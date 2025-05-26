Как игрок «Реала» чуть не лишился руки в России

Один из самых титулованных футболистов в истории Африки Жереми Нжитап приехал в Москву. Легенда «Реала» и «Челси» неоднократно бывал в российской столице. И хорошо запомнил её «холодный приём». Ведь его одноклубник здесь чуть было не лишился руки. Сам Жереми отделался лишь испугом и шоком от полуголых русских фанатов. О смерти партнёра по сборной, феномене Абрамовича, ДНК-тесте на отцовство и превратностях полигамии в эксклюзивном интервью «Совспорту» рассказал Олимпийский чемпион и двукратный победитель Лиги чемпионов.

«Я не чувствовал пальцев ног и не мог разговаривать из-за мороза»

– Легко ли далось решение приехать в Россию?

– В вопросе поездки в Россию я не думал дважды. Потому что уже знал Москву. Меня ничего не смущает в том, чтобы приехать в замечательный город для игры в футбол.

– В 2000-м вы играли здесь в основе «Реала» со «Спартаком» в Лиге чемпионов…

– Конечно, я помню, как мы проиграли «Спартаку» в «Лужниках». Другое дело, что это поражение не сильно расстраивает. Ведь после этого мы выиграли Лигу чемпионов. Если бы так сыграли в плей-офф, то было бы больно. А так, ничего страшного. Честно, не помню уже, как Титов забил нам гол. Однако, до сих пор в памяти свежо, какая невероятная атмосфера стояла в «Лужниках». Это был особенный матч, потому что на таком огромном стадионе были полные трибуны. Ещё помню, что за «Спартак» тогда играл камерунский парень – Жерри-Кристиан Тчуйсе. Тогда мы с «Реалом» расположились в гостинице с видом на Красную площадь. Гулять по ней было невероятно.

– Можно ли сравнить «Лужники» с «Сантьяго Бернабеу»?

– Нет, конечно! «Лужники» – топ. Однако, «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции на совершенно другом уровне. Если вы там побываете, сами убедитесь в том, что это один из лучших, если не лучший стадион во всём мире.

© «Спартак» – «Реал» // РИА Новости

– Игры с какими российскими клубами вам ещё запомнились?

– Помню, как в Лиге чемпионов в 2001-м году мы с «Реалом» играли против «Локомотива» и проиграли. Было очень холодно! 14 градусов, вы можете себе представить?! Очень тяжело играть с российскими командами осенью, ближе к зиме. Игры в Москве в мороз – их главное преимущество. Мы в «Реале» к таким холодам не привыкли. Я не чувствовал пальцев ног и не мог разговаривать из-за мороза.

– Такое здесь бывает…

– Больше всего меня поразило, что русские фанаты в такой мороз ещё и разделись до голого торса. Они сумасшедшие! Мы на поле даже двигаться не можем от холода, а они голые там скачут. Мне сказали, что они пьют водку, чтобы не чувствовать холод.

Я сказал: «Окей, я бы тоже её выпил, чтобы не ощущать холод». А ещё у нас Кристиан Карамбё в перерыве чуть не лишился руки от холода.

– Как?

– Он засунул обмороженные пальцы в горячую воду. Мы сказали ему этого не делать, ведь станет ещё хуже из-за огромного перепада температуры.

– Вы играли с Алексеем Смертиным. Каким вы его запомнили по «Челси»?

– Алекс Смертин – очень хороший человек. Был шокирован тем, как он круто говорит по-французски, поскольку играл во Франции. Он замечательный! Зимой мы в «Челси» всегда тренируемся в термобелье, перчатках и шапках, чтобы не замёрзнуть. Алекс только перешёл к нам и сразу всех поразил. Он вышел тренироваться только в майке и шортах в мороз. Мы все в шоке, спрашивали его, почему так оделся в холодную погоду. «Для меня это не холод», – ответил нам Смертин. В «Челси» все были в шоке с него. Он не человек!

«Абрамович относился к «Челси», как к своему ребёнку»

– Сейчас часто говорят о наследии Романа Абрамовича в «Челси»…

– Это замечательный человек. Помню, как Абрамович впервые зашёл к нам в раздевалку после победы в Кубке Английской футбольной лиги. Мы залили всё шампанское в кубок, начали подходить к нему, и он говорил: «Нет, пожалуйста, не надо!». Нам было всё равно, мы взяли, и вылили на Абрамовича всё шампанское. Он был в шоке, но ему понравилось.

– Часто ли он вообще контактировал с командой?

– Роман не часто приходил на тренировки «Челси». Каждое его появление в раздевалке было лишь по особым моментам. Например, после выигранных титулов. Абрамович очень-очень хороший человек. Я помню, что тогда было лишь несколько топовых команд по всему миру. Роман изменил футбол, ведь за ним в клубы начали приходить бизнесмены и вливать деньги. Он поднял «Челси» до высочайшего уровня, наравне с «Реалом». Его нельзя критиковать, только респект. От всего сердца выражаю ему уважение за то, как он изменил футбол в лучшую сторону. Благодаря нему в мире стало больше топовых клубов. Абрамович относился к «Челси», как к своему ребёнку.

© Роман Абрамович // РИА Новости

– При Клаудио Раньери вы были игроком основного состава «Челси», а при Жозе Моуриньо стали играть меньше. Как вам кажется, почему так получилось?

– Как раз из-за маленького количества игрового времени я ушёл из «Челси». Для любого игрока плохо, когда ты не играешь регулярно. Понимал, что мне нужна постоянная игровая практика, поэтому ушёл. При этом с Моуринью у меня были великолепные отношения, очень близкие. Жозе – один из лучших тренеров, с которыми я работал. Как человек он был крутым. Разумеется, он особенный.

– Поделитесь памятной историей о Жозе?

– Если он тобой недоволен, то зовёт тебя и напрямую говорит: «Я не очень доволен, что ты плохо тренируешься, поэтому ты не будешь играть в основе. Если у тебя проблемы в семье, я даю тебе два дня выходных». Он по итогу дал мне пять дней, чтобы перезапуститься ментально. Когда я вернулся, у меня было невероятное желание отблагодарить его своей самоотдачей и игрой. Очень ему благодарен. Не все тренеры такие, как он. Некоторые не ставят тебя в состав и никак это не объясняют. Он всегда был открыт, честен со всеми. Называл проблему и давал шанс реабилитироваться. Я безмерно благодарен Моуринью! Он очень хороший мотиватор. Когда ты управляешь большой командой, твоя задача заключается не в том, чтобы научить играть в футбол, а в том, чтобы контролировать раздевалку, атмосферу в коллективе и настрой отдельно взятого игрока. Жозе это всегда понимал и хорошо делал свою работу.

– Можно ли назвать трансферы, сделанные за последние три года при Боули, провальными?

– Проблем с деньгами в «Челси» точно нет. Наверное, есть проблема с менеджментом. Не хочу давать оценку трансферам, я не нахожусь в клубе. В своё время Абрамович лично руководил всеми процессами в клубе и принимал все решения. Возможно, это позволило сделать «Челси» одним из лучших клубов мира.

«У Винисиуса, Беллингема и Мбаппе огромное эго»

– «Реал» за десять лет выиграл пять Лиг чемпионов. Как вам кажется, какой «Реал» сильнее: нынешний или «Галактикос»?

– Конечно, «Галактикос»! Я был частью той команды, мне это ближе. «Реал» – особенный клуб, когда ты играешь в нём, ты нацелен на трофеи во всех турнирах. Не всегда удаётся выиграть все соревнования, но каждый раз ты настроен на победу, даже не можешь представить себе поражение. Это клуб, в котором делают всё, чтобы достичь цели.

– Мбаппе оправдал ваши ожидания в первом сезоне в «Реале»?

– Для первого сезона он играл очень хорошо. К сожалению, «Реал» остался без больших трофеев в сезоне, но персонально Мбаппе проделал отличную работу, является лучшим бомбардиром в Испании. Он должен быть рад такому дебютному сезону лично для себя, но не для команды.

– Мбаппе можно сравнить с Роналдо и Роналду?

– У каждого человека свой путь. Странно сравнивать людей и их пути. Даже если Мбаппе не выиграет Лигу чемпионов, разве мы скажем, что он плохой игрок? Нет, конечно, Килиан – замечательный игрок. У Мбаппе есть качества Роналдо, он на его уровне.

– Удивлены тем, что Анчелотти уходит?

– Вообще не удивлён отставке Анчелотти. «Реал» – настолько амбициозный клуб, что если у тебя даже год нет результата, то тебя увольняют. Карло сделал очень многое для «Реала», надо уважать его вклад в историю клуба и поблагодарить его за трофеи.

– На его место придёт Хаби Алонсо. Хорошая ли это замена?

– Да, конечно, я думаю, что Алонсо – классная замена. Он был замечательным как игрок, а теперь и как тренер. «Байер» – не самый большой клуб, но Хаби вывел его на другой уровень. Это говорит о том, что он способен руководить. В «Реале» не нужен лучший тренер мира, а тот, кто способен управлять эго группы звёздных игроков. Нет смысла учить играть в футбол команду, в которой все всё умеют лучше остальных на свете. У Винисиуса, Беллингема и Мбаппе огромное эго. Каждый из них хочет быть боссом. Не хочу раскрывать все секреты, но в «Реале» у каждого игрока есть эго, которое надо держать под контролем.