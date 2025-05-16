Даже самые успешные и красивые звезды сталкивались с насмешками в школьные годы. Например, Генри Кавилла, будущего Супермена, дразнили «толстым Кавиллом». Сам актер признавался, что у него были «валики жира повсюду», а один одноклассник и вовсе сказал, что его грудь напоминает женскую.

У Джорджа Клуни в подростковом возрасте случился паралич лицевого нерва. Он не мог открыть один глаз и улыбаться с одной стороны, за что получил прозвище Франкенштейн.

Какие странные привычки были у известных художников

Супермодель Ирина Шейк тоже пережила немало. За длинные ноги и смуглую кожу ее называли «палкой» и даже «Чунга-Чангой».

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.