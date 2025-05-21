Почему Пушкин называл свою музу блудницей

Русская аристократка Анна Петровна Керн была одной из самых ярких красавиц пушкинской эпохи. Именно ей посвящено стихотворение великого русского поэта «Я помню чудное мгновенье» и ее профиль запечатлен на полях рукописи поэмы «Евгений Онегин». Но, несмотря на весь романтизм, отношения Пушкина с Керн были очень неоднозначными.

© П. Кончаловский «Пушкин в Михайловском»

Впервые Александр Пушкин встретил Анну Керн в 1819 году в Санкт-Петербурге, в гостях у Елизаветы Олениной, ее тетки. Анне было всего 19 лет, но она уже два года как была замужем за генералом Е. Ф. Керном, который был старше жены на 35 лет. Выданная замуж за старика, Анна не испытывала к своему супругу ни любви, ни даже уважения.

Прежде чем попасть в блистательное столичное общество, юной генеральше пришлось немало помыкаться с военным супругом по гарнизонам. Всего за два года замужества Анна успела пожить в Дерпте, Риге, Киеве, Елисаветграде и Пскове. После скучных провинциальных балов Керн все было в диковинку — молодые галантные франты, английская и французская речь, известные личности, среди которых был баснописец Иван Крылов и другие литераторы.

В обществе знаменитостей и галантных кавалеров невысокий смуглый Пушкин почти затерялся. Но и он не упустил случая выразить восторг красавице Керн. «Можно ли быть такой хорошенькой?!» — сказал поэт, и по тем временам такой комплимент считался очень смелым.

Пушкин, уже закончивший к тому времени Царскосельский лицей, полным ходом прожигал жизнь в Санкт-Петербурге. Он играл в карты и на скачках, участвовал в литературных обществах и, разумеется, увивался вокруг красивых женщин. Комплимент от молодого, но уже известного поэта Анна восприняла совершенно равнодушно и общение с Александром Сергеевичем прервалось на долгие 6 лет.

В следующий раз Пушкин увидел Керн в Тригорском — имении, расположенном поблизости с Михайловским, где поэт находился в ссылке. В деревне поэту было невероятно скучно и он не упускал случая побывать в гостях у соседей-помещиков. Больше всего Пушкин любил бывать в Тригорском у Вульфов. Хозяйка поместья Прасковья Александровна Осипова-Вульф, ее две дочери, падчерица и сын всегда были рады соседу, который обладал веселым нравом и был замечательным рассказчиком.

В 1925 году в Тригорское приехала Анна Керн, которой хозяйка поместья приходилась родной теткой. В этот раз Пушкин по-настоящему влюбился, а предмет его воздыхания был более благосклонным к ухаживаниям, чем несколько лет назад. Сама Керн к тому времени превратилась в опытную кокетку — она смеется над остротами Пушкина, но при этом уделяет знаки внимания сыну хозяйки поместья, Александру Вульфу.

Поэт сходит с ума от страсти и ревности. Он подбирает в саду камень, об который споткнулась любимая, посвящает ей первую главу «Евгения Онегина» и дарит рукопись, вложив между ее страниц листок с тем самым стихом «Я помню чудное мгновенье». Керн, прочитав стих, нашла его прекрасным, но Пушкин, почему-то, неожиданно забирает листок и не хочет возвращать. Анне приходится его уговаривать, чтобы получить назад подарок. Словом, поэт ведет себя как влюбленный мальчишка.

© Знаменитый портрет Керн, сделанный рукой Пушкина, на полях рукописи

Но лето 1825 года минуло быстро и Анне Керн пришло время возвращаться в столицу к дряхлому и унылому мужу. О том, каким было прощание поэта и его возлюбленной история умалчивает. Но зато сохранилось немало упоминаний о Керн, сделанных Пушкиным два года спустя и позднее.

В одном из писем друзьям поэт пишет о своем «гении чистой красоты» — «У дамы Керны ноги скверны». В другом послании он называет женщину «наша вавилонская блудница Анна Петровна», а позднее пишет своему другу Соболевскому и вовсе отвратительное:

«Ты ничего не пишешь мне о 2100 рублях., мною одолженных, а пишешь мне о m-m Керн, которую я с божьей помощью на днях в.б…».

© Анна Петровна Керн, 1820-е годы

Сама Керн к этому моменту становится вдовой с хорошей пенсией и живет в Петербурге насыщенной жизнью светской львицы. Анна заводит один роман за другим, что не делает ее репутацию разведенной женщины лучше. Она крутит роман с тем самым сыном своей тетки Александром Вульфом, потом с лицейским товарищем Пушкина Дельвигом, с композитором Глинкой и даже с Соболевским, которому так нелестно писал о Керн Александр Сергеевич.

Пушкинисты считают, что поэт глубоко разочаровался в своей любви, увидев, что Керн быстро заводит легкие отношения с мужчинами. Ему было обидно, что «гений чистой красоты», в которого он был несколько лет безответно влюблен, оказалась такой доступной для других.

Анна Керн и Александр Пушкин общались как друзья до самой смерти поэта. Бывшая возлюбленная даже бывала в гостях у поэта и его жены Натальи Гончаровой. Ни о какой любви, разумеется, речи уже быть не могло. Удивительная, символическая встреча поэта и его музы и возлюбленной произошла в 1880 году.

Тогда на Страстной площади в Москве устанавливали памятник Пушкину и дорогу платформе с массивной бронзовой фигурой, которую еле тащили кони-тяжеловозы, перегородила скромная похоронная процессия. Это хоронили Анну Петровну Керн, умершую в одиночестве, бедности и забвении в возрасте 80 лет. Эту встречу многие москвичи нашли символичной.