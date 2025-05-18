Михаил Булатов: сколько бомб обезвредил неуязвимый советский сапер

О Михаиле Булатове часто писали еще в советские годы. И это неудивительно: во время Великой Отечественной войны Булатов слыл одним из самых результативных саперов. Он находил даже мины, оставленные противником под асфальтом. И это несмотря на непрекращающийся обстрел. За проявленную храбрость Михаил Алексеевич получил звание Героя Советского Союза.

Талантливый сапер

Михаил Алексеевич Булатов родился в 1924 году в деревне Верхняя Санарка Челябинской области. Но Великую Отечественную войну он встретил в Каракалпакии, где в тот момент трудился телефонным мастером. Булатова призвали на военную службу поздней осенью 1942 года. Призывник был сразу направлен на учебу в Орловское пехотное училище, после окончания которого в апреле 1943 года, как пишут в своей книге «Страницы памяти» Э. М. Колганова и В. Н. Строкин, новоиспеченный сапер в числе других курсантов училища вступил в бои под Орлом. Булатов попал в подразделение 235-й стрелковой дивизии, командовал группой инженерной разведки.

Михаил Булатов вместе со своими сослуживцами наводил переправы, строил блиндажи и мосты, но по-настоящему прославился старший сержант своим умением находить и обезвреживать мины. К каким только ухищрениям ни прибегали фашисты, чтобы замаскировать взрывчатку. Гитлеровцы изобрели множество различных устройств, препятствующих обезвреживанию мин. Но все это отступало перед мужеством, врожденной смекалкой и отличной технической подготовкой советских саперов. Вот и Алексей Булатов, участвовавший в боях на Курской дуге, в Белоруссии и Восточной Пруссии, за годы войны обезвредил сотни мин и фугасов.

Штурм Кенигсберга

Но во время штурма Кенигсберга Алексею Булатову удалось обезвредить рекордное количество авиационных мин. Вообще в успех данной операции немалый вклад внесли именно саперы, которые проделывали проходы в минных полях и заграждениях противника, расчищая для советских войск подступы к фортам. 235-я стрелковая дивизия атаковала Кенигсберг с северо-запада. Как указано в издании «Герои Советского Союза. Узбекистанцы» (Н. Г. Березняк, Н. Е. Тихомолов, Б. Х Боксер), единственным подходящим для передвижения танков транспортным каналом в этом направлении было шоссе Шарлотенбург-Кенигсберг.

По долгу воинской службы первым на шоссе вышел сапер Михаил Булатов. Следом за ним отправились еще трое саперов. Однако вскоре Булатов остался в одиночестве. В ходе обстрела со стороны противника двое его сослуживцев были ранены, а один убит. Несмотря на тяжелые условия разведки, Михаилу Алексеевичу удалось обнаружить залитые асфальтом авиабомбы-фугасы нажимного действия. Он лично обезвредил 24 фугаса, открыв путь танкам и артиллерии. За проявленное в Восточной Пруссии мужество в апреле 1945 года Булатова наградили званием Героя Советского Союза и вручили Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Жизнь после победы

После победы Булатов решил продолжить военную карьеру, но теперь уже с политическим «уклоном». В 1948 году Михаил Алексеевич окончил военно-политическое училище в городе Львове, затем заочно обучался в военной академии, а после поступил в Военно-политическую академию имени Ленина. Булатов распрощался с армейской жизнью только в начале 1970-х годов. Тогда он уже находился в звании полковника и служил в Курске заместителем командира мотострелкового полка по политической части.

После отставки Михаил Алексеевич остался жить в Курске и, если верить изданию «Герои Советского Союза» (Воен. изд-во, 1987 г.), несколько лет работал инженером по кадрам базы «Росгалантерея». Однако не забывал Булатов и о своем военном прошлом, и о своих бывших сослуживцах. Как указано в издании «История Великой Отечественной войны в документах и судьбах» Александры Друговской, долгое время полковник в отставке занимал пост Председателя Курского городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. За свою деятельность он не раз был удостоен различных наград. Скончался Алексей Булатов в 2020 году в возрасте 95 лет.