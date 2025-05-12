Обаятельный злодей: главная тайна Владимира Этуша

Актера Владимира Этуша прославили комедийные роли обаятельных злодеев и невезучих жуликов, но в жизни он всегда оставался полной противоположностью своим знаменитым персонажам. Это был человек невероятной порядочности и огромной преданности профессии. Будучи участником Великой Отечественной войны, он не единожды отличился в боевых действиях, за что был представлен к ордену Красной Звезды. Об артисте, которому недавно могло бы исполниться 103 года, - в нашей статье.

© Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Путаница с возрастом

Во многих киноэнциклопедиях годом рождения Владимира Этуша значится 1923-й, именно по нему долгие годы велись «отчетные» юбилейные даты. Лишь гораздо позже открылась главная тайна его жизни – Этуш родился 6 мая 1922 года. В своей книге «И я там был» актер так объяснил расхождение в датах своего рождения:

«Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию – крепче будет. Так поступили многие, и я официально существую с 1923 года».

Стоит отметить, что подобная путаница в свое время произошла с годом рождения еще одного великого советского актера Георгия Вицина. Официально он родился в 1918 году, поэтому все юбилеи отмечались в соответствии с этой датой. Однако сам Георгий Михайлович утверждал, что на свет появился в год Великой Октябрьской социалистической революции.

© Владимир Этуш в молодости

Несмотря на то, что родители сделали попытку отсрочить военную службу будущего защитника Родины, Владимиру это мало помогло. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 18 лет, однако студенческая бронь позволяла ему остаться в Москве, где он учился в Щукинском театральном училище. Первое военное лето вместе с однокурсниками он провел на рытье окоп под Вязьмой, а в сентябре принял решение отправиться добровольцем на фронт.

Владевшего немецким языком Этуша сначала направили в школу военных переводчиков. На Северном Кавказе, куда боец попал после учебы, он очень скоро дослужился до заместителя начальника разведки 70-го укрепрайона, оборонявшего Ростов-на-Дону. Принимал участие в отступлении от Ростова через Кавказский хребет, воевал в горах Осетии и Кабарды, освобождал Ростов, был в числе тех, кто наступал на Донбасс.

В боях в районе Моспино Этуш поднял бойцов в атаку, обеспечил успех наступления, лично уничтожив более 30 гитлеровцев и захватив ручной пулемет. За свой подвиг он получил орден Красной Звезды. Вскоре во время боев за Запорожье Владимир Этуш был тяжело ранен. После долгого лечения в тыловом госпитале комиссован со второй группой инвалидности в звании старшего лейтенанта и вернулся в стены родного училища сразу на четвертый курс.

© Сеид-Али - один из первых кинообразов Этуша

Свой среди чужих

Благодаря весьма фактурной внешности актеру, как правило, доставались острохарактерные комедийные роли, хотя сам он в молодости мечтал играть героев-любовников. Но подобные образы в родном Вахтанговском театре, которому Этуш отдал свыше 60 лет жизни, поначалу воплощал знаменитый Николай Гриценко, а затем Василий Лановой. Герой нашей публикации при всем к нему уважению зрителей на подобное амплуа ну никак не тянул!

Долгие годы «тайной за семью печатями» оставалась национальность Владимира Этуша. Он с легкостью перевоплощался в итальянцев, греков, но в большей степени в лиц кавказской национальности. На Кавказе, кстати, актера всегда принимали за своего.

«На Кавказе я воевал, общался с людьми Кавказа, женился на женщине из Баку, там тоже общался с местными жителями. И в итоге выработал в себе способность имитировать кавказский акцент - грузинский, армянский, азербайджанский», - признавался позднее Этуш, на самом деле являвшийся евреем.

© Товарищ Саахов - один из самых узнаваемых образов Этуша

Именно эта способность артиста привлекла к нему внимание Леонида Гайдая: тот пригласил его на роль товарища Саахова в фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Примечательно, что к середине 60-х, когда готовились съемки будущей «бессмертной» комедии, Этуш, которому уже было за 40, можно сказать, не сыграл еще ни одной заметной роли в кино. Товарищ Саахов сделал его всесоюзной знаменитостью.

В дальнейшем у того же Гайдая Этуш сыграл инженера Брунса («12 стульев») и дантиста Шпака («Иван Васильевич меняет профессию»). Советская детвора узнала и полюбила актера после картины «Приключения Буратино», где он появился в образе злодея Карабаса-Барабаса. Стоит отметить, что положительных ролей в кинокарьере Этуша практически не было. Он играл в основном жуликов, подхалимов, авантюристов и разбойников. Но все они получались настолько обаятельными, что не полюбить их было просто невозможно.

При этом долгие годы Владимир Этуш успешно совмещал киносъемки и театральные подмостки с педагогической деятельностью. Он являлся профессором Высшего театрального училища имени Щукина, долгие годы был его ректором, а позднее – художественным руководителем. В 89 лет Этуш был назначен директором Дома актера имени Яблочкиной.

На сцену и съемочную площадку артист выходил до глубокой старости. Так, к 95-летнему юбилею был поставлен спектакль «Бенефис», в котором старейший на тот момент действующий актер нашей страны (после смерти Владимира Зельдина) исполнил главную роль. Даже две – сыграл пожарного и пожилую женщину, в которую тому пришлось перевоплотиться.

© Этуш в спектакле «Бенефис»

Последние годы жизни полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» провел рядом с Еленой Горбуновой, преподавателем английского языка, которая была младше его на 43 года. На ней он женился после того, как не стало его супруги Нины Крайновой, с которой они прожили вместе 40 лет. После смерти актера вскрылась неприятная история из его личной жизни. Оказалось, много лет назад, будучи женатым на Крайновой, Этуш крутил роман с некой Светланой Гурусовой.

По крайней мере, она сама об этом заявила в эфире популярного ток-шоу. Женщина утверждала, что познакомилась с актером в поезде 40 лет назад. Их связь длилась на протяжении 16 лет. Этуш якобы называл ее «подружкой». Впрочем, сей факт сам актер ни подтвердить, ни опровергнуть уже не мог. Поэтому мало кто из его поклонников поверил в эту «мутную» историю, которая совершенно никоим образом не очернила его безупречную репутацию как выдающегося актера, педагога, патриота и гражданина своего Отечества.