Взлеты и падения: каким человеком был Михаил Булгаков

Бытует мнение, что поклонники Михаила Булгакова делятся на тех, кто любит «Мастера и Маргариту», и тех, кто предпочитает «Белую гвардию». Хотя наследие писателя, несомненно, богаче и многообразнее, и найдутся те, кто выберет «Собачье сердце» или «Роковые яйца».

© © Музей М. А. Булгакова

Какое бы произведение читатели не считали вершиной творчества, объединяет их огромная любовь к автору, чья жизнь была полна как взлетов, так и падений. Вторая жена Михаила Булгакова Любовь Белозерская оставила множество воспоминаний, которые были собраны в одну книгу «Булгаков. Мои воспоминания». Я с удовольствием прочитала ее и хочу поделиться интересными фактами в биографии мастера, у которого к тому же 15 мая день рождения.

1. Михаил Булгаков был ранимой и обидчивой натурой

Первое воспоминание Любовь Евгеньевны о муже связано, конечно, со знакомством.

«Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту: он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила «цыплячьими» и посмеялась».

Насмешка девушки не осталась незамеченной наблюдательным писателем, который сказал новой знакомой не без горечи: «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…». Тогда Любовь Белозерская, поняла, что Булгаков обидчив и легко раним.

2. Михаил Булгаков имел прекрасное чувство юмора

Многие друзья Михаила Булгакова отмечали его умение тонко и смешно шутить. За это «все ему прощали». Анна Ахматова в своем стихотворении на смерть писателя отметила: «Ты как никто шутил». Автор мог запросто устроить розыгрыш во время спиритического сеанса или, когда ему было скучно, позвонить знакомым и притвориться умирающим, чтобы его тут же навестили: «Не уложив волос, завязав мокрые головы полотенцами, они обе в тревоге бросились к нам на Пироговскую, где их ждал веселенький хозяин и ужин с вином».

Не терял чувства юмора Булгаков даже во время обыска: «Славкин занялся книжными полками. «Пенсне» стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей. И тут случилось неожиданное. М.А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю.

(Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку)».

© М.А. Булгаков. Москва, 1927 г.

3. Михаил Булгаков писал фельетоны для газеты «Гудок»

Михаил Афанасьевич работал фельетонистом в газете «Гудок». Домой он приносил ворох читательских писем, а вечером вместе с супругой читал их и выбирал наиболее интересные места.

«Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай «капрова баба». Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивление всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова».

Подписывал свое творчество по-разному: ЭМ, Эмма Б., Эм. Бе., М. Олл-Райт. Однако, несмотря на псевдонимы, «почерк» был узнаваем. И, как бы Булгаков не подсмеивался над своей работой, она стала трамплином для перехода к серьезной литературе.

4. «Зойкина квартира» родилась из газетной заметки

Большой любовью Михаила Булгакова был театр. Его пьесы с огромным успехом шли на столичных подмостках, а одна из самых известных — «Зойкина квартира» — появилась благодаря газетной заметке.

«Просматривая как-то отдел происшествий в вечерней «Красной газете», М.А. натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла отправная идея комедии «Зойкина квартира». Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены».

© М.А. Булгаков на отдыхе. Батум, 1927 г.

5. Михаил Булгаков коллекционировал бабочек

Отдыхая в Крыму, Михаил Булгаков с супругой любил ловить бабочек.

«Он кричит: — Держи! Лови! Летит «сатир»! Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве здорово скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает М.А. в другую сторону. Мы оба хохочем. А «сатиры» беззаботно порхают себе вокруг нас».

Известно, что у Булгакова была большая энтомологическая коллекция. Впоследствии свою сокровищницу писатель подарил Киевскому университету.

6. Михаил Булгаков любил животных, хоть и брезговал

В детстве у писателя не было ни собак, ни кошек. И только со второй супругой Михаил Булгаков завел собаку по кличке Бутон, который быстро стал членом семьи и всеобщим баловнем.

А вот «кошку Муку М.А. на руки никогда не брал — был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. Исключение делал перед родами: кошка приходила к нему, и он ее массировал». Любовью к животным автора заразила Любовь Белозерская и, по собственному признанию, «рада, что привнесла совершенно новую тему в творчество».

© С.С. Топленинов, Л.Е. Булгакова, М.А. Булгаков, Н.Н. Лямин. Останкино, 1926 г.

7. Михаил Булгаков обожал блошиные бега

Воспоминания супруги связаны не только с самим писателем, но и с теми, кто окружал чету Булгаковых в годы совместной жизни. Гости в доме Любови Евгеньевны и Михаила Афанасьевича случались часто, а развлечения были порой очень необычными.

«Когда приходили к нам старые приятели: Понсовы, Сережа Топленинов, Петя Васильев, мы устраивали «блошиные бои». М.А. пристрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов, за что получил прозвище «Мака-Булгака — блошиный царь».

8. Сталин предложил Булгакову уехать за границу

Но биография мастера была не такой уж беззаботной, полной ловли бабочек и блошиных бегов. После пьесы «Дни Турбиных» автора обвинили в поддержке белого движения, начался период травли Булгакова. Михаил Афанасьевич тяжело переживал разгромные статьи критиков. Он даже вклеивал их в специальный альбом и позже подсчитал, что из 302 рецензий 299 были отрицательными.

Однажды писателю позвонили из Центрального Комитета партии, на том конце провода он услышал Сталина, который «говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице». Иосиф Виссарионович предложил Булгакову уехать за границу, но «М.А. предпочел остаться в Союзе».

9. «Собачье сердце» вернулось к автору через два года

Во время совместной жизни с Белозерской Булгаков написал «Собачье сердце», которое посвятил супруге, как и роман «Белая гвардия» и пьесу «Кабала святош». У знаменитого персонажа профессора Преображенского был прототип: образ списан с дяди писателя, Николая Михайловича Покровского, хирурга и гинеколога.