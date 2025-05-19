Неподвластная смерти: как советская разведчица пережила два расстрела

Ярая революционерка и участница трех войн, разведчица Мария Фортус несколько раз чудом избежала смерти, словно имела за плечами бдительного ангела-хранителя. Ее легендарная биография, нашедшая отражение в кинофильме Иосифа Хейфица «Салют, Мария!» (1970), до сих пор вызывает горячие споры: одни с восторгом перечисляют ее подвиги, другие пытаются их опровергнуть, обвиняя биографов в мифотворчестве. Однако лучшим подтверждением ее подвигам служит то, что выдающиеся военные заслуги Марии Фортус отмечены высочайшими советскими наградами, и лишь наличие репрессированного брата помешало ей получить звание Героя СССР.

© Кадр из фильма "Салют, Мария!"

Сквозь три войны к Победе

Мария Александровна Фортус, дочь богатого банкира еврейского происхождения, родилась в 1900 году недалеко от Херсона. Несмотря на столь обеспеченного родителя, будущая разведчица вместе со своей старшей сестрой Ариадной и младшим братом Михаилом уже в раннем возрасте познала нужду: отец оставил семью, и она вынуждена была самостоятельно зарабатывать на хлеб, работая вышивальщицей в швейной мастерской.

Возможно, такая ранняя перемена в судьбе и повлияла на весь ее дальнейший жизненный путь. Уже в 16 лет Мария вступает в партию эсеров, а после Октябрьской революции 1917 года вместе с братом становится членом большевистской партии. В херсонском подполье она активно участвует в Гражданской войне, выполняя сложные и опасные задания ЧК.

Так, например, согласно официальной биографии, Мария Фортус с риском для жизни перенесла на себе через линию фронта зашитые в пояс бриллианты, пройдя долгий путь пешком от Херсона до Киева, а в 1919 году проводила агитационную работу среди французских интервентов.

В конце 1920-х, оставив на руках матери крошку-сына, она вслед за своим супругом, испанским коммунистом Рамоном Касанелласом Люком отправляется к нему на родину, где по фальшивым латиноамериканским документам участвует в деятельности Компартии Каталонии, подпольно добывая информацию о вооруженных силах Испании для СССР. А затем после гибели мужа в 1933 году и двухлетнего перерыва вновь отправляется в Испанию, уже для участия в гражданской войне. Там в боях под Сарагосой она потеряла единственного сына Рамона, служившего летчиком, а позже отличилась уже на фронтах Великой Отечественной.

Она не поколебалась в своих убеждениях, оставшись верной коммунистическим идеалам и после того, как в 1937 году ее брат, известный под псевдонимом Павел Александрович Миф, участник Китайской революции и основатель первого в СССР Института китаеведения, был расстрелян как враг народа по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Советский военачальник, генерал А. И. Родимцев вспоминал о службе Марии Фортус в годы Великой Отечественной войны:

«Она была начальником разведки в партизанском отряде Медведева, ходила на задание вместе с прославленным разведчиком, Героем Советского Союза Николаем Кузнецовым. Многие смотрели фильм «Альба Регия». Но мало кто знает, что операцию «Альба Регия» организовала Мария Александровна, офицер разведки».

Неподвластная смерти

Пожалуй, самым поразительным фактом биографии Марии Фортус была ее неуязвимость для вражеских пуль. Если верить биографам, еще во времена Гражданской войны разведчица дважды была расстреляна.

Первый раз смертный приговор ей вынесли махновцы. Чтобы раздобыть денег на выкуп боевых товарищей, Марию отправили к лидеру анархистов Нестору Махно, просить денег якобы на школу. Молодая переговорщица приглянулась «батьке», да и его супруга Галина Кузьменко пожалела нуждающихся детей и уговорила мужа помочь, однако лицо Марии запомнила хорошо.

Когда чекисты вновь внедрили Марию в махновскую армию под видом медсестры, жена Махно опознала екатеринославскую «учителку» и велела расстрелять. Спасла разведчицу медная пуговица на платье, от которой отрикошетила пуля, и, раненая только в плечо, Мария Фортус была спасена от смерти обнаружившими ее местными крестьянами.

Второй раз в разведчицу в упор выстрелил бывший царский офицер, разоблачивший ее во время работы в Одессе, где она под видом хозяйки явочной квартиры принимала посланцев белого генерала Булак-Булаховича. Однако разведчица успела сделать ответный выстрел, убив офицера наповал, и таким образом снова сумела выжить. Не обошлось и без тяжелого ранения от рук гитлеровцев.

Тем не менее счастливая звезда Марии Фортус провела ее через все испытания, и разведчица дожила до 1980 года, скончавшись в возрасте 79 лет, оставив по себе несколько книг воспоминаний. Среди 34 боевых наград Марии Фортус два Ордена Ленина, два Ордена Боевого Красного Знамени и Орден Красной Звезды.