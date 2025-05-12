Виктор Геращенко: банкир эпохи гиперинфляции и дефолта

В воскресенье, 11 мая, в возрасте 87 лет умер бывший глава Центробанка России Виктор Владимирович Геращенко. Он - единственный в истории страны человек, четырежды возглавлявший главный банк: дважды - Госбанк СССР и дважды - Центробанк России. Годы его карьеры охватили периоды крупных экономических изменений в стране, включая распад Советского Союза и дефолт 1998 года.

Председателем Госбанка СССР, а впоследствии первым председателем Банка России он стал в 1989 году. До этого Геращенко успел поработать в зарубежных отделениях советских банков, в том числе в Лондоне, Франкфурте, Сингапуре и Бейруте. В 1980-х годах он также занимал пост начальника валютного управления и зампреда правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР.

Первый срок Геращенко в Банке России пришелся на период гиперинфляции и экономических реформ. Он руководил несколькими денежными реформами. Например, в 1991 году была "павловская" реформа (она проводилась по инициативе премьер-министра Валентина Павлова), при которой 50- и 100-рублевые банкноты за два дня требовалось обменять на купюры нового образца, при этом снимать крупные суммы со сберегательных книжек запрещалось.

Спустя год Геращенко назначили руководителем департамента по вопросам кредитно-денежной политики Международного фонда экономических и социальных реформ "Реформа", но уже в 1992 году он стал председателем Банка России. В свой второй срок он, в частности, провел денежную реформу, направленную на изъятие старых купюр и борьбу с инфляцией. Тогда денежные знаки 1991-1992 годов необходимо было обменять на новые, но на руки можно было получить не больше 35 тысяч рублей.

В октябре 1994 года Геращенко ушел в отставку. В дальнейшем в разные годы он занимал должности советника в Научно-исследовательском институте банков Банка России, председателя правления Международного Московского банка и управляющего от России в Международном валютном фонде.

В сентябре 1998 года, после дефолта, Геращенко вновь возглавил Центробанк. Он провел политику "плавной девальвации" рубля и укрепления банковской системы. Под его руководством были введены меры по обязательной продаже валютной выручки, что способствовало стабилизации экономики.

В отставку Геращенко подал в 2002 году.