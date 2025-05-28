Почему звезда «Неуловимых мстителей» стал актером одной роли

Василий Васильев родился 1 января 1950 года в настоящем таборе. Его родители вели традиционный образ жизни кочевых цыган, но при этом отец будущего актера прошел всю Великую Отечественную войну в звании командира эскадрона. А мать, как и все женщины, посвятила себя всецело заботе о доме и детях.

© Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

В таборе Василий провел первые шесть лет жизни – в семье на тот момент воспитывалось 14 детей. Но этот фактор не помешал ему достичь мастерства в верховой езде, танцах и пении. В 1956 году после издания правительственного указа о переходе цыган к оседлому образу жизни, его семья обосновалась в деревне Вязники. После этого отец устроился на работу конюхом в колхоз, чтобы обеспечить пропитание. Однако денег все равно не хватало, и в итоге Василия и его трех старших братьев определили в интернат, где им предоставляли одежду и питание.

Летом Василий возвращался домой и подрабатывал пастухом в колхозе, мечтая о профессии, которая позволила бы ему обеспечить свою большую семью. Однако мечты на некоторое время пришлось прервать: в возрасте 15 лет родители подобрали ему невесту. Василий, влюбленный и мечтавший о создании семьи, не подозревал, что судьба уготовила ему другой путь...

Неожиданный поворот судьбы

В 1966 году Василий окончил восьмилетнюю школу, после которой он планировал поступать в сельскохозяйственное училище. По совпадению именно в этот период их деревенское поселение посетил помощник режиссера Эдмонда Кеосаяна, который искал подходящего цыганского юношу для роли Яшки в будущей киноленте «Неуловимые мстители». Внимание гостя привлек колоритный деревенский парень, который очень отличался от других.

Однако Василий не запрыгал от счастья, что выбрали именно его на эту роль, он вообще не горел желанием уезжать в Москву. Ведь приближалось важное событие – его свадьба с Валей, а значит, необходимо было приобрести надежную профессию для обеспечения будущей семьи. Мать также заявила, что против этой затеи отъезда в столицу.

Кроме того, и сама невеста не разделяла возможных звездных перспектив жениха: она четко заявила, что ей нужен основательный муж-семьянин, а не какой-то там актер. Ситуацию неожиданно «разрулил» отец: ознакомившись со сценарием, он убежденно заявил, что воплотить образ Яшки-цыгана на экране – это будет большой честью, и категорически настоял на участии сына в съемках.

Уже работая над ролью, Василий получил письмо от родных. Весть была горькой: Валя предала его, выйдя замуж за другого цыгана из соседнего села. Ее выбор пал на того, кто, по ее мнению, мог гарантировать более стабильное будущее. Сердце Василия было разбито; мысль о возвращении в деревню стала невыносимой. К счастью, вскоре стартовали съемки второй части «Неуловимых», а затем последовала насыщенная гастрольная жизнь, которая повела Василия по новому и перспективному пути.

Не погрузиться с головой в депрессию во многом помогло и участие Василия в студии при известном театре «Ромэн», куда его пригласили после фильма. Постепенно душевные раны, оставленные прошлым, стали затягиваться, и встречи с бывшей возлюбленной проходили не так болезненно. Когда он возвращался в родные места, он видел, что Валя выглядела вполне счастливой и удовлетворенной своей жизнью, и тогда он понимал, что просто не мог бы предложить ей то будущее, о котором она искренне мечтала.

Несмотря на то, что «Неуловимые мстители» пользовались невероятным успехом у публики, Василий Васильев больше никогда не появлялся на большом экране. Гонорар, полученный за эту роль, он потратил на покупку двух коров и коня для своей матери. Спустя семь лет после выхода фильма, его профессиональная деятельность продолжилась уже в рамках Ленконцерта.

«Пробный» брак

Гастролируя по всему СССР с цыганскими романсами, Василий Васильев однажды столкнулся с необходимостью найти солистку. Эту задачу помог решить Владимир Пресняков-старший: он познакомил артиста с певицей мюзик-холла Галиной Храмовой. И тут сердце Василия дрогнуло, причем так, что даже возраст не стал преградой: несмотря на то, что Галина была на 12 лет старше, Василий влюбился в нее.

Его настойчивые ухаживания растянулись на два года – ровно столько времени понадобилось Галине, чтобы принять предложение руки и сердца. Увы, но этот брак вызвал полное недоумение и даже возмущение у миллионов поклонниц актера: ведь их кумир, красавчик Яшка-цыган, выбрал в жены женщину, которую можно было назвать «старухой». Народные пересуды не помешали семейному счастью: вскоре на свет появилась дочь Кнея. Какое-то время родители брали малышку с собой на гастроли, однако позже доверили заботу о ней бабушке – матери Галины.

После смерти бабушки девочка оказалась в интернате, что вынудило Галину оставить концертную деятельность ради полноценного воспитания дочери. К сожалению, счастье в семье было недолгим. А все из-за слухов об изменах мужа, которые периодически доходили до Галины. И у них было основание: Василий действительно пылко полюбил молодую цыганскую танцовщицу по имени Марианна Мерцалова и принял решение уйти из семьи.

Тяжело переживая развод, Галина стала искать утешение в алкоголе. Когда Василий узнал об этом, он отправил ее на лечение от алкоголизма, а Кнею временно поручил своей матери, отправив девочку в табор. Выйдя из клиники, Галина забрала дочь, и они вместе эмигрировали в США, где Галина работала прислугой. Сегодня они обе живут в Португалии, и дочь, в отличие от своей матери, на отца все еще обижена.

«Мать давно простила отца, у нее очень доброе сердце. А вот я считаю, что он совершил предательство по отношению к нам», — призналась как-то Кнея.

© Василий Фёдорович с женой Марианной и дочками Есенией и Кристиной // Личный архив

Вторая семья и жизнь сегодня

Когда Василий Васильев повстречал Марианну Мерцалову, он, по собственному признанию, мгновенно осознал силу охватившего его чувства. Несколько месяцев он тщетно пытался противостоять этому влечению, утверждая, что лишь тот, кто оказывался перед подобным сложным выбором, способен по-настоящему понять глубину его тогдашних переживаний. Однако в итоге Марианна стала матерью двух его дочерей – Есении и Кристины.

Начало «лихих девяностых» принесло семье серьезные испытания. Закрытие Ленконцерта оставило Василия и Марианну без работы. Вдобавок, актер стал жертвой хитрых мошенников, которые лишили его почти всех накоплений. В итоге сложная криминогенная обстановка вынудила супругов покинуть Петербург.

Их новым пристанищем стала Тверь, город, где родилась Марианна. Первое время там было крайне тяжело с деньгами. Но со временем ситуация стала улучшаться: Василий занялся предпринимательством, а Марианна нашла работу регистратора в местной больнице.

Сегодня Василий Васильев по-прежнему активно участвует в культурной жизни – он руководит цыганским культурным центром. Периодически он выступает со своим Цыганским семейным ансамблем, в составе которого играют его супруга, две дочери и трое внуков. Примечательно, что с годами его известность не ослабла; люди на улицах до сих пор просят совместные фотографии и автографы.

Что касается возвращения в кинематограф, то, по словам Васильева, он хотел бы сниматься, но предлагаемые сейчас проекты (сценарии о полицейских и бандитах) не соответствуют его творческим предпочтениям – ничего по-настоящему интересного ему не предлагают.