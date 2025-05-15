«Я был впечатлен!» Писатель поделился воспоминаниями о Людмиле Касаткиной

Писатель, проводник по Москве, автор и ведущий документального телепроекта «Место гения» на канале «Поехали» Игорь Оболенский вспомнил знаменитую актрису.

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Писатель, проводник по Москве, автор и ведущий документального телепроекта «Место гения» на канале «Поехали» Игорь Оболенский вспомнил знаменитую актрису. Воспоминаниями он поделился в своем Telegram-канале.

«С Людмилой Ивановной Касаткиной я был знаком только по телефону. Очень любил эту актрису», — написал Оболенский.

Москововед рассказал, что ему было лет 10, когда его мама купила билеты в Театр Советской Армии на спектакль «Без вины виноватые», Касаткина играла Кручинину.

«Я был впечатлен! И написал народной артистке СССР письмо с выражением своего восхищения. А потом, став журналистом, захотел взять у Людмилы Ивановны интервью. Мне так нравилось, что актрису еще и звали в точности, как мою маму», — продолжил воспоминания Игорь.

«"Сначала вы должны повстречаться с Сергеем Колосовым", — потребовала Людмила Ивановна голосом Багиры из мультфильма про Маугли. Конечно, я знал, что Колосов — муж Касаткиной, он снял один из моих любимых фильмов с ее участием, "Душечку". Но почему такое строгое требование? Потом уже я узнал, что Колосов чувствовал себя позабытым и ненужным, и Касаткина хотела создать ауру творческой востребованности», — написал мужчина.

После чего вспомнил, как Касаткина рассказала трогательную историю их любви. Вот ее прямая речь:

«Однажды еще студентами мы поехали в Севастополь. Это был 1946 год, совершенно голодный город стоял на руинах. Иду я по улице, безумно хочу есть и вижу — на рынке стоит небольшая очередь за очень плохоньким, наполовину подавленным виноградом. А в очереди парень с нашего курса, Сергей Колосов, который сосредоточенно перебирает указательным пальцем на ладони монетки, прицениваясь, сколько грамм винограда сможет купить. Он поднимал глаза от ладони и переводил их на ценник, потом снова смотрел на ладонь — ему явно не хватало. Вскоре подошла его очередь. За его копеечки торговец взвесил двести грамм винограда — совсем небольшую кисточку. Когда Сергей увидел меня, он, счастливый, перебежал через улицу и подарил эту кисточку мне. Тогда я почувствовала, что дороже в жизни парня у меня не будет. Он собрал последние деньги, чтобы купить для меня виноград, вкус которого мне до сих пор снится».