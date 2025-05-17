Василий Сталин на фронте: как воевал сын «вождя народов»

Дети ряда руководителей СССР принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Сын Никиты Хрущева, Леонид, погиб в воздушном бою в 1943 году. У Анастаса Микояна из трех сыновей-летчиков один был убит, двое вернулись с тяжелыми ранениями. Посчастливилось выжить и сыну Николая Булганина, Льву, воевавшему в небе с декабря 1941 года. Приемный сын Иосифа Сталина, Артем Сергеев, проделал на фронте необычайно извилистый путь. Бежал из немецкого плена, партизанил, получил множество ранений, долго лечился. Родному отпрыску вождя народов повезло меньше. Через неделю после прибытия в армию на должность командира артиллерийской батареи 34-летний Яков Джугашвили попал в плен. Считается, что он мужественно вел себя в концлагере, неоднократно отклонял предложения немцев о сотрудничестве и героически погиб.

Воевал и младший, любимый сын председателя Совнаркома – Василий, которому в момент нападения нацистской Германии на СССР было 20 лет. Как и дети некоторых других сталинских соратников, он окончил Качинскую военную авиационную школу. Преподаватели вспоминали: теорию Василий не любил, зато за штурвалом проявлял себя толковым летчиком.

Перед самой войной Сталин-младший выучился на командирских курсах повышения квалификации. Уже летом 1941-го сын просил отца об отправке на фронт. Родитель долго колебался, очевидно, не желая для младшего участи старшего. Василий сильно тяготился положением «тыловой крысы». Решительный характер буквально тащил его в самое пекло. Такая возможность представилась лишь в июле 1942 года, когда уровень угрозы Советскому Союзу миновал свой пик и постепенно шел на убыль.

Первое назначение Василия Сталина – командир 1-й особой авиагруппы 8-й воздушной армии Сталинградского фронта. Его начальником стал генерал-майор авиации Тимофей Хрюкин, который, естественно, понимал всю степень ответственности. Вторую трагедию в семье руководитель государства, надо полагать, просто не перенес бы.

По мере продвижения по служебному пути полковник Сталин занимал все более высокие командирские должности. Военные заслуги Сталина-младшего оцениваются исследователями совершенно по-разному. Одни считают Василия талантливым руководителем, весьма популярным у личного состава. Другие утверждают, что летчик не обладал способностями командира, подкрепляя свои слова инцидентом из мая 1943 года, когда Сталин был снят с должности комполка по приказу собственного отца за «разгул и пьянство».

В его характеристике указывалось:

«Горяч и вспыльчив, допускает несдержанность: имели место случаи рукоприкладства к подчиненным. Состояние здоровья слабое, особенно нервной системы, крайне раздражителен».

За время войны Василий Сталин 26 раз поднимался в небо на боевые задания и лично уничтожил, по разным источникам, от двух до пяти самолетов люфтваффе. В должности командира 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта сын главнокомандующего брал Берлин. Помимо критики, история сохранила и положительные оценки деятельности сына главы правительства. В наградном листе от 11 мая 1945 года указывалось:

«За период проведения Берлинской наступательной операции частями дивизии под непосредственным руководством гвардии полковника Сталина проведено 949 боевых вылетов. Проведено 15 воздушных боев, в ходе которых сбито 17 самолетов противника, причем в первый же день операции — 11, потерян лишь один экипаж».

В октябре 2018 года Министерство обороны России рассекретило и предало огласке некоторые архивные документы финансовой службы. В числе прочих материалов была опубликована раздаточная ведомость 18-го гвардейского истребительного авиаполка за январь 1943 года, в которой под первым номером фигурировал полковник Сталин. За службу в указанном месяце он получил в качестве основного оклада и надбавки за выслугу лет 5095 рублей 84 копейки.

Участникам налетов на столицу Третьего рейха в августе и сентябре 1941 года в соответствии со сталинским приказом «О поощрении участников бомбардировки Берлина» выписывались гонорары в размере 2000 рублей. Это была весьма приличная сумма. Работа простых красноармейцев оплачивалась заметно скромнее. Так, за подбитый или подожженный танк командиру орудия и наводчику начислялось по 500 рублей, а рядовым бойцам – лишь по 200.

Для сравнения, рабочие на военных заводах получали по 600-700 рублей, задействованные в других отраслях и на вспомогательных производствах – 300-600. Жалование доктора в госпитале, в зависимости от должности, составляло 600-800 рублей. Школьный учитель приносил домой 340 рублей, строитель – 300. Машинистка в учреждении получала 200-250, уборщица – 160. Часть заработка приходилось перечислять в счет обязательных и добровольно-принудительных платежей.

С августа 1941 года в СССР наметился устойчивый рост цен, в том числе на продукты и предметы первой необходимости. В октябре во многих регионах были введены карточки. Своего максимума цены военного времени достигли в мае 1943 года, когда, например, в тыловой Челябинской области за килограмм свинины на рынке требовали 400 рублей, за 1 кг муки – 230 руб, картошка шла по 76 рублей.

Стоимость военной техники с течением войны, напротив, заметно снижались. Бомбардировщик Ил-4 за три года подешевел более чем в два раза – с 800 тысяч рублей в 1941-м до 380-ти в 1944-м. Цена танка Т-34, изначально обходившегося в 269,5 тыс. руб, упала до 135 тыс. в 1943 году.

Кроме того, Минобороны предоставило сведения о том, сколько потратил Советский Союз в период Великой Отечественной. По сведениям из архивов, в 1941 году советское правительство выделило на оборонительные нужды 83 млрд рублей из общего бюджета в 191 млрд. В 1945-м расходы возросли до 128 млрд руб.