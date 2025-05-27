«А чего это вы тут делаете?» Почему любимец публики не смог построить кинокарьеру

Он мог бы стать великим артистом и произнести десятки запоминающихся фраз, но судьба сложилась иначе. Появившийся в эпизоде Слава Царев быстро обрел всенародную любовь. Вот только построить карьеру в кино ему оказалось не по плечу. О трагической судьбе мальчика с сачком читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма «Добро пожаловать...»

Случай

Слава Царев родился в Москве в семье простых рабочих. Юноша не стремился стать актером, не грезил о кино или сцене. Однако попасть в кадр ему помог случай.

Мальчика заметил в троллейбусе режиссер Элем Климов. Ему приглянулась внешность юноши, ехавшего зайцем и озирающегося по сторонам, чтобы избежать встречи с кондуктором: именно такого озорного и шустрого мальчишки не хватало в его дебютной картине.

Для Царева даже пришлось придумать отдельный эпизод. Однако его фраза «А чёй-то вы тут делаете?» полюбилась зрителям и стала культовой.

Кино

После выхода в свет картины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», Царев проснулся знаменитым. На тот момент Славе было всего 12 лет. Юношу пригласили в фильм Тарковского «Андрей Рублев», а затем он снялся в картине «Ташкент — город хлебный».

© Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Казалось бы, это был билет в жизнь. Зрители любили юношу, он справлялся с ролями и мог бы построить отличную кинокарьеру, но у судьбы были иные планы. Для его семьи участие сына в съёмках было большой наградой: родители не могли похвастаться большим доходом, а гонорары Славы помогали сводить концы с концами. Тем более, в семье появилась младшая сестра, которую родители старались не обделять и в меру баловать.

Последним фильмом Царева стала картина «В тринадцатом часу ночи». Компанию на съёмочной площадке ему составили Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Спартак Мишулин. К тому моменту Вячеслав чувствовал себя уверенно в кадре и легко вживался в роли.

Однако игра в кино быстро закончилась.

Жизнь после

Вместе со школьным годами завершилась и карьера юного артиста. Слава Царев ушел в армию, а по возвращении не стал бегать по киностудиям. Молодой человек решил начать обычную жизнь.

Он женился и много лет трудился на самых простых работах. Царев был грузчиком, сторожем, дворником и даже продавцом мороженого. Однажды ему пришлось работать уборщиком в психиатрической больнице.

В кино его больше не приглашали, да и он не стремился попасть в кадр. Его устраивала такая жизнь, ведь он понимал: большинство зрителей любят не артистов, а их героев.

Привычка

С годами Царев пристрастился к алкоголю. Его жизнь была тихой и спокойной. Он не был замечен в драках или скандалах, а просто разрушал себя регулярными вечерами в компании бутылки. Вскоре жена устала от такой жизни и решила уйти он него.

Через некоторое время Вячеслав встретил Людмилу. Женщина стала большой любовью бывшего артиста, и словно перевернула его жизнь. Когда Людмила из-за болезни перестала ходить, Царев не оставил ее. Он ухаживал за возлюбленной до самой своей смерти.

Конец тихой жизни

Его жизнь закончилась тихо и почти незаметно. В начале 2000-х годов в газетах появилась новость о кончине Славы Царева. Многие, кто помнил фильмы с ним, с сожалением вздохнули. Однако новость оказалось уткой, а мужчина был жив.

Вот только о возвращении на экраны речи не шло. Много лет алкогольной зависимости не прошли бесследно и отразились на внешности Вячеслава. Он продолжал жить тихо и обычно, пока в его дом не постучалась беда.

В 2006 году Царева разбил инсульт. Врачи были бессильны. Через несколько дней артиста не стало.

Его возлюбленная от тоски стала чувствовать себя хуже, и через две недели не стало и ее.

Вячеслава Царева похоронили скромно: несколько лет его могила выглядела как небольшой холмик. Лишь в 2012 году поклонники артиста смогли поставить ему скромный памятник. На плите выбили изображение персонажа Царева из сделавшего его популярным фильма, а под ним - знаменитую фразу юноши.

Реплика «А чёй-то вы тут делаете?» стала не только одной из самых узнаваемых. Она показала, что даже самый простой мальчик может сиять словно звезда. Вот только погас он также: быстро и незаметно.

Белокурый худощавый мальчишка с сачком стал одним из символов юности советского человека. Беззлобный и любознательный он до сих пор заставляет людей с улыбкой и теплотой вспоминать о себе.

Его судьба стала грустным напоминаем о том, как мимолётный успех может изменить жизнь. Слава Царев не стал великим актером, но он смог стать частью искусства и внести свой небольшой вклад в жизнь советского зрителя.