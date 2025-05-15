Как буянил Михаил Ломоносов

Михаила Ломоносова во всём мире знают, как великого русского учёного, популяризатора науки и просто разносторонне развитого человека. Но порой «светило русской науки» совершал, мягко говоря, неоднозначные поступки.

© Н. Кисляков "Портрет Михаила Ломоносова"

В споре рождается истина

Современники признавались – Михаил Васильевич вёл себя довольно грубо и дерзко с окружающими людьми. Часто от него доставалось коллегам. Так, весной 1743 года Ломоносов устроил пьяный дебош прямо в стенах Петербургской академии.

«Поносил профессоров отборной руганью, называл их ворами и такими словами, что и писать стыдно, и делал против них руками знаки самым подлым и бесстыдным образом», – говорилось в отчёте.

«Любимым» оппонентом в спорах у Ломоносова был поэт Александр Сумароков. Они часто спорили о языке и литературе, пытаясь доказать друг другу свою правоту. Чаще всего это оканчивалось откровенной перебранкой, в ходе которой учёный демонстрировал отличное знание нецензурных выражений. А однажды Ломоносов даже отказался садиться за один стол с литератором, заявив: «Я не хочу обедать с дураком».

Михаил Васильевич обладал недюжинной силой. В один из вечеров на него напали трое матросов, которые хотели случайного прохожего ограбить. Но Ломоносов не только дал уверенный отпор, но и заставил одного из нападавших раздеться, связать одежду поясом и передать ему в качестве трофея.

По пьяной лавочке

25 сентября 1742 года изрядно выпивший Михаил Васильевич вернулся домой, но не обнаружил на месте своего плаща. Ему показалось, что вещь мог позаимствовать кто-то из гостей садовника Иоганна Штурма.

«Пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил», – вспоминал Штурм.

Завязалась потасовка. Усмирить пьяного Ломоносова смогли только пятеро солдат и капитан, прибывшие на подмогу.

А в начале мая 1740 года Ломоносов, возвращаясь из Германии в Россию, оказался записан в ряды прусской армии. По пути на постоялом дворе Михаил Васильевич начал выпивать с вербующим в рекруты прусским офицером. Утром выяснилось, что учёный уже завербован. Пришлось Ломоносову отправляться вместе с другими рекрутами в крепость Вессель, откуда он вскоре и совершил побег.

Хозяин судьбы

В 1741 году учёному приснился вещий сон. Он видел на скалистом острове Белого моря бездыханное тело отца. К этому моменту Василий Дорофеевич уже четыре месяца как числился пропавшим без вести. По наводке Михаила Васильевича тело Ломоносова-старшего действительно было обнаружено на острове, который сыну виделся во сне.

Запомнился современникам учёный и как везучий человек. 26 июля 1753 года Ломоносов вместе с коллегой Георгом Рихманом должен был проводить опыт с «громовой машиной». В этот день с севера Петербурга как раз надвигалась большая грозовая туча. Но Михаил Васильевич явился в лабораторию с опозданием. К этому моменту Рихман уже был мёртв.