командующим Резервным фронтом. В первые же дни своего командования он двинул в наступление против танковой группы Гудериана в районе Рославля 28-ю армию. Всего через неделю противник окружил её и уничтожил. В плен к немцам попали 38 тысяч советских солдат и офицеров.

Командующий Западным фронтом

8 января 1942 года началась Ржевско-Вяземская операция советских войск, в которой Жуков командовал Западным фронтом. Прорыв на Вязьму немецкие войска пресекли, а каждая последующая попытка возобновить наступление ни к чему не приводила. В результате Красная Армия потеряла 777 тыс. человек (в том числе 272 тыс. убитыми).

Следующее неудачное наступление в «копилке» Жукова – в районе Ржева. Общие потери советских войск в ней составили 291 тыс. человек, тогда как немцев – почти в шесть раз меньше. В ноябре 1942 года было предпринято очередное наступление против ржевско-вяземского плацдарма немцев. Операция получила кодовое название «Марс». Ей командовал лично Жуков.

Наши потери составили 112 тыс. человек, противника – 53,5 тыс. Не исключено, что если бы не описанные просчёты военачальника, то события на фронте развивались совершенно иным образом. Удалось бы сохранить тысячи жизней и приблизить победу над нацистами. Но при этом нужно не забывать – история не терпит сослагательного наклонения…