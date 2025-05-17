Как и почему живут люди в Арктике целыми поколениями

В высокие арктические широты едут и за длинным рублем, и за романтикой, но выдерживают и связывают свою жизнь с Севером далеко не все. Но, несмотря на суровые погодные и жизненные условия, города за полярным кругом живут и развиваются. В компании "Норникель", которая ведет добычу и переработку цветных металлов, потребляемых во всем мире, люди работают семьями и поколениями. Поговорили с нашими героями о том, как они оказались в Арктике и почему некоторые династии уже насчитывают 150 лет.

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Норильск — любимый город

Коренной норильчанин Антон Юрченко о своем родном городе может говорить долго. Он родился, вырос, работает в Норильске и хорошо знает специфику Севера.

«Норильск очень честный город. Здесь плюсы и минусы видны сразу, поэтому либо ты в него влюбляешься, либо остаешься равнодушен. Конечно, здесь есть северная романтика. Она очень сильно помогает жить. Когда идешь по городу — тебе везде красиво», — делится он.

Антон представитель одной из самых известных в городе трудовых династий Бардюк — Протас — Юрченко. Эта большая семья отдала Норильску и "Норникелю" почти 150 лет. Начало трудовой династии положила Надежда Ивановна Бардюк. Она приехала в Норильск еще в 1946 году.

«У бабушки была удивительная и трудная судьба. В Норильск она приехала не по своей воле из южной части Союза, но при этом полюбила Север всем сердцем, город стал для нее родным. Она работала в совхозе "Норильский" дояркой, потом разнорабочей в управлении коммунального хозяйства. Как работа, так и быт были тяжелые, но бабушка никогда не впадала в уныние. В Норильске она нашла много друзей. Она жила в бараке, и я хорошо помню, что дверь в ее комнату не закрывалась вообще. Каждый мог прийти, посоветоваться, поговорить. Весело отмечали праздники, много пели песен», — вспоминает ее внучка Майя Антоновна Юрченко.

Первые годы жизни в Норильске Надежда Ивановна искала свою дочь Людмилу, с которой разлучила ее судьба. По словам правнука основательницы династии Антона Юрченко, найти Людмилу удалось благодаря советским архивам.

«Прабабушка (Надежда Ивановна) привезла в Норильск из детдома Красноярского края дочь (Людмилу Филимоновну), когда той было уже 14 лет, таким образом, они не виделись практически 10 лет», — рассказывает Антон Юрченко.

В 16 лет Людмила уже начала работать в Норильске и 38 лет трудилась в разных структурах города и комбината, за свой труд получила несколько государственных и профессиональных наград. Здесь же, в Норильске, вышла замуж за Антона Протаса и родила двух дочерей — Майю и Ирину.

Позже девушки также связали свою жизнь с "Норникелем". Ирина проработала недолго, потому что стала многодетной мамой и вскоре со своей семьей уехала на материк. А вот в трудовой книжке Майи Антоновны Юрченко стаж в разных подразделениях комбината почти 40 лет. Муж Майи Антоновны — Александр Георгиевич Юрченко приехал в Норильск из Донецка и почти всю жизнь проработал на Механическом заводе. Он прошел путь от электросварщика до замначальника производства. В семье гордятся тем, что стелы на дороге Норильск — Алыкель и буквы "Норильск" на въезде в город изготовлены при непосредственном участии Александра Георгиевича на Механическом заводе.

Антон Юрченко говорит, что в их семье всегда была установка: где работа, там и мы.

«Сегодня я работаю заместителем генерального директора в одном из подразделений компании, а также преподаю несколько экономических дисциплин в Заполярном государственном университете. В 2015 году уехал в Москву, работал в головном офисе "Норникеля", но Север не отпускает. Спустя семь лет я получил предложение от директора департамента возглавить один из отделов в Норильске и вернулся. Ни разу об этом не пожалел. Норильск для меня родной и любимый город, с которым я себя полностью отождествляю. Хочется здесь работать и делать этот город лучше», — говорит Антон.

Большая семья Бардюк — Протас — Юрченко гордится всеми поколениями своей трудовой династии.

«Несмотря на то, как трудно было маме, бабушке, они не потеряли человеческие качества, не очерствели душой. Остались добрыми, мудрыми и сильными духом. Все мы очень любили свою работу — не боялись морозов и пурги, знали, что делаем что-то важное и нужное. Видимо, правда, Север воспитывает как никто другой и именно там живут особые люди», — делится Майя Антоновна.

«Куда ни выйдешь — кругом тундра. Красота!»

На левом берегу реки Большая Хета полуострова Таймыр расположился небольшой поселок Тухард, который основали в 1968 году как перевалочную базу при строительстве газопровода Мессояха — Дудинка — Норильск. Местное население — долганы и ненцы — давно знали эту местность и прозвали ее "местом, где горит огонь".

В 1970 году с Мессояхского газового месторождения по первой нитке газопровода в Норильск пошел газ, предназначенный для газоснабжения Норильского горно-металлургического комбината (НГМК). Затем на Таймыре продолжилась большая стройка, и в Тухард со всех концов СССР для освоения и обустройства новых газовых месторождений съезжались люди разных профессий.

В 1976 году на Таймыр приехал основатель будущей известной северной трудовой династии — Валерий Мартынов.

«Мои родители и я родом из города Серов Свердловской области. Отец в 1976 году поехал на стройку в Волгодонск, оттуда сделал запрос и получил вызов для работы на Таймыре. В итоге в том же 1976 году мы получили телеграмму от отца, что он на Севере, на Таймыре, в Тухарде. Все, конечно, сильно удивились: ехал в Волгодонск, а попал в Тухард», — вспоминает сын Валерия Владимировича Вадим.

В это время в Тухарде базировались газовики и строители газопровода Мессояха — Норильск, нужны были рабочие. Тухард обустраивался как перевалочная база , куда съезжались семьями и в одиночку люди разных профессий — строители, сварщики, монтажники, водители, экипажи вертолетов. Валерий устроился электриком в строительно-монтажное управление, обжился, а через год привез на Север свою семью.

«Мне было тогда четыре года, но я хорошо помню ту поездку. Ехали сначала из Серова до Свердловска на поезде, потом на двух самолетах, далее на электричке до Дудинки и на вертолете до Тухарда. Когда мы добрались до Тухарда, я даже не сразу понял, что это конечный пункт. Нас поселили в жилом вагончике (балке), а я думал, что скоро приедет поезд и нас дальше повезет, поскольку я раньше никогда не видел, чтобы люди в вагонах жили. Но поезд так и не пришел», — смеется Вадим Мартынов.

Мама Вадима устроилась работать телефонисткой на коммутаторе, свою трудовую деятельность закончила в 2021 году, но осталась жить в Дудинке, поскольку все дети (Вадим, Евгений, Наталья) живут здесь, на Севере.

Вадим до школы жил с родителями в Тухарде, а учиться в школу его отправили к бабушке в Серов, поскольку в поселке школы не было.

«В Тухарде было много детей, мы даже ходили в местный детский клуб "Чебурашка". Пока родители были на работе, мы в "Чебурашке" делали поделки, рисовали, разучивали песни и готовились к праздничным выступлениям для родителей. Когда мне было пять лет, мама в Дудинке родила моего брата Женю. Папа вылетел в Дудинку за мамой и новорожденным, а я остался дома один под присмотром соседей. Отец думал, что через день вернется, но в больнице маму с Женей оставили еще на неделю, а я в итоге 10 дней жил один. Приду в общежитие, все знали, что родители у меня вылетели в Дудинку, меня покормят, а спать домой приходил. Через коммутатор мама из Дудинки дозвонится до соседей, про меня спросит, а соседи ее успокоят. Сегодня такую ситуацию представить невозможно, но тогда мы с соседями жили очень дружно — при том, что соседи были родом из разных советских республик. Вот так дружно жили в СССР люди», — вспоминает Вадим Валерьевич.

На Урале Вадим окончил среднюю школу, затем училище по специальности "крановщик" и в 1993 году решил приехать в Тухард, поработать в период летней речной навигации, а в итоге остался на 32 года.

«Это были лихие 90-е — заводы стали закрывать, кругом криминальная обстановка. В общем, решение об отъезде родилось само собой. В 1993 году я вернулся в Тухард и начал работать грузчиком-стропальщиком Тухардского цеха "Норильскгазпром". Летом к грузовому причалу приходили баржи с грузами, которые мы при помощи плавучих кранов разгружали. Зимой со склада загружали грузы в автотехнику для дальнейшей отправки до газовых промыслов: Мессояха, Южно-Соленое, Северо-Соленое», — рассказывает он.

Будущая жена Вадима — Елена — приехала в Тухард из Кемеровской области в 1999 году к тете и так тут и осталась.

«Я ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с Севером. Первое время, конечно, скучала, от дома далеко, раньше и связи особой не было. Закажешь в переговорном пункте разговор с мамой на 5 минут, а минуты не проговоришь — связь обрывается. Работу на месте я нашла почти сразу. Мой рабочий кабинет находился в здании аэропорта. У Вадима рабочий кабинет был в этом же здании. Там мы и познакомились».

Сегодня Елена — диспетчер авиаперевозок "Норильсктрансгаз", вертолетами отправляет вахтовиков, в том числе и Вадима, на газовые промыслы.

«Работа очень интересная — я все время общаюсь с людьми, стараюсь все объяснить, помочь, рассказать. За эти почти 25 лет на Севере я поняла, что тут живут настоящие люди с большим сердцем», — говорит Елена Мартынова.

Передала любовь к Северу Елена и своим родным. В 2003 году сюда приехал работать ее отец — Павел Жиряков, проработавший до 2015 года и вернувшийся на материк.

«Он часто вспоминает Север, у него остались только хорошие воспоминания», — делится Елена.

А вот у Вадима Мартынова никто перебираться на материк не собирается.

«Тут все мы прижились, нашли свое место в жизни. А я вообще здесь, на Севере, встретил свою судьбу. Более того, я всей душой полюбил Север, тундру. Особенно красиво тундра выглядит в конце лета и в начале осени. В свободное время я люблю выйти в тундру подышать, пофотографировать цветочки, листочки, кустики», — делится он.

У Вадима и Елены Мартыновых двое детей. Старший сын Кирилл учится в Сибирском федеральном университете в Красноярске, младшая дочь Даша живет с родителями и учится на отделении оркестровых духовых и ударных инструментов Норильского колледжа искусств.

«Пока дети не решили, будут они жить и работать на материке или на Севере. Но сыну я говорю: в "Норникеле" много хороших программ для привлечения молодых специалистов, окончишь вуз и подумай, в Норильске каждый сможет себя реализовать. Если наши родители ехали на Таймыр, как раньше говорили, за длинным рублем и за романтикой, то нам Север стал родным домом. Большинство знакомых людей, выехавших на материк, через короткое время начинают ностальгировать и сильно скучать по Северу. А нам — Мартыновым — всегда будет дорог маленький поселок Тухард, где началась и состоялась наша трудовая династия», — говорит Вадим.

«Я сразу понял, что пропал"

Династия 64-летнего Григория Буханцева из города металлургов Мончегорска в Мурманской области насчитывает почти 70 лет общего семейного стажа. Он сам и все его дети — два сына и дочка — работают в подразделениях "Норникеля" и дочернего предприятия Кольской горно-металлургической компании (КГМК). Супруга Елена также работала в структуре КГМК, отдав 14 лет профессии штукатура на комбинате "Североникель".

«Мы на Север приехали в 1985 году из Белгородской области. Старшему сыну Николаю было всего два года. Как сейчас помню, тогда стояла такая золотая осень шикарная, что я сразу понял, что пропал. Влюбился в Кольский край, и он ответил мне взаимностью. Уже на третий день я вышел на работу на комбинат, 12 лет отработал в строительном цехе, а с 1997 года перевелся в рафинировочный цех на водоочистку, и там и остался, и больше уже никуда и не хочу», — сказал Буханцев-старший.

Через год после переезда родился второй сын Артем, который сейчас трудится в химическом цехе КГМК, а в 1992 году династия Буханцевых пополнилась дочкой Анастасией, тоже впоследствии пришедшей работать в КГМК.

«Вот как говорят, что есть призвание у людей, у моей сестры призвание — это кадровик, это ее такой характер и склад ума, — рассказывает старший сын — инженер Николай Буханцев. — А брат занимается металлом, сколько его помню. После армии работал на заводе по демонтажу металлоконструкций, а сейчас в химцехе КГМК уже больше пяти лет, работает с трубами, знает все от и до».

Сам Николай всю жизнь занимается электромонтажом. Успел поработать в разных компаниях на разных должностях, сейчас трудится инженером в Институте Гипроникель.

«Я, как и папа, учился на вечернем отделении в техникуме, очень любил черчение и в 2013 году случайно начал осваивать программу для проектирования AutoCAD. И вот с 2013 года, будучи главным энергетиком в одной из петербургских фирм, продолжал заниматься и электромонтажом, и проектированием объектов. В период коронавируса устроился в Гипроникель на должность, грубо говоря, "принеси-подай", прошел весь путь от электромонтажника второго разряда до мастера. Сейчас могу сделать весь монтаж своими руками от квартиры до цеха — не раз приходилось сдавать крупные объекты. Такой багаж знаний позволяет мне видеть картину, то, что я рисую на мониторе, уже вживую в голове», — сказал он.

Дети Николая Буханцева еще школьники, но уже подумывают связать жизнь с комбинатом и продолжить династию.

«Я все время склонялся, что сын может пойти по моим с дедом стопам — у него технический склад ума и похожий характер. Но дочь меня недавно удивила, когда сказала, что тоже хочет стать проектировщиком, как папа. Конечно, сложно сказать, как в итоге повернется судьба, но такое желание вызывает теплые чувства. По крайней мере, я хотел бы, чтобы дети пошли по техническому направлению, пока что все к этому располагает», — рассказал он.

Родоначальник династии Григорий Буханцев не только многодетный отец, но и многодетный дед: у него четыре внука и внучка. Если они пойдут по его стопам, дед будет рад, но подталкивать к этому или тем более принуждать — не в его стиле.