Как сложились жизни 15 самых маленьких людей в мире

Представители книги рекордов Гиннесса аномально низкого роста.

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Мы видим их в кино, шоу и играх, встречаем в книгах, однако они существуют и в реальной жизни. Карлики могут вести полноценную жизнь и добиваться даже большего успеха, чем люди со стандартным ростом.

Что такое карликовость?

Карликовость (дварфизм) — синдром ограниченного роста. Зачастую его определяют как высоту 4 фута 10 дюймов (147 см) и ниже.

Причины дварфизма:

плохое питание (недоедание);

дефицит гормона роста;

генетическое заболевание;

скелетные дисплазии.

Типы карликовости:

пропорциональная, когда ваши руки и ноги имеют ожидаемый размер по сравнению с остальным телом;

непропорциональная, когда части тела растут по-разному (например, короткие руки и ноги по сравнению с остальным телом).

Самые невысокие люди и краткие биографии

1. Лусия Сарате — рост 67 см.

Рекорд установлен в 1881 году.

Фиксацию аномалий роста начали ещё в XIX веке. Первой самой низкой женщиной оказалась мексиканка Лусия Сарате. Однако она больше известна по другому рекорду. Луисия ещё и самая лёгкая дама за всю историю. Её вес составлял около 2 кг.

Она была похожа на фею. Благодаря своим уникальным параметрам Лусия работала в цирке уродов и имела большой успех. Зачастую выступления проводились совместно с другими карликами. «Сёстры-феи» — её первый триумф. Позже она выступала в дуэте с лилипутом Фрэнсисом Флинном по прозвищу Генерал Клещ. Они изображали супружескую пару, хотя на самом деле были только коллегами.

Зарабатывая на своих шоу, Лусия финансово поддерживала семью. Она умерла в возрасте 26 лет от переохлаждения на гастролях, когда поезд труппы застрял в горах Сьерра-Невада.

2. Гул Мохаммед — рост 57 см.

Рекорд установлен в 1990 году.

О жизни самого маленького человека XX века известно крайне мало. Его рост в 1990 году составлял 57 см, а вес — не более 17 кг. На момент измерений Гулу было 33 года. Прожил он только до 40 лет. Карлик умер в 1997 году от простудных осложнений, вызванных постоянным курением. До конца жизни он носил звание самого маленького человека в мире.

3. Линь Юй-Чи — рост 67,5 см.

Рекорд установлен в 2009 году.

Со временем характеристики рекордов усложнялись. Самые низкорослые выделялись в разных группах. Их начали классифицировать не только по половой принадлежности, но и по уровню мобильности. Рост Линь Юй-Чи составляет 67,5 см, и он не может передвигаться без инвалидной коляски, но это не помешало ему реализоваться. У карлика высокий потенциал, и он состоялся как социальный активист. Он основал ассоциацию несовершенного остеогенеза. Сейчас Линь Юй-Чи проживает в Тайване и пишет просветительские статьи.

4. Эдвард Ниньо Эрнандес — рост 68,58 см.

Рекорд установлен в 2010 году.

Колумбиец был дважды признан самым невысоким мобильным человеком на планете. В 2010 году его рост был меньше высоты ручной клади — всего 65,58 см. На момент измерения 24-летний Эдвард весил 10 кг.

Через месяц его рекорд побил непалец Хагендра Тхапа Магар. Карлик держал планку до своей смерти в 2020 году. Затем рекорд вернулся к Эрнандесу. На момент возвращения высокого титула колумбиец вырос на 4 см. В следующем году колумбийцу исполнится 40 лет.

5. Хагендра Тапа Магар — рост 59,93 см.

Рекорд установлен в 2010 году.

Непалец побил рекорд Ниньо Эрнандеса 14 октября 2010 года и держал его 10 лет до самой смерти. Хагенда был первым ребёнком в семье и, будучи младенцем, помещался в ладонях, по воспоминаниям отца.

Хагенда с самого детства умел расположить к себе и заражал позитивом окружающих. Сельские жители прозвали его Маленький Будда. При рождении карлик весил всего 600 г, а на момент смерти в 27 лет — 5,5 кг.

6. Константин Морозов — рост 63 см.

Аномально низкие люди чаще встречаются в южных странах. Однако и в советской истории есть такой прецедент. Константин Морозов родился в 1937 году. Врачи и священники пророчили ему раннюю смерть, ведь младенец весил всего 300 г. Однако Костя-гном (народное прозвище) дорос до 63 см и прожил до 72 лет.

Советский карлик женился на красавице, работал часовщиком и катался на трёхколёсном велосипеде. У самого низкого человека в СССР были высокие амбиции, и он прожил полноценную жизнь.

7. Афшин Исмаил Гадерзаде — рост 65,24 см.

Рекорд установлен в 2022 году.

Афшин Гадерзаде родился в Иране и сразу получил инвалидность. Вес младенца составлял 700 г. Карлик не ходил в школу и научился читать и писать только в подростковом возрасте.

Параметры Афшина замерили в 2022 году. Его рост составил 65,24 см, а вес — 6 кг. После посещения представителей книги Гиннесса жизнь иранца круто поменялась. Он начал путешествовать и вести социальные сети с помощью ассистента.

Афшин может передвигаться самостоятельно, но до сих пор не выходит на улицу без родителей, так как это представляет опасность для его жизни.

8. Джиоте Амге — рост 62,8 см.

Рекорд установлен в 2011 году.

Самой маленькой женщиной в мире признана индианка Джиоте Амге. Девушка стала рекордсменкой в день своего совершеннолетия.

Физические особенности не испортили жизнь Джиоте, хотя постоянно приносят неудобства. Индианка обладает хрупкими костями и не может держать равновесие из-за маленьких ступней (около 8,2 см). Несмотря на это, она поставила себе высокие цели и уже осуществила многие из них. Джиоте закончила школу, поступила в университет, переехала в США и снимается в кино.

Рост самой низкой женщины в мире составляет лишь 62,8 см, сейчас ей 32 года.

9. Джунри Балавинг — рост 55 см.

Рекорд установлен в 2011 году.

Рекорд филиппинца был зафиксирован в день его совершеннолетия 12 июня. Рост Джунри составил всего 55 см. Это занесено в книгу рекордов Гиннесса.

В младенчестве Джунри много болел. Его физическое развитие остановилось в один год. Однако это не помешало филиппинцу научиться читать и писать. Он умер в 27 лет от пневмонии.

10. Чандра Бахадур Данги (2012 год) — рост 54,6 см.

Рекорд установлен в 2012 году.

Самый низкий человек в истории родился в 1939 году в Непале. До глубокой старости он прожил в деревне, где зарабатывал на жизнь плетением шляп. Аномально низкий рост не помешал ему работать и вступать в отношения с женщинами. Однако непалец так и не смог завести семью, что было главным разочарованием в его жизни.

После фиксации рекорда жизнь Данги круто изменилась. Он стал гастролировать с цирковой труппой и объехал все континенты. В 2014 году он встретился с самым высоким человеком на Земле. Их разница в росте составляет 196 см. В следующем году Чандра Бахадур Данги умер от воспаления лёгких.

Большие рекорды маленьких людей

Помимо абсолютных рекордсменов из списка выше, существуют другие выдающиеся карлики.

Самый низкий бодибилдер

Адитья Дев был занесён в книгу рекордов Гиннесса в 2006 году. Рост бодибилдера по прозвищу Ромео остановился в пятилетнем возрасте и составляет лишь 80 см, однако не мешает ему ставить личные рекорды.

На его тренировки приходят зрители, чтобы посмотреть, как девятикилограммовый бодибилдер жонглирует полуторакилограммовыми гантелями. Адитья Дев умер в 23 года от аневризмы мозга.

Самые низкие двойняшки

Катарина и Элизабет Линдингер родились в Баварии, и их средний рост составляет 128 см. Девушки всегда хорошо ладили между собой, несмотря на очень разные характеры. Они собственноручно подали заявку на рекорд, чтобы стимулировать диалоги об их особенности и искоренить предрассудки.

Сёстры также хотели показать, что:

Cамую большую «слабость» можно превратить в торговую марку. Это исключительно вопрос головы.

Двойняшки работают в правительстве, любят активный отдых и занимаются просветительской деятельностью по сей день.

Самые высокооплачиваемые карлики

Среди низких людей есть те, кто снискал большую известность. Самые популярные карлики Голливуда превратили свою особенность в преимущество.

Питер Динклэйдж, наиболее известный по сериалу «Игра престолов», получил за него три премии «Эмми» и один «Золотой глобус». Помимо съёмок в качестве актёра, занимается продюсированием. В 2025 году ожидается минимум четыре кинопремьеры с его участием.

Тони Кокс

Начал как комедийный актёр, затем перешёл на фэнтези. Также снимался в рекламе, клипах Eminem, 2Pac, Dr. Dre и мыльных операх. Самая известная кинокартина — «Звёздные войны».

После операции на бедре актёр объявил об уходе из киноиндустрии в 2023 году. Он объяснил это решением взять перерыв для сохранения здоровья. Однако есть сведения о возможных проектах с участием Тони Кокса, которые запланированы на 2025 и 2026 годы.

Проблемы карликов

Рост влияет на самооценку и восприятие окружающих. Международная команда психологов под руководством Падуанского университета в Италии установила, что низкие люди часто ведут себя враждебно, чтобы компенсировать недостаток в росте.

Помимо социальных проблем, есть ещё и физические:

передвижение и вождение;

адаптация среды (дома);

участие в спортивных и других мероприятиях;

поиск одежды, которая подходит;

доступ к образованию и работе;

продолжительность жизни может сократиться.

Исследования по теме

Исследования в этой области последних пяти лет направлены на диагностику и лечение синдрома (если это возможно), на улучшение состояния карлика ещё в младенчестве или детстве.

Лучшие исследования, опубликованные в национальной библиотеке медицины США.

Исследования репрезентации образа карликов в искусстве.

Несмотря на ограничения, у невысоких людей получается вести полноценную жизнь. Они бьют рекорды, заводят семьи, снимаются в кино, ведут социально полезную деятельность. Жить с инвалидностью можно. Относитесь к людям одинаково вне зависимости от их физических характеристик.

Литература и полезные ссылки