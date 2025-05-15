Кем был прототип героя фильма «Остров»

Драма Павла Лунгина «Остров» в свое время стала настоящей сенсацией. В 2007 году фильм победил сразу в 6 номинациях премии «Ника». Статуэтку за лучшую мужскую роль получил и актер Петр Мамонов, который воплотил на экране образ отца Анатолия. Одним из прототипов старца многие считают Николая Гурьянова, который прослужил настоятелем храма на острове Талабск почти полвека.

Верующий советский учитель

Николай Алексеевич Гурьянов родился в 1909 году в селе Чудские Заходы (ныне Псковская область). С самых ранних лет Николай прислуживал в алтаре местной церкви. Поэтому неудивительно, что впоследствии он решил посвятить свою жизнь Богу. Правда, окончив школу, Гурьянов сначала поступил в педагогический техникум, а после и в педагогический вуз. Учебу в институте Николай совмещал с работой репетитора. В течение четырех лет он преподавал физику, математику и биологию в городе Тосно.

Впрочем, стоит отметить, что Гурьянов никогда от веры не отходил. Как гласит издание «Святые провидцы», в Тосно Николай Алексеевич служил псаломщиком, а вскоре был тайно посвящен в духовный сан. Вот только долго прослужить в храме ему так и не удалось. В 1934 году Гурьянова арестовали. Согласно книге «Остров Божественной любви», автором котором являлся сам Николай Гурьянов, поводом для взятия его под стражу послужил тот факт, что он выступил против разрушения одной из церквей.

Заключение и освобождение

Несколько лет Николай Гурьянов провел в лагере в республике Коми. На свободу он вышел только в 1942 году. Тогда уже гремела Великая Отечественная война. Однако на фронт Гурьянова не отправили. Дело в том, что он повредил ноги во время тяжелых работ в лагере под Сыктывкаром.

Николай Алексеевич вернулся в Тосно, где снова занялся преподаванием и где его застала оккупация. Гурьянова угнали в Прибалтику. В своей автобиографии Николай Алексеевич указывал, что в Вильнюсе он поступил в духовную семинарию, а после до конца 1950-х служил в различных приходах Эстонии, Латвии и Литвы.

В 1958 году священника назначили на должность настоятеля храма святителя Николая, находящегося на острове Талабск, что в Псковском озере. Именно там Гурьянов и стал известен на всю страну как старец.

Спасенный моряк

Как пишет Виктория Карпухина в своей книге «Православные старцы. Просите, и дано будет!», есть версия, что слава пришла к отцу Николаю после того, как к нему пожаловал моряк, служившей на утонувшей подводной лодке «Комсомолец». Игорь Столяров утверждал, что, когда сил держаться на воде у него уже не осталось, ему явился старик, который заверил матроса в том, что молится за него. В ту же секунду на поверхности появилось невесть откуда взявшееся бревно. А потом подоспела и помощь.

Вот только Виктория Карпухина сообщает, что никакого Игоря Столярова среди членов экипажа не значилось. По словам Карпухиной, на самом деле похожая история произошла с мичманом Виктором Слюсаренко. После аналогичного чудесного спасения тот действительно уверовал в Бога.

Прозорливый старец

Как бы то ни было, Елена Козодаева, автор книги «Путешествие на Восток», утверждает, что Николай Гурьянов прожил на острове до самой смерти. А это без малого 44 года. Почти полвека к Гурьянову приезжали люди, которые жаждали получить советы или ответы на интересующие их вопросы. Но если кто-то спрашивал отца Николая: «Как следует жить?», тот всегда говорил: «Так, будто завтра умрешь». Даже сам архимандрит Иоанн Крестьянкин называл протоиерея Николая «единственным по-настоящему прозорливым старцем на территории бывшего СССР».

Популярной в 1990-х певице, Ольге Кормухиной, посчастливилось побывать у отца Николая Гурьянова. Рассказ исполнительницы приведен в книге Ирины Косыгиной «Вера. Надежда. Любовь». По словам Кормухиной, она мечтала о том, чтобы бросить пить и курить, но сообщить об этом старцу она не смогла. Гурьянов сам все сказал за гостью. А потом Кормухина закричала и во всем покаялась. Батюшка перекрестил рот Ольги и заявил: «Больше не будешь!» С тех пор, то есть с 1997 года, Кормухина не употребляет ни алкоголь, ни табак.