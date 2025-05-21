Звезда и человек: свет и тени Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова — имя, которое неразрывно связано с эпохой советского кинематографа. Её героини, сильные, страстные и непримиримые женщины, стали символами времени. С экрана они говорили голосом народной души, а сама актриса оставалась не только звездой, но и человеком, чья личная жизнь была полна драматизма и боли.

Нонна (по паспорту - Ноябрина Викторовна) родилась в 1925 году в Краснодарском крае, в многодетной семье, где уже с детства знала цену труду и ответственности. Мать пела романсы, отец — фронтовик, потерял ногу во время войны. Уже тогда в характере девочки проявились такие черты, которые потом сделали её неповторимой на экране: решительность, сила духа и способность видеть красоту даже в трудных обстоятельствах.

© Кадр из фильма "Молодая гвардия" (1947)

Путь в Москву и поступление во ВГИК стали первым шагом к славе. Дебют в фильме «Молодая гвардия» (1948) принес Нонне всесоюзную известность, а роль Ульяны Громовой стала знаковой для поколения. За годы карьеры она сыграла десятки ярких ролей — управдома в «Бриллиантовой руке» до матери в фильме «Трясина», где, казалось, прожила собственную семейную драму.

Личная трагедия: сын Владимир Тихонов-старший

В 1950 году в браке с Вячеславом Тихоновым у Нонны родился сын — Владимир. Их союз со Штирлицем был ярким, но недолговечным — через тринадцать лет супруги развелись. Владимир Тихонов унаследовал внешность отца и харизму матери, однако его жизнь складывалась трагично.

© Фото из личного архива Н. Мордюковой

Окончив Щукинское училище, он начал сниматься в кино, в том числе в фильме «Русское поле», где сыграл сына своей же матери. Его называли «русским Аленом Делоном», но за внешней привлекательностью скрывались глубокие проблемы. Зависимости, одиночество, неудачные браки — всё это стало частью его жизни. После первого брака с Натальей Варлей, у них остался сын Василий. Второй брак с фигуристкой Натальей Егоровой подарил еще одного сына — Владимира. Однако ни один из этих союзов не смог противостоять испытаниям судьбы.

© Кадр из к/ф "Русское поле"

В 1990 году, когда Владимиру Тихонову было всего сорок лет, он умер от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой. Для Нонны это стало страшным ударом. Она потеряла единственного сына, человека, которого так и не сумела спасти.

Василий Варлей — между наследием и свободой

Василий Варлей, старший внук Нонны Мордюковой, родился в 1972 году. Его родителями были Владимир Тихонов и Наталья Варлей — звезда «Кавказской пленницы». Но семейное счастье не состоялось: отец был погружён в зависимость, а мать, занятая карьерой, воспитывала сына одна.

Детство Василия прошло в череде разлук и внутренних конфликтов. Он рано попал в мир кино, дебютировав в фильме «Переходный возраст» вместе с матерью. Хотя роль была небольшой, зрители отметили его сходство с отцом. Однако актерская карьера не стала призванием. Василий учился в Институте современных искусств, но бросил учёбу, выбрав свободу творчества без рамок.

В 1990-е годы он пробовал себя в различных сферах: от дизайна до рекламного бизнеса. Сегодня он живёт в Москве, работая фрилансером, создавая визуальные проекты. Личная жизнь также не сложилась: в 1995 году у него родился сын Евгений от брака с искусствоведом Анной. Союз распался, и сейчас Евгений живёт в Италии, где окончил университет и управляет отелем в Риме.

Владимир Тихонов-младший — в тени великих предков

Владимир Тихонов-младший, второй внук Нонны Мордюковой, родился в 1981 году в браке Владимира Тихонова и фигуристки Натальи Егоровой. Его рождение стало долгожданным чудом — из-за спортивных нагрузок Егорова долгое время не могла забеременеть. Однако радость материнства омрачало трагическое состояние отца.

Когда Владимиру исполнилось восемь лет, его отец умер. Мать, чтобы обеспечить ребёнка, постоянно гастролировала, и мальчика отправили в школу-интернат. Отечественная пресса неоднократно цитировала его слова: «Я понимал, что мама делает всё ради меня, но чувствовал себя брошенным».

Нонна Мордюкова не поддерживала связь с внуком. Её родственники объясняли это её плохим здоровьем, но Владимир понимал — просто не хотела видеть. Тем не менее, он выбрал путь, связанный с искусством: окончив ГИТИС, он стал актёром и певцом. Выступает в «Столичном театре романса», исполняя песни из фильмов своего деда. Также работает заместителем худрука Международного союза поэтов, организует культурные мероприятия.

Личная жизнь Владимира остаётся закрытой. Он не женат, детей нет и предпочитает держать свою частную жизнь вне внимания публики:

«Не хочу, чтобы моя жизнь стала достоянием, как у деда и бабушки».

Наследство и семейные конфликты

После смерти Нонны Мордюковой в 2008 году встал вопрос о наследстве. По завещанию, квартира в Крылатском перешла её сестре Наталье Катаевой, которая ухаживала за актрисой в последние годы. Однако после смерти Катаевой началась настоящая семейная драма.

На наследство заявили права племянницы Нонны — Юлия и Елена Харламовы, а также внук Катаевой Даниил и его мать Лилиана Новикова. Неожиданно в этот список включился и Владимир Тихонов-младший, что усилило напряжение в отношениях.

По словам Юлии Харламовой, квартира была фактически разграблена: исчезли вещи, включая уникальные предметы, например, плакат с изображением Нонны с ребёнком из фильма «Русское поле».

Этот инцидент стал ещё одной страницей семейной истории, полной взаимных обвинений, горя и непонимания. Как будто судьба семьи Мордюковых повторяла сценарии её самых драматичных картин.

Горькое наследие и поиск себя

Жизнь Нонны Мордюковой и её близких — это история о любви, славе, потерях и поиске себя. На фоне успешной карьеры развёртывались личные драмы, оставшиеся вне света софитов. Оба внука — Василий Варлей и Владимир Тихонов-младший — пытались найти свой путь, несмотря на давление имени и трагедию, связанную с судьбой отца.

Их пути оказались разными: кто-то ушёл от большого кино, кто-то продолжает служить искусству. Но всех их объединяет одно — необходимость жить в тени великой актрисы, которая, как бы сильно ни любила, не всегда могла быть рядом.