Тюбик помады разрушил жизнь народного кумира, но герой воскрес

Обаятельный советский актер, перед которым не могла устоять ни одна женщина, стал свидетелем жуткой трагедии. Его молодая жена погибла из-за простого тюбика помады – удар судьбы, который чуть не сломал легенду советского кино навсегда.

© Кадр из фильма «Небесный тихоход»

Звезда «Небесного тихохода» в детстве буквально выхватил у смерти два билета в жизнь. Первый раз – когда появился на свет раньше срока после того, как его мама неудачно упала в погреб. Крошечный малыш родился прямо там, без докторов и акушерок. Все вокруг качали головами – не жилец. Но он доказал обратное!

А потом судьба подкинула мальчику еще одно испытание. Во время Гражданской заботливая мать отправила мужа и сыновей подальше от голодной Москвы – в деревушку под Тулой. Кто же знал, что там свирепствует смертельный тиф!

Отец не выкарабкался. Коля тоже слег – настолько тяжело, что даже пальцем шевельнуть не мог. Вернуться в столицу казалось невозможным – никто не хотел брать в вагон семью с зараженным ребенком.

Только один военный командир сжалился – пустил их в теплушку с лошадьми. В Серпухове, пока мама с братом бегали за кипятком, какой-то мародер чуть не украл у полумертвого мальчишки последний черствый кусок хлеба! Вора поймали и тут же расстреляли – время было суровое.

С тех пор у Крючкова навсегда осталось особое уважение к военным. Может, именно поэтому позже он так органично смотрелся в ролях защитников родины – не играл, а был ими.

Самородок без образования

У кумира миллионов, сыгравшего десятки главных ролей в военных фильмах, не было ни единой «корочки» об актерском образовании!

Вместо театральных репетиций – смены на Трехгорной мануфактуре, там же, где работали его родители.

В 1928-м судьба подкинула ему шанс начать карьеру актера. Николай приехал на прослушивание в Театр рабочей молодежи с гармошкой подмышкой. Когда приемная комиссия велела убрать инструмент, парень совсем сник. Экзаменаторы, заметив это, сжалились:

«Ну ладно, давайте что-нибудь сыграйте».

И тут Николай сыграл на гармони так, что комиссия сразу поняла – перед ними настоящий талант.

Но настоящая дорога в кино началась после встречи с режиссером Борисом Барнетом, зазвавшим Крючкова на пробы в «Окраину». Только парень встал перед камерой, как Барнет бросил:

«Давай, Сенька, работай!»

Николай моментально понял, что его героя зовут Сенькой, и с головой окунулся в съемочный процесс. Он не играл роль, а буквально проживал ее. В итоге фильм гремел на весь Советский Союз, а в 1934-м взял приз на Венецианском фестивале.

Кинокритики писали шептались о «феномене Крючкова» – самоучка, который играл лучше любого профессионала. К началу 40-х его обаяние и талант сделали Николая самым востребованным актером страны.

Неудачи в личной жизни

А вот в личной жизни у народного любимца счастья не было. Три брака – и каждый с горьким финалом.

С первой женой, Марией Пастуховой, Крючков познакомился на съемках «Трактористов».

© Кадр из фильма «Трактористы»

Чтобы произвести впечатление на студентку ГИТИСа, он лихачил на мотоцикле и… упал прямо в пыль. Мария заливалась смехом, но в итоге клюнула на обаяние неуклюжего красавца.

Родился сын Борис, но счастье быстро пропало. Николай вечно пропадал на съемках, а недоброжелатели нашептывали Марии о романах мужа на стороне. Она поверила и подала на развод. Для Крючкова это был нож в спину.

Вторая попытка – с эффектной красоткой Аллой Парфаньяк, партнершей по «Небесному тихоходу». За ней ухлестывали все звезды того времени, но выбрала она Крючкова. Правда, терпеть его бешеную ревность оказалось выше ее сил.

© Из архива Аллы Парфаньяк

Пока Николай пропадал на съемках, жена завела интрижку. Однажды он вернулся домой раньше и застукал у себя в квартире известного актера. В тот же вечер Крючков собрал чемоданы и хлопнул дверью. Позже Алла стала женой Михаила Ульянова.

Помада, изменившая судьбу

А потом случилось страшное. Третья жена, знаменитая лыжница Зоя Кочановская, погибла всего через три месяца после свадьбы.

В последний съемочный день фильма «Домой» в Ленинграде Зоя увидела очередь у универмага – продавали дефицитную помаду. Она выпрыгнула из машины, отстояла очередь, а на обратном пути, радостная, с заветной покупкой в руке, не заметила мчащийся грузовик...

Это случилось прямо перед глазами мужа. Зоя умерла у него на руках. Обычный тюбик помады обернулся страшной трагедией.

Николай не помнил себя от горя. Друзья боялись, что он наложит на себя руки – дежурили у его дома посменно. Он запер дверь на все замки, исчез из жизни, выбираясь только на кладбище к могиле жены.

«Я люблю тебя» – эти три слова Крючков не умел произносить.

За всю жизнь он скажет их только раз – своей последней жене, за день до смерти.

Любовь, пришедшая осенью

Когда Крючкову исполнилось 50 лет, он был уверен – семьи у него уже не будет. Но он ошибался!

На площадке «Капроновых сетей» судьба свела его с Лидией, ассистентом режиссера. Николай слег с болезнью в начале съемок, и девушка каждое утро забегала проверить, как он. Ей казалось, что знаменитость ее едва терпит, а он на самом деле присматривался, боясь снова обжечься.

Постепенно лед растаял, и между ними вспыхнуло настоящее чувство. В этом браке родилась дочка Эльвира – папина принцесса. Впервые в семейной жизни Крючкова все начало налаживаться.

© Из архива Лидии Крючковой

Вместе они прожили 32 года – треть его жизни. Народный артист, герой соцтруда получил свою главную награду – настоящую любовь и тихую гавань. Когда ему вручили Звезду Героя, он пришел домой и протянул её жене с простыми словами:

«Мать. Половина твоя».

12 апреля 1994-го, лежа в больнице, Крючков вдруг задержал руку уходящей домой Лидии и произнес:

«Мать. Я люблю тебя».

Она удивилась этим неожиданным словам. А наутро ей позвонили – Николая не стало.

Он снялся больше чем в сотне фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино. Но главную свою роль Николай Крючков сыграл в жизни – роль человека, который после всех ударов судьбы нашел в себе силы полюбить и стать по-настоящему счастливым.