Что стало с офицерами, казнившими Лаврентия Берию

Как известно, для расстрела Лаврентия Берии профессиональные палачи не использовались. Всю грязную работу выполнили военные. Первый выстрел, убивший экс-министра, сделал Павел Батицкий. После него уже в мертвого осужденного стреляли и другие офицеры.

Павел Батицкий

Согласно официальным данным, убил Лаврентия Павловича Берию, приговоренного к смертной казни, тогда еще 43-летний Павел Федорович Батицкий. Батицкий родился в 1910 году в Харькове в рабочей семье. Поначалу он решил пойти по стопам родителей: учился на слесаря, затем в фабрично-заводском училище при заводе «Серп и Молот». Однако в октябре 1924 года Павел поступил в Украинскую военно-подготовительную школу. Так началась его военная карьера. В дальнейшем он окончил и военное училище, и академию, командовал полком, дивизией и корпусом во время Великой Отечественной войны.

В начале 1950-х годов Павел Батицкий стал первым заместителем командующего войсками Московского военного округа. Именно в этой должности он и принимал участие в аресте Берии и его расстреле в 1953 году. И это неудивительно: как известно, Берия содержался в подземном бункере штаба Московского военного округа. В течение последовавших после исполнения приговора нескольких лет Батицкий стал маршалом Советского Союза, главнокомандующим ПВО страны, заместителем министра обороны. В 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя 13 лет Павел Федорович по собственному желанию покинул пост главнокомандующего ПВО. Он скончался в 1984 году в возрасте 73 лет.

Алексей Баксов

Есть версия, что Павел Батицкий взял на себя первый выстрел в Лаврентия Берию, потому что у одного из офицеров дрогнула рука. Как бы то ни было, по утверждению Леонида Млечина, автора издания «Кремль-1953», после Батицкого в уже мертвого осужденного все же стреляли и остальные военные, присутствовавшие на казни. Одним из них и был Алексей Иванович Баксов, который родился в 1907 году в одном из сел Саратовской губернии. Поначалу Баксов тоже трудился рабочим, но после призыва в РККА решил посвятить свою жизнь армии. До нападения Германии на СССР он успел окончить Военную академию имени Фрунзе, а во время войны Баксов служил в НКВД, командовал дивизией, корпусом. За форсирование Западной Двины был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны Алексей Баксов был назначен исполняющим обязанности начальника штаба Московского района ПВО, то есть состоял в ведомстве у Кирилла Москаленко, также принимавшего участие в аресте Берия. Через несколько месяцев Баксов стал начальником штаба. В 1955 году он стал первым заместителем и членом Военного совета Московского округа ПВО. В 1960-х годах Алексей Баксов представлял Главнокомандующего ОВС государств-участников Варшавского договора в Болгарской народной армии. В 1963 году Алексей Иванович получил новое звание – генерал-полковник. Через 9 лет генерал был уволен в запас. Он умер на 2 года позже Батицкого, в 1986 году.

Иван Зуб и Виктор Юферев

Кроме Батицкого и Баксова, в аресте и расстреле Лаврентия Берия принимали непосредственное участие Иван Григорьевич Зуб и Виктор Иванович Юферев. Первый являлся начальником Политуправления войск Московского военного округа, а второй – офицером для поручений Москаленко. Впоследствии Зуб стал генерал-майором, а Юферев – полковником. В 1954 году Иван Зуб, Виктор Юферев и Алексей Баксов были награждены орденами Красного Знамени. Как гласят документы, приведенные в книге Алексея Топтыгина «Неизвестный Берия», перечисленные лица были удостоены наград именно за образцовое выполнение задания, связанное с «нейтрализацией» Берии. Однако военачальники рассчитывали как минимум на звание Героев Советского Союза.

В 1985 году Алексей Баксов, Иван Зуб и Виктор Юферев решили-таки добиться своего и обратились с письмом к тогдашнему генсеку Михаилу Горбачеву. Они писали и про риск, и про самопожертвование, заметили, что «операция была проведена успешно без кровопролития и каких-либо потерь». Поэтому в канун 40-й годовщины Победы Советского Союза над гитлеровской Германией Баксов, Зуб и Юферев посчитали целесообразным обратиться в ЦК Компартии «с надеждой положительного решения вопроса о присвоении звания Героя Советского Союза». Ответ за подписью заведующего Отделом административных органов ЦК КПСС Н. Савинкина гласил: «В связи с тем, что заслуги товарищей отмечены высокими правительственными наградами, признается нецелесообразным поддерживать их просьбу».