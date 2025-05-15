Историк рассказал, как изменилось отношение россиян к личности Сталина

В переходе станции метро «Таганская» восстановили барельеф с Иосифом Сталиным, который был снесен в 1965 году в рамках борьбы с культом личности. Историк и политолог Александр Макушин рассказал, как изменилось отношение россиян к личности советского генсека с начала перестройки до наших дней:

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«То, что в переходе станции "Таганская" был открыт барельеф с Иосифом Сталиным, меня не удивляет. После угара перестройки стало видно, что отношение к Сталину стало именно отношением к историческому деятелю, а не как к герою с одной стороны и тирану с другой. Весь этот угар позднесоветского периода, когда к Сталину относились под влиянием журнала "Огонек", а потом под влиянием "лихих девяностых", ушел. Отношение к Сталину стало, на мой взгляд, более правильным и более историчным.

Я сам, как участник и эксперт одного хорошего документального проекта, который делал Захар Прилепин об Иосифе Сталине, могу сказать, что, изучая документы этого сложного, но героического времени в истории нашей страны, считаю, что относиться к Сталину нужно как к человеку той эпохи, человеку, который прошел жестокую школу партийной борьбы, жестокую школу партийной конспирации, жесточайшую школу гражданской войны. Но именно как к политику. То, что сейчас есть определенный запрос общества на увековечивание этой фигуры, во многом связано с тем, что мы находимся в той же ситуации, в которой находился Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны.

Надо понимать, что это человек своей эпохи, человек своей политики. Это все-таки человек, который причастен к той тяжелейшей трагедии, которая была связана с зарождением советского общества – это и гражданская война, это и коллективизация, это и репрессии. С другой стороны, это человек, который оказался на своем месте, и без всяких вопросов выдержал титаническую задачу спасения русского многонационального народа и русской цивилизации в годы Великой Отечественной войны.

Отношение к нему должно быть отношением к исторической фигуре. Именно к исторической фигуре, без возвеличивания и превращения его в некое подобие супергероя и без превращения его в подобие супертирана. Это был человек своей эпохи, который сформировался в тяжелейший драматический период истории нашей Родины. Отношение к нему должно быть именно как к исторической фигуре».