Актриса от Бога: какой была Нина Гребешкова

На 95-м году жизни ушла от нас Нина Павловна Гребешкова (1930-2025), чудесная актриса, тонкий, умный человек, и да - жена легендарного Леонида Гайдая, режиссера блистательных комедий, цитаты из которых живут, кажется, уже в третьем поколении зрителей.

Нет, Гайдай не приглашал ее в свои фильмы на главные роли. А она, если судить по ее интервью 2010 года, отказывалась даже от эпизодических ролей:

"Будут говорить, что ты мне роль по блату дал. И вообще, почему я?". А он спокойно отвечал: "Нина, ну разве ты не сыграешь? Сыграешь, и отлично сыграешь, я уверен".

Она играла - так, что ее "второстепенный персонаж" врезался в память зрителей навсегда, будь то суровая врач психиатрической клиники в "Кавказской пленнице…", или Мусик и царица Тамара в комедии "12 стульев", или тетя Клава в "Спортлото-82"… Или же незабвенная Надя Горбункова, жена Семена Семеновича, которого играл Юрий Никулин, в "Бриллиантовой руке".

В этом фильме, по сути - комедийном шпионском боевике, в котором все штампы героической трагедии вывернуты наизнанку, ей вроде бы была уготована бесцветная роль второго плана - жены, крепко держащей в руках своего рассеянного мужа, двух детей и маленькое уютное царство квартирки на Дубровке.

А соперницы в актерском поединке у нее были яркие. Одна Нонна Мордюкова в роли колоритной инициативной общественницы, главы домкома способна переиграть кого угодно. А с другой стороны - Светлана Светличная в амплуа роковой блондинки. И вот между двумя характерными комедийными образами: бой-бабы советского розлива и блондинки-дивы - должна явиться обычная советская женщина, в кудряшках, образцовая мать и жена. Любая на ее месте отказалась бы. Она и пыталась. Но Гайдай уговорил. И она сумела эту роль из пресной превратить разом в комическую, драматическую, лирическую. Сцена, где она, пытаясь пробудить беспробудно пьяного мужа, трясет его, раскрасневшись, в ярости дуя себе на челку, наконец, заводит будильник, чтобы трагическим голосом спросить, откуда у него пистолет и деньги, и получить умиротворенный ответ: "Оттуда", - один из блестящих эпизодов комедии положений, где она солирует. К слову, будильник своим появлением в этой сцене обязан Гребешковой. Впрочем, сам актриса из всех своих ролей в фильмах Гайдая гордилась ролью Царицы Тамары в "12 стульях".

Нет, у нее не было "Оскара" за роль второго плана. Она не была гламурной звездой, копирующей голливудский стиль. Но она была неподражаема в ролях, сыгранных ею в более 80 фильмах. К слову, ее приглашали на эпизодические роли даже в преклонном возрасте. Среди ее последних ролей - пассажирка в фильме-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" и бабушка в телесериале "Содержанки-2" Дарьи Жук.

О таких говорят - актриса от Бога. От Бога, возможно, было и чувство достоинства, и мудрость, и верность памяти мужа Леонида Гайдая. К слову, когда они поженились, она была известней его. Ее стали узнавать после ее роли в фильме Пырьева "Испытание верностью". А уж после "Бриллиантовой руки" упрекали, случайно встретив в магазине: "Ну как же вы могли бросить известного артиста Никулина ради режиссера Гайдая?". Смех смехом, но объяснять свое семейное положение актрисе приходилось всерьез.

Сыгранным ею героиням она дарила удивительную достоверность. Не только характеров, типажей, но и времени. У нее был светлый талант, моцартовский.

К слову, помнится, у Пушкина Моцарт советовал, как пережить темные минуты:

"Как мысли черные к тебе придут, // Откупори шампанского бутылку // Иль перечти "Женитьбу Фигаро"".

У нас есть еще один вариант - пересмотреть "Бриллиантовую руку" Гайдая… И вспомнить, утирая слезы смеха и печали, всех ее создателей, подаривших нам утешение подлинного искусства.