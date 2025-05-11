Тайна отца Муаммара Каддафи: был ли он летчиком-героем, погибшим в СССР

Полковник Муаммар Каддафи вошёл в историю как ярый арабский националист и сторонник традиционного бедуинского образа жизни. Тем более неожиданной кажется версия о том, что настоящим отцом Каддафи мог быть европеец. Речь идёт о храбром пилоте авиаполка «Нормандия — Неман» Альберте Прециози, который погиб на фронте в Советском Союзе летом 1943 года.

Сын пустыни

По официальной версии, Муаммар Каддафи родился в бедной семье бедуинского кочевника Мухаммеда Абу Меньяра аль-Каддафи и его жены Аиши бин Ниран. Мальчик появился на свет 7 июня 1942 года в шатре близ Сирта. Каддафи-старший в прошлом был воином, боровшимся с итальянскими колонизаторами. Вместе с родственниками он участвовал в сражении у Кардабийи. На момент рождения сына Мухаммед достиг уже весьма почтенного возраста (по косвенным данным, ему исполнилось около 60-ти лет). В семье уже было три дочери. Отец и мать привили Муаммару Каддафи традиционные нормы морали. Как вспоминал лидер Джамахирии, каждый день родители рассказывали ему народные сказки. В своём идеологическом манифесте, «Зелёной книге», Каддафи утверждал, что «ребёнок должен расти в семье, в обществе матери и отца, братьев и сестёр».

В пустыне Муаммар Каддафи жил до девяти лет, затем родители отдали его на учёбу в медресе в Сирте. В 1963 году юноша поступил в военный колледж, и с этого момента началась его армейская карьера, которая после революции 1969 года привела Муаммара Каддафи на вершину власти.

Полковник положительно отзывался о родственниках-бедуинах.

«Мой отец до сих пор даёт мне советы, к которым я отношусь с уважением», – говорил Каддафи в 1979 году, уже будучи главой страны.

Мухаммед абу Меньяр умер 8 мая 1985 года, причём Муаммар Каддафи опоэтизировал его смерть в художественном рассказе. Ливийский лидер написал, что смерть пришла к столетнему бедуину как «соблазнительная женщина».

Тайна капитана Прециози

Слухи о том, что Мухаммед Абу Меньяр не был настоящим отцом Муаммара Каддафи, впервые появились в 1977 году. Офицер французской разведки Франсуа Киличини рассказал, что в 1974 году ему довелось присутствовать при встрече Каддафи с президентом Нигера Амани Диори. Узнав, что Киличини – корсиканец, Каддафи сказал, что тоже в некоторой степени является корсиканцем. В этой конфиденциальной беседе глава Ливии назвал своим отцом военного лётчика Альберта Прециози, героя Второй мировой войны. Позже президент Диори пересказал эту историю самому Киличини.

Альберт (Альбер) Прециози родился в 1915 году в горном селе Виццани на Корсике в семье фермеров. Он окончил школу авиации, а в 1940 году, после оккупации Франции нацистами, присоединился к силам Сопротивления генерала Шарля де Голля. На учебном самолёте Прециози перелетел с Корсики в Великобританию и был зачислен в эскадрилью «Эльзас». Сначала он воевал в Сирии, а затем в Северной Африке. И вот тут пути Прециози и семьи бедуина Каддафи могли пересечься.

Однажды во время полёта в Тобрук неисправный самолёт Hawker Hurricane упал в пустыне – это факт подтверждал механик Жорж Мазюрель, знавший Прециози. Есть версия, что его подбили немцы. Союзники целый месяц считали пилота пропавшим без вести, не зная, что того подобрали бедуины из племени сенусси. Арабы выходили корсиканца, и в это время у него мог завязаться роман с одной из ухаживавших за ним женщин. Во всяком случае, среди сослуживцев о Прециози ходили слухи как о «соблазнителе».

Корсиканец вскоре покинул Ливию. Он лечился в каирском госпитале, а дальнейшая жизнь Прециози оказалась тесно связана с Советским Союзом. 11 июня 1942 года он одним из первых присоединился к третьей группе пилотов авиаполка «Нормандия-Неман». Осенью 1942 года Прециози прилетел в город Иваново. В апреле 1943 года лётчик сбил свой первый немецкий самолёт на Восточном фронте, а затем в групповых вылетах одержал ещё три победы над врагом. Гибель Альберта Прециози описана в книге «Подлинная история авиаполка «Нормандия-Неман» за авторством историка-исследователя, председателя Ассоциации Mémoire Russ, члена КС соотечественников во Франции, партнера ассоциации SOUVENIR FRANCAIS, участника ассоциации MEMORIAL NORMANDIE-NIEMEN, участника фонда SOUVENIR NAPOLEONIEN Сергея Дыбова:

«27 июля 1943 г., во время операции по сопровождению советских бомбардировщиков на Орел, принял бой с шестью истребителями противника и пропал без вести».

25 августа 1943 года газета «Красная Звезда» опубликовала указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении «капитана Прециози Альберта» Орденом Отечественной войны II степени. Награда была присуждена с формулировкой «за образцовое выполнение боевых заданий Командования» и «проявленные при этом отвагу и мужество».

Во Франции имя капитана Прециози не забыто – в его честь названа авиабаза на Корсике. Примечательно, что она была задействована в военной операции НАТО против сил Муаммара Каддафи в 2011 году.

Правда или нет?

История о предполагаемом отцовстве Прециози оставляет много вопросов. В личном деле французского лётчика нет указаний на то, что он попал в аварию в Ливии.

У некоторых народов в истории существовали обычаи сексуального гостеприимства, когда хозяева предлагали чужакам своих жён. Однако у бедуинов это не было принято. Можно предполагать измену со стороны жены немолодого Мухаммеда Абу Меньяра. Нуждаясь в сыне-наследнике, бедуин мог закрыть глаза на похождения 26-летнего «гостя».

Однако нельзя исключать, что настоящей матерью Муаммара Каддафи была вовсе не Аиша, а состоятельная местная красавица, возможно, молодая вдова. Сослуживцы Альберта Прециози называли её «подругой из большой палатки». Есть версия, что корсиканец даже обещал жениться на ней, вернувшись в Ливию и приняв ислам. Не выглядит фантастикой, если после родов женщина отдала ребёнка на воспитание в бедуинскую семью.

На фоне слухов об отце-лётчике в новом свете предстаёт поддержка Муаммаром Каддафи корсиканских сепаратистов, а также его восхищение самым известным корсиканцем – Наполеоном Бонапартом. Ещё одним аргументом может служить внешнее сходство «отца» и «сына». В Веццани рассказывают, что мать Альберта Прециози, увидев Каддафи по телевизору, воскликнула:

«Это же Альбер!»

Впрочем, сходство не является настолько уж впечатляющим, как это пытаются представить. Ныне корсиканские родственники Прециози отмахиваются от версии о его ливийском потомке.

Считается, что историю могли выдумать противники корсиканских националистов из числа французских правых радикалов. Заинтересованы были в сумятице и сторонники ливийской оппозиции. Дело в том, что с именем Альберта Прециози связывали ещё одну важную для Каддафи тему – еврейскую. Прециози якобы имел еврейские корни. Между тем, внешняя и внутренняя политика Каддафи определялись его антиизраильскими настроениями. Слухи о «еврействе» Каддафи заставляли его сторонников подозревать лидера Ливии в неискренности. Впрочем, легенды о еврейском происхождении сопровождали многих политиков, проводивших антисемитскую политику, например, Адольфа Гитлера.

Разрешить загадку рождения Муаммара Каддафи могло бы сопоставление генетического профиля родственников покойного диктатора с семьёй Прециози. Однако вряд ли те или другие заинтересованы в установлении истины.