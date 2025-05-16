Анатолий Чубайс, некогда державший в руках ключи от российской приватизации, в рекордные сроки распродал все свои владения на территории страны. Что стало причиной такой спешки и куда исчезли миллиарды?

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Ситуация, достойная экономического триллера, разворачивается сейчас в Арбитражном суде Москвы. Главный герой этой истории — Анатолий Чубайс, человек, чье имя для многих россиян стало символом экономических преобразований 90-х и ваучерной приватизации.

Молниеносная распродажа

Бывший высокопоставленный чиновник и руководитель крупнейшей госкорпорации умудрился избавиться от всех своих российских активов с невероятной скоростью. Как выяснилось на судебном заседании, всего за шесть месяцев — с октября 2022 по март 2023 года — были проданы все 32 объекта недвижимости, которыми он когда-либо владел в России.

«За короткий промежуток времени с рынка исчезли абсолютно все объекты недвижимости, принадлежавшие Чубайсу на протяжении всей его карьеры — целых 32 помещения. Все это произошло между осенью 2022 и весной 2023 года», — пояснил представитель «Роснано» в зале суда.

Темпы этой распродажи вызывают закономерные вопросы. Недвижимость — не акции на бирже, которые можно продать одним кликом. Каждая сделка требует подготовки документов, поиска покупателей, согласования условий. Но Чубайс каким-то образом сумел провернуть все эти операции с невероятной оперативностью.

Удивительное совпадение

Особый интерес вызывает тот факт, что массовая распродажа имущества удивительным образом совпала с началом публикаций в СМИ о том, что новое руководство «Роснано» планирует инициировать через Генпрокуратуру проверку деятельности предыдущего менеджмента.

Представитель компании прямо указал на эту взаимосвязь в ходе судебного заседания, подчеркнув, что такие действия Чубайса только подтверждают обоснованность принятых обеспечительных мер по аресту его активов.

«Без принятия своевременных мер по ограничению имущественных операций есть все основания полагать, что выполнение финансовых требований по иску стало бы практически невозможным», — подчеркнули юристы «Роснано».

Аналитик Павел Северцев, изучающий деятельность российских бизнес-элит, комментирует ситуацию так:

«Чубайс всегда отличался стратегическим мышлением и умением предвидеть развитие событий. Такая оперативная реакция на потенциальные юридические риски вполне в его стиле».

Миллиардные претензии

За сухими юридическими формулировками скрывается финансовая драма впечатляющего масштаба. «Роснано» предъявило иск Чубайсу и семи его бывшим коллегам на сумму более 5,6 миллиарда рублей. Такова, по мнению истцов, цена убытков, причиненных госкорпорации при реализации проекта Plastic Logic.

Этот амбициозный проект должен был создать в России производство гибких планшетов — инновационных устройств на основе пластиковой электроники. Годами проект потреблял огромные государственные инвестиции, но до реального производства дело так и не дошло.

Один из экспертов технологического рынка, знакомый с ситуацией, объясняет:

«Даже беглого взгляда на историю Plastic Logic достаточно, чтобы понять его бесперспективность. Западные компании довольно быстро свернули аналогичные разработки. Непонятно только, почему российские деньги продолжали вливаться в проект даже после появления очевидных признаков его тупиковости».

Борьба за пенсию

Пока идет разбирательство по основному иску, команда Чубайса пытается хотя бы частично смягчить финансовые ограничения. На последнем заседании его представитель ходатайствовал о полной отмене ареста активов, а в случае отказа — о сохранении экс-руководителю хотя бы половины пенсии по старости, как это предусмотрено законом.

Суд проявил умеренную гибкость: арест имущества и денежных средств сохранился в пределах исковой суммы, но 50% зарплаты и иных доходов теперь исключены из-под блокировки. Небольшая уступка для человека, через руки которого проходили миллиарды государственных средств.

«По действующему законодательству, даже при самых жестких финансовых санкциях человек не может быть лишен минимальных средств к существованию — это базовый правовой принцип», — пояснил адвокат Михаил Воронов, специализирующийся на корпоративных спорах.

Новая жизнь

Покинув Россию в 2022 году, Чубайс не ушел в тень, а начал новую главу своей карьеры. По информации из открытых источников, он обосновался в Израиле, где создал при Тель-Авивском университете исследовательский центр стоимостью около 5 миллионов долларов.

Журналист Ариель Марон, посещавший лекции Чубайса, был впечатлен масштабом и направленностью нового проекта:

«Он вложил огромные деньги в создание при университете Тель-Авива сомнительного научного центра с явной антироссийской направленностью. Этот центр разрабатывает какие-то странные планы будущего для славянских народов. То, что я услышал на этих лекциях, показывает очевидную ненависть Чубайса к стране, в которой он сделал карьеру и заработал состояние».

По некоторым данным, центр занимается подготовкой аналитиков и лекторов, которые должны обосновывать тезисы о «неизбежности краха режима Путина» и возможном распаде России. Сам Чубайс в своих выступлениях прогнозирует, что Россия вступила в период затяжных конфликтов, которые продлятся около 15 лет.

Президент России Владимир Путин, комментируя новую деятельность бывшего соратника, отметил с характерной иронией:

«Убежал за границу и ведет там тихую жизнь, говорят, даже имя сменил на что-то вроде Моше Израилевича».

Кто помог Чубайсу уехать?

Пожалуй, самый интригующий аспект истории — как человеку с репутацией Чубайса удалось без проблем покинуть Россию в начале специальной военной операции, когда контроль за перемещениями высокопоставленных лиц был особенно жестким?

Бывший сотрудник спецслужб, давший комментарий на условиях анонимности, уверен, что без серьезной поддержки «сверху» такой маневр был бы невозможен:

«Самостоятельно организовать такой безупречный отъезд просто нереально — ему явно помогала целая группа влиятельных сторонников. Не стоит забывать, что он был не просто главой «Роснано», но и спецпредставителем президента с доступом к важнейшим международным контактам».

По его информации, внутри российской элиты сохраняются две конкурирующие группы влияния, и одна из них, предположительно, обеспечила Чубайсу возможность беспрепятственно покинуть страну.

Начало большого процесса?

Многие эксперты считают, что иск «Роснано» может стать первым в серии юридических процессов, направленных на возврат выведенных из страны активов. Профессор экономики Сергей Валуев полагает, что общий ущерб от сомнительных проектов может исчисляться десятками миллиардов рублей.

«В условиях нынешней геополитической ситуации государство начинает более пристально смотреть на эффективность расходования бюджетных средств в прошлые периоды. Это логичный процесс усиления финансового контроля», — отмечает экономист.

Подполковник в отставке Александр Замараев видит проблему шире, говоря о стратегических потерях России:

«Мало кто осознает, что при непосредственном участии этого человека в 90-е годы Россия потеряла целый ряд прорывных технологий. Советские разработки в области того, что сейчас называют интернетом, портативные компьютерные устройства для руководства спецслужб — все эти технологии были планомерно свернуты и переданы западным партнерам».

В то время как суд отложил предварительные слушания по делу на июль, общественный интерес к процессу только растет. История с оперативной распродажей 32 объектов недвижимости становится показательным примером того, как бывшие высокопоставленные чиновники пытаются избежать ответственности за сомнительные управленческие решения.

Будет ли дело Чубайса единичным эпизодом или станет началом системного пересмотра результатов некоторых громких государственных проектов — покажет время. Но уже сейчас очевидно, что стратегия «быстро продать и уехать» не всегда позволяет полностью избежать юридических последствий.