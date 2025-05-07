Заткнул наглеца и установил рекорд: как русский спортсмен удивил весь мир

В мире существует немало достижений, покорившихся исключительно одному или паре спортсменов. Так, например, в академической гребле трижды стать чемпионом Олимпийских игр в одиночке удалось лишь финну Пертти Карппинену и россиянину Вячеславу Иванову.

На Играх 1964 года в Токио развернулся удивительный сюжет. За неделю до официальных стартов наш атлет заболел, но успел поправиться к началу соревнований. Погода в столице Японии в те дни не радовала совсем: шёл сильный дождь. Помимо этого, новую лодку Иванова всё никак не могли доставить к нужному месту. У гребца она оказалась лишь за восемь часов до проведения соревнования. Знакомиться с новым транспортом пришлось уже во время официального заезда.

В итоге лодка подвела спортсмена, всё время упиралась носом в воду, а вёсла натёрли руки в кровь. Напрямую в финал атлет не прошёл. Тем не менее утешительный заезд Вячеслав выиграл с преимуществом, сохранив шанс на медаль. В решающий день погода совсем разошлась. Из-за ветра старт немного сдвинули. Вероятно, из-за этого Иванов позволил себе немного расслабиться и отдал преимущество, оказавшись в роли догоняющего. Он почему-то недооценил немца Ахима Хилля, всё больше думая об американце Дональде Сперо.

Когда Вячеслав оглянулся, увидел, что Хилль опережает его на несколько корпусов лодки. Гребец тут же взялся за исправление ситуации, взвинтил темп до предела, а то и выше. Вёсла он бросил лишь за 50 метров до финиша, когда впереди уже никого не было. Хилль тоже остался без сил. Иванов сделал последний, финальный рывок. Трёхкратного олимпийского чемпиона выносили на берег без сознания. Это был первый случай в истории, когда один человек выиграл три олимпиады подряд.

Стоит отметить, что перед первыми стартами в Австралии, за много лет до Токио, о Вячеславе никто не говорил всерьёз. Он был лишь молодой «выскочка» и не более, однако сам Иванов уже понимал, на что способен и всё-таки, среди меньшинства, имел негласный статус лидера в одиночке, который смог получить прям перед Олимпиадой, а до него этот статус принадлежал чемпиону Хельсинки-1952 Юрию Тюкалову.

В 1956 году в Мельбурне, Австралия, Иванову было всего 18 лет. Это были его первые Игры. По большей части в настоящие соперники, по результатам всех стартов, Вячеславу можно записать лишь Стюарта Маккензи, представлявшего как раз Австралию.

© Вячеслав Иванов и Стюарт Маккензи

Его образ для многих казался неприятным, «плохим парнем», который может сказать и сделать всё, что угодно и когда угодно. Он был известен своими перепалками со зрителями и халатным отношением к стартам. Советского спортсмена австралиец пытался спровоцировать заявлением, что победа в Играх нужна ему ради призовых, на которые он в будущем собирался открыть свой клуб. Иванов планов иностранца не понял. Как можно было соревноваться за какие-то бумажки?

На протяжении всего турнира Стюарт пытался всячески выводить нашего атлета, но всё время тщетно. Перед стартом четвертьфинала сказал Вячеславу, что тот останется вторым, а перед финалом Иванов собирал автографы всех участников на карточках и, когда наступила очередь Маккензи, не просто отказался расписываться, так ещё и напротив своей фамилии поставил римскую цифру один.

В итоге, ничего так и не ответив противному австралийцу, Иванов просто взял и выиграл гонку. Атлеты шли вровень, но перед самым финишем Вячеслав услышал тяжёлые гребки Маккензи и совершил рывок, который оказался победным.

В 1960-м в Рим Иванов приехал с полной уверенностью в золоте. Хорошо знакомый ему австралиец тоже там был. Ещё до официальных стартов спортсмены решили провести несколько гонок, инициатива, само собой, исходила от иностранца. Все их встречи окончились безоговорочными победами Вячеслава. Это вынудило Маккензи уехать из Рима, оставив Иванова без настоящих конкурентов.