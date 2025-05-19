Тюбик помады разрушил жизнь народного кумира, но герой воскрес

Тюбик помады разрушил жизнь. Как народный кумир потерял всё, но воскрес в 50 лет
Обаятельный советский актер, перед которым не могла устоять ни одна женщина, стал свидетелем жуткой трагедии. Его молодая жена погибла из-за простого тюбика помады – удар судьбы, который чуть не сломал легенду советского кино навсегда.
Звезда «Небесного тихохода» в детстве буквально выхватил у смерти два билета в жизнь. Первый раз – когда появился на свет раньше срока после того, как его мама неудачно упала в погреб. Крошечный малыш родился прямо там, без докторов и акушерок. Все вокруг качали головами – не жилец. Но он доказал обратное!
А потом судьба подкинула мальчику еще одно испытание. Во время Гражданской заботливая мать отправила мужа и сыновей подальше от голодной Москвы – в деревушку под Тулой. Кто же знал, что там свирепствует смертельный тиф!
Отец не выкарабкался. Коля тоже слег – настолько тяжело, что даже пальцем шевельнуть не мог. Вернуться в столицу казалось невозможным – никто не хотел брать в вагон семью с зараженным ребенком.
Только один военный командир сжалился – пустил их в теплушку с лошадьми. В Серпухове, пока мама с братом бегали за кипятком, какой-то мародер чуть не украл у полумертвого мальчишки последний черствый кусок хлеба! Вора поймали и тут же расстреляли – время было суровое.
С тех пор у Крючкова навсегда осталось особое уважение к военным. Может, именно поэтому позже он так органично смотрелся в ролях защитников родины – не играл, а был ими.
Самородок без образования
У кумира миллионов, сыгравшего десятки главных ролей в военных фильмах, не было ни единой «корочки» об актерском образовании!
Вместо театральных репетиций – смены на Трехгорной мануфактуре, там же, где работали его родители.
В 1928-м судьба подкинула ему шанс начать карьеру актера. Николай приехал на прослушивание в Театр рабочей молодежи с гармошкой подмышкой. Когда приемная комиссия велела убрать инструмент, парень совсем сник. Экзаменаторы, заметив это, сжалились:
«Ну ладно, давайте что-нибудь сыграйте».
И тут Николай сыграл на гармони так, что комиссия сразу поняла – перед ними настоящий талант.
Но настоящая дорога в кино началась после встречи с режиссером Борисом Барнетом, зазвавшим Крючкова на пробы в «Окраину». Только парень встал перед камерой, как Барнет бросил:
«Давай, Сенька, работай!»
Николай моментально понял, что его героя зовут Сенькой, и с головой окунулся в съемочный процесс. Он не играл роль, а буквально проживал ее. В итоге фильм гремел на весь Советский Союз, а в 1934-м взял приз на Венецианском фестивале.
Кинокритики писали шептались о «феномене Крючкова» – самоучка, который играл лучше любого профессионала. К началу 40-х его обаяние и талант сделали Николая самым востребованным актером страны.
Неудачи в личной жизни
А вот в личной жизни у народного любимца счастья не было. Три брака – и каждый с горьким финалом.
С первой женой, Марией Пастуховой, Крючков познакомился на съемках «Трактористов».
Чтобы произвести впечатление на студентку ГИТИСа, он лихачил на мотоцикле и… упал прямо в пыль. Мария заливалась смехом, но в итоге клюнула на обаяние неуклюжего красавца.
Родился сын Борис, но счастье быстро пропало. Николай вечно пропадал на съемках, а недоброжелатели нашептывали Марии о романах мужа на стороне. Она поверила и подала на развод. Для Крючкова это был нож в спину.
Вторая попытка – с эффектной красоткой Аллой Парфаньяк, партнершей по «Небесному тихоходу». За ней ухлестывали все звезды того времени, но выбрала она Крючкова. Правда, терпеть его бешеную ревность оказалось выше ее сил.
Пока Николай пропадал на съемках, жена завела интрижку. Однажды он вернулся домой раньше и застукал у себя в квартире известного актера. В тот же вечер Крючков собрал чемоданы и хлопнул дверью. Позже Алла стала женой Михаила Ульянова.
Помада, изменившая судьбу
А потом случилось страшное. Третья жена, знаменитая лыжница Зоя Кочановская, погибла всего через три месяца после свадьбы.
В последний съемочный день фильма «Домой» в Ленинграде Зоя увидела очередь у универмага – продавали дефицитную помаду. Она выпрыгнула из машины, отстояла очередь, а на обратном пути, радостная, с заветной покупкой в руке, не заметила мчащийся грузовик...
Это случилось прямо перед глазами мужа. Зоя умерла у него на руках. Обычный тюбик помады обернулся страшной трагедией.
Николай не помнил себя от горя. Друзья боялись, что он наложит на себя руки – дежурили у его дома посменно. Он запер дверь на все замки, исчез из жизни, выбираясь только на кладбище к могиле жены.
«Я люблю тебя» – эти три слова Крючков не умел произносить.
За всю жизнь он скажет их только раз – своей последней жене, за день до смерти.
Любовь, пришедшая осенью
Когда Крючкову исполнилось 50 лет, он был уверен – семьи у него уже не будет. Но он ошибался!
На площадке «Капроновых сетей» судьба свела его с Лидией, ассистентом режиссера. Николай слег с болезнью в начале съемок, и девушка каждое утро забегала проверить, как он. Ей казалось, что знаменитость ее едва терпит, а он на самом деле присматривался, боясь снова обжечься.
Постепенно лед растаял, и между ними вспыхнуло настоящее чувство. В этом браке родилась дочка Эльвира – папина принцесса. Впервые в семейной жизни Крючкова все начало налаживаться.
Вместе они прожили 32 года – треть его жизни. Народный артист, герой соцтруда получил свою главную награду – настоящую любовь и тихую гавань. Когда ему вручили Звезду Героя, он пришел домой и протянул её жене с простыми словами:
«Мать. Половина твоя».
12 апреля 1994-го, лежа в больнице, Крючков вдруг задержал руку уходящей домой Лидии и произнес:
«Мать. Я люблю тебя».
Она удивилась этим неожиданным словам. А наутро ей позвонили – Николая не стало.
Он снялся больше чем в сотне фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино. Но главную свою роль Николай Крючков сыграл в жизни – роль человека, который после всех ударов судьбы нашел в себе силы полюбить и стать по-настоящему счастливым.