Как русский парень выжил в «фабрике смерти» и стал олимпийским чемпионом

Около 250 тысяч человек прошло через Бухенвальд. Примерно 56 тысяч навсегда сгинули в концентрационном аду одного из крупнейших лагерей нацистской Германии. 11 апреля 1945 года, в результате вооружённого восстания узников, «фабрика смерти» была ликвидирована. А 13 апреля к вратам преисподней подошли американские солдаты.

На тот момент в концлагере находилось около 21.000 заключенных. Среди них был и некий Иван Удодов, будущий олимпийский чемпион, автор трёх мировых и пяти советских рекордов в тяжёлой атлетике. Но тогда перед глазами союзных войск предстал исхудавший до 27 килограммов парень, неспособный даже встать с койки. Его вынесли на руках.

Спустя месяц ему исполнится 21. Дистрофия настолько подорвала здоровье Ивана, что он вообще не набирал вес. И врачи порекомендовали ему физкультуру. Удодов начал с малого: прогулки, бег, гантели. За любимую штангу он возьмётся через два года, а в 1951-м выиграет чемпионат СССР, преодолев фантастическую для троеборцев (жим, рывок, толчок) легчайшего веса отметку в 300 килограммов.

Да, такие истории нужно рассказывать последовательно. Но о жизни Удодова до Бухенвальда мы почти ничего не знаем. По одной версии, мальчик, родившийся в посёлке Глубокий в Ростовской области, рано осиротел и воспитывался в детском доме, по другой – отец, мясник по профессии, ушёл на фронт сапёром, а мать с детьми пережила оккупацию. Всё просто: сам Иван никогда не говорил о себе.

Известно лишь, что в июне 1942-го в Глубокий вошли немцы и удерживали его целых полгода. А уходя, забрали с собой сотни местных жителей, в том числе и 17-летнего Удодова. Сперва он попал на ферму к бюргера-самодуру, морившему мальчишку голодом, избивавшему и принуждавшему к каторжному труду. В итоге Иван, не выдержав издевательств, ударил истязателя, за что его и отправили в Бухенвальд.

В лагере Удодов неоднократно пытался сбежать – каждый раз неудачно. После одной из попыток он чудом избежал расстрела. А однажды чуть не умер от переедания. Узники захватили склад с едой и жадно налетели на хлеб, но Ивана спас советский офицер, который о нём заботился. А дальше, как говорится, история.

Удодов получил место в сборной не сразу. Ему, недавнему заключённому концлагеря, запретили выезд на международные соревнования. Вопрос о его участии в хельсинской Олимпиаде-1952 решался индивидуально в Кремле. Отказать не смогли: Иван был главной надеждой национальной команды.

© Чемпион Иван Удодов // РИА Новости

Однако в столице Финляндии в него никто не верил. Фаворитом котировался Махмуд Намджу, трёхкратный чемпион мира. Перед выходом на помост самоуверенный иранец не пожал Ивану руку, после чего состоялась легендарная перепалка.

– Я буду первым, мой ученик заберёт «серебро»… А ты… довольствуйся бронзой. – Да пошёл ты! Даже Гитлер не смог меня победить.

Удодов доказал слова делом. В жиме Иван поднял 90 кг, в рывке – повторил мировой рекорд в 97,5 кг и обошёл соперника. Решающий толчок: советский тяжелоатлет берёт 127,5 кг, а Намджу не справляется с 132,5 кг. В сумме – 315 кг и новый олимпийский рекорд.

«Нужно было бы для победы сделать ещё больше – я бы, вероятно, сделал. Нужно было бы пойти на опасный риск – я бы пошёл. Потому что мы здесь боремся не за свою славу, не за какие-то свои личные выгоды, а за спортивную честь своей страны», – написал Иван в стенгазете «За Родину!».

Так Удодов стал первым советским чемпионом Игр в тяжёлой атлетике. На следующую Олимпиаду он поехал лишь запасным. Карьере Ивана помешал закалённый в Бухенвальде характер: «Отца потихоньку выжимали из спорта. После концлагеря он уже ничего и никого в этой жизни не боялся», – вспоминает Анатолий Удодов, сын чемпиона.

Жизнь Ивана Удодова оборвалась в 1981 году, в 57 лет. «Я часто вспоминаю отца. Особенно в те дни, когда случаются неурядицы. Но стоит мне представить барак Бухенвальда и своего отца – того измученного голодом и побоями мальчишку, который мечтал об одном – не умереть… Честное слово, все проблемы уже кажутся чепухой. Жив и слава богу…».