Почему бывшие друзья и любимцы публики сегодня не подадут друг другу руки

Бывшие друзья и коллеги по съемочной площадке «33 квадратных метра» стали настоящими врагами! Андрей Бочаров, Михаил Шац и Татьяна Лазарева** оказались по разные стороны баррикад. Что произошло между ними и почему они теперь не стесняются в выражениях?

© Кадр из сериала «33 квадратных метра»

Когда-то они смешили всю страну, изображая типичную российскую семью в тесной однушке. Андрей Бочаров играл сына Андрюшу Звездунова, который постоянно получал двойки, но к финалу шоу все-таки взялся за ум.

В реальной жизни актеры дружили, ходили друг к другу в гости и вместе работали над новыми проектами. Но теперь Бочаров обвиняет Шаца* и Лазареву** в предательстве родины, а те его — во лжи.

Фанаты «О.С.П.-студии» до сих пор в шоке: как так получилось, что люди, которые годами делали одно дело, стали злейшими врагами?

© Постер сериала «33 квадратных метра»

После закрытия комедийного шоу Бочаров не пропал с экранов. Он запустил собственные передачи на НТВ, ТНТ и СТС, снялся в нескольких фильмах и даже озвучивал мультики. Но настоящую известность ему принесла именно роль непутевого «сынули».

Кто кого предал

Все началось в 2022 году, когда Шац* и Лазарева** не согласились с политикой российских властей. Они собрали чемоданы и укатили — он в Израиль, она в Испанию.

Бочаров, оставшийся в России, не стал держать язык за зубами:

«Стало очевидно, что они пошли каким-то странным путем, свернули не на ту дорогу. В итоге оказались среди тех, кто предал свою родину», — высказался он без обиняков.

По словам Бочарова, его бывшие коллеги раньше вообще не интересовались политикой. Лазарева** даже шутила, что «артистам и девушкам легкого поведения без разницы, кто находится у власти». А Шац* начал говорить о политике только после того, как с ним не продлили контракт на телеканале СТС.

«Телеканал просто решил привлечь более юную аудиторию и начал избавляться от возрастных ведущих. А Шац* вдруг заявил, будто его уволили за его мнение и честную позицию. Хотя никакой политики в его юморе тогда и близко не было», — рассказывает Бочаров.

«Я не подам ему руки»

Окончательный разрыв произошел, когда Бочаров во всеуслышание заявил, что у Шаца* были проблемы с алкоголем. Тот в долгу не остался:

«Посмотри, какая ирония судьбы с нашей семейкой из «33 квадратных метров». Этот экранный сынок оказался настоящим изменником», — заявил Шац* в шоу Ксении Собчак.

«Этот человек нагло лжет в глаза. То, что он рассказывает обо мне и Тане... Это же полный бред! Это настолько подло, что я даже руки ему не подам при встрече», — подчеркнул он.

О Лазаревой** Бочаров отзывается не так резко. По его мнению, она изменила свои взгляды под влиянием мужа:

«Ее теперешние политические взгляды появились, когда она подружилась с Алексеем Навальным. Тогда она вдруг начала повторять чужие мысли, словно под копирку. Конечно, тут сыграл роль и ее брак с Шацем*», — считает бывший коллега.

© Соцсети

Новая жизнь Бочарова

Сегодня Бочаров ведет программу на радио Sputnik, ведет канал в Телеграме и снимает ролики для RuTube. И не стесняется резко высказываться о тех, кто уехал из России.

«Я тех, кто сбежал, называю «стыдло». Если честно, я бы разрешил им всем вернуться. Пускай приезжают, если хотят. Но они должны понимать, что обычные люди зададут им неудобные вопросы, и придется как-то отвечать», — говорит он.

В соцсетях шоумен публикует мемы о Западе и Украине, критикует американскую пропаганду и не верит в искренность тех артистов, которые решили вернуться в Россию.

Он даже принципиально не ездит в страны Евросоюза:

«Я мог бы поехать, хотя бы через Турцию. У меня там еще друзья остались, но я на них обижен. Нельзя так писать о нас в интернете и слепо верить западной пропаганде», — объясняет Бочаров.

© Андрей Бочаров

Что стало с любимцами публики

Михаил Шац* и Татьяна Лазарева**, которые поженились во время работы в «О.С.П.-студии», теперь живут в разных странах. Она — в Испании с младшей дочерью, он — в Израиле. Несмотря на слухи о разводе, они уверяют, что все у них хорошо, просто живут гостевым браком.

В России их карьеры практически завершились после того, как Минюст внес их в реестр иноагентов. А Бочаров теперь называет их «предателями» и «стыдлом».

Фанаты часто спрашивают комиков, можно ли возродить легендарное шоу. Но актеры признаются: попытки были, и они не удались.

«Мы обсуждали возрождение проекта, даже пытались набросать сценарий пробного выпуска. Но как-то не зашло, получилось не слишком весело, и мы решили эту идею забросить. Видимо, то время уже прошло», — говорят они.

А время действительно ушло. И теперь те, кто заставлял всю страну смеяться в нулевые, не могут даже нормально поговорить друг с другом. Такой вот грустный финал у веселой комедии.

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* Михаил Шац внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.