Что случилось с самым скандальным хоккеистом СССР

хоккеист СССР»: что случилось с Борисом Александровым

Борис Александров был кумиром хоккейных болельщиков в 1970-х годах. Спортсмен, который за годы своей активной карьеры забил 177 голов, и сам по-настоящему болел хоккеем. Как и многие спортсмены, впоследствии Борис Викторович стал тренером. В 2002 году по дороге с тренировки домой Александров трагически погиб.

Победитель на льду

Борис Викторович Александров родился в 1955 году в Казахстане, в Усть-Каменогорске. Как и многие хоккеисты, Александров начал играть в хоккей еще во дворе. Игра так захватила мальчика, что он стал тренироваться с профессионалами и вскоре начал выступать за усть-каменогорское «Торпедо». В 1973 году Борис перебрался в Москву и перешел в ЦСКА, так как его заметил на одном из товарищеских матчей тренер Анатолий Фирсов.

Фирсов не прогадал. В составе ЦСКА Борис Александров трижды становился чемпионом СССР, а в 1976 году, будучи членом сборной, привез на родину и олимпийское «золото». Впоследствии, как указано в «Большой олимпийской энциклопедии» (составитель Валерий Штейнбах), Александров играл за Спортивный клуб армии Московского военного округа, а также за «Спартак». В общей сложности он провел 400 матчей в чемпионатах страны и забил 177 голов.

Неукротимый нрав

Впрочем, болельщикам Борис Александров полюбился не только за свою результативность, но и за крутой нрав. Если верить биографу Федору Раззакову, автору книги «Сияние негаснущих звезд», даже канадцы, которые, как известно, славились по части «единоборств», удивлялись, увидев игру Александрова. Борис Викторович нередко вступал в схватку с более сильными соперниками. Он бесстрашно бросался в драки, из которых часто выходил победителем.

Правда, Борис Александров показывал свой характер и за пределами ледовой арены. Однажды на остановке общественного транспорта он ударил женщину, но благодаря вмешательству руководства сумел избежать реального наказания. Потом Александров вступил в конфликт с новым тренером – Виктором Тихоновым. Хоккеист нарушал спортивный режим, поднимал руку на соперников во время игры. В 1977 году Александров толкнул Валентина Гуреева, который получил в этом инциденте серьезную травму головы.

Трагическая гибель отца и сына

Жизнь людей с таким темпераментом часто обрывается внезапно и трагично. То же самое произошло и с Борисом Александровым. 31 июля 2002 года он, уже будучи тренером сборной Казахстана и усть-каменогорской команды «Торпедо», возвращался домой после тренировки на своем автомобиле. К сожалению, 47-летний Александров так и не добрался до Усть-Каменогорска, где проживал в последние годы. Он погиб в аварии неподалеку от Усть-Катава.

Примечательно, что эта печальная история получила продолжение. Дело в том, что сын Бориса Александрова, Алан, который тоже стал хоккеистом, ушел в мир иной точно так же, как отец. После смерти Бориса Викторовича Алан часто говорил о том, что видит во сне разбившегося отца. В 2004 году Александров-младший тоже попал в смертельное ДТП.