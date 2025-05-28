«Бык в перчатках»: почему величайший чемпион все делал неправильно

Рокки Марчиано — один из величайших тяжеловесов в истории бокса. Он провел на профессиональном ринге 49 боев и не проиграл ни одного, всего шесть его соперников смогли избежать нокаута. Он пережил бедное детство в многодетной семье эмигрантов, прошел Вторую мировую войну, а затем благодаря фанатичному отношению к тренировкам и питанию защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе шесть раз и стал одним из примеров для Мухаммеда Али. «Лента.ру» — подробнее о карьере и жизни легендарного боксера, который не дожил до 50 лет, разбившись на частном самолете.

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30 декабря 1950 года, Нью-Йорк, арена «Мэдисон-сквер-Гарден». Один из первых боев Марчиано на профессиональном ринге. В шестом раунде он мощным правым апперкотом в челюсть отправляет своего соперника Кармино Винго в тяжелый нокаут. Винго увозят в больницу, где врачи несколько дней борются за его жизнь.

Все это время в госпитале находится и Марчиано. Как только соперник приходит в себя и его жизни больше ничего не угрожает, Рокки переводит ему весь гонорар за бой, и в дальнейшем они с Винго становятся приятелями. Марчиано всегда был безжалостен в ринге, но при этом улыбчивым парнем, который любит пошутить, в жизни. За это противоречие его сильно любили и журналисты, и фанаты бокса.

«Он все делал неправильно»

Рокки Марчиано родился родился 1 сентября 1923 года в Броктоне (штат Массачусетс, США) в семье бедных итальянских мигрантов, которые приехали в Америку в поисках лучшей жизни. У Рокки было два родных брата Сонни и Питер, а также три сестры — Элис, Кончетта и Элизабет. Семья жила за чертой бедности, поэтому будущему чемпиону мира по боксу с раннего детства приходилось работать. Он мыл посуду в баре, трудился сапожником, грузчиком и шпалоукладчиком.

В школьные годы Марчиано сильно увлекался бейсболом, считался довольно перспективным игроком и входил в состав юношеской сборной города Броктона. Из-за перелома бросковой руки ему пришлось закончить занятия, но любовь к бейсболу осталась с ним навсегда.

«Даже перед важными боями он бродил по окрестностям и смотрел на мальчишек с битами», — рассказывал младший брат Марчиано Сонни.

Рокки Марчиано в молодости

Боксом Марчиано начал заниматься только в 19 лет, в 1943 году, когда его призвали моряком на американский флот во время Второй мировой войны. Сначала Рокки принимал участие в кулачных боях, которые отчасти сформировали его будущий стиль — низкую стойку и сокращение дистанции до минимума. Второе было обусловлено не самыми выдающимися природными данными Марчиано — у него были довольно короткие руки, а рост составлял 180 сантиметров.

«Когда я впервые посмотрел на Рокки, он показался мне неумелым бойцом. Он не блокировал атаки, не вкладывал в удары вес своего тела. Он все делал неправильно. Но у него была мощь», — Чарли Голдман, тренер Рокки Марчиано.

В 1946 году Марчиано выиграл любительский турнир Вооруженных сил США по боксу. В 1947-м отец одного из армейских товарищей Рокки, который был спортивным менеджером и занимался продвижением боксерских турниров, организовал для будущего чемпиона первый бой на профессиональном ринге. 17 марта 1947 года Марчиано в третьем раунде нокаутировал Ли Эпперсона. Это был разогревочный поединок перед основными событиями вечера, за который Рокки получил 50 долларов.

«Зачем танцевать с соперником десять раундов, если можно вырубить его одним ударом»

После дебюта в профессиональном ринге Марчиано на год вернулся к выступлениям в любительском боксе из-за отсутствия менеджера, который мог бы развивать карьеру Рокки. Важное знакомство случилось после чемпионата США в апреле 1948 года, когда будущего чемпиона заметил менеджер из Нью-Йорка Аль Вайль. Он увидел потенциал в Рокки, познакомил его со знаменитым тренером Чарли Голдманом и посоветовал боксеру сменить настоящее имя, Рокко Фрэнсис Маркеджиано, на более короткий и запоминающийся псевдоним Рокки Марчиано. Впервые с этим именем Рокки Марчиано вышел на профессиональный ринг в июле 1948 года и больше к любительским выступлениям не возвращался.

Рокки Марчиано с матерью Леной Маркеджиано

Первые шестнадцать боев в профессиональном ринге Марчиано выиграл нокаутом, при этом в большинстве случаев соперники американца падали и больше не вставали уже в стартовом раунде. Первой серьезной проверкой для Рокки стал поединок против непобежденного тяжеловеса Роланда Ла Старцы 24 марта 1951 года. Они оба были молодыми восходящими звездами. Марчиано на тот момент имел рекорд 25-0 с 23 нокаутами, Ла Старца — 37-0 с 18 нокаутами.

Бой продолжался все запланированные десять раундов, по их итогам мнение судей разделись — один отдал победу Марчиано 5-4 по очкам, второй с аналогичным результатом посчитал лучшим Ла Старцу, по мнению третьего, бой завершился ничьей. Согласно судейским запискам, поединок мог бы считаться ничейным, но в Нью-Йорке тогда существовало правило — рефери в ринге имел право присудить одно дополнительно очко, которое он отдал Марчиано за единственный нокдаун в бою. Эта победа стала для Рокки одной из самых трудных за всю карьеру.

Рокки Марчиано (слева) и Роланд Ла Старца

Позднее, в 1953 году, Марчиано и Ла Старца встретились еще раз. В 11-м раунде Рокки отправил соперника в тяжелый нокдаун, тот поднялся, но в дальнейшем не смог оказывать Марчиано сопротивления и пропустил еще несколько тяжелых ударов. Рефери остановил поединок и присудил Рокки победу техническим нокаутом. Тот бой был признан лучшим в 1953-м по версии издания The Ring.

«Нет никаких сомнений в том, что человек — склонное к соперничеству животное. И нет места, где этот факт был бы более очевиден, чем на ринге. Второго места не бывает. Либо ты побеждаешь, либо проигрываешь», — Рокки Марчиано, непобежденный чемпион мира в тяжелом весе.

Годом ранее, 23 сентября 1952-го, Рокки, который к тому моменту уже получил прозвище Блокбастер из Броктона, провел первый титульный поединок. Его соперником был американец Джерси Джо Уолкотт, абсолютный чемпионом мира в тяжелом дивизионе. В стартовом раунде Марчиано впервые в карьере побывал в нокдауне. По прошествии 12-ти раундов Уолкотт лидировал в записках всех судей, но в 13-м Марчиано сокрушил соперника правым боковым — действующий чемпион упал в нокаут.

Спустя несколько месяцев боксеры встретились в реванше, и на этот раз все закончилось гораздо быстрее. Блокбастер из Броктона нокаутировал соперника в первом же раунде, впервые защитив титул чемпиона в тяжелом весе.

«Зачем танцевать с соперником десять раундов, если можно вырубить его одним ударом», — говорил потом Марчиано.

«Кровь лилась как из крана»

В 1954 году Марчиано провел два боя, оба против Эззарда Чарльза, которого сам Рокки называл самым сильным человеком, с которым он когда-либо дрался. Первый состоялся 17 июня, реванш ровно через три месяца — 17 сентября. Летом 1954-го Марчиано отдал сопернику несколько дебютных раундов и получил два рассечения. Фредди Браун, который был секундантом Рокки после боя, сказал, что ему никогда не приходилось обрабатывать раны страшнее этих. Во второй половине боя Блокбастер из Броктона перехватил инициативу и победил единогласным решением судей.

Рокки Марчиано (справа) и Эззард Чарльз

Второй бой между Марчиано и Чарльзом осенью 1954-го стал самым зрелищным за всю карьеру Рокки. Такое мнение высказывали в своих книгах сразу три автора, писавших о боксе, — Кен Джонс, Крис Смит и Рассел Салливан. Издание The Ring назвало этот поединок лучшим в 1954 году. В шестом раунде Чарльз порвал Марчиано левую ноздрю.

«Кровь лилась как из крана, но я не собирался из-за этого отдавать титул чемпиона», — рассказывал Рокки после боя.

Рефери поединка постановил, что из-за обильного кровотечения поединок будет продолжаться еще максимум два раунда, и за 24 секунды до завершения последнего из них Марчиано нокаутировал Чарльза, нанеся тому несколько тяжелых ударов в голову подряд.

«Чарльз, вероятно, самый тяжелый соперник в моей карьере. Я узнал, что такое боль, когда дрался с ним», — Рокки Марчиано, непобежденный чемпион мира в тяжелом весе.

Бой против Чарльза оказался для Марчиано одним из последних в карьере. После него он вышел на ринг всего два раза — оба в 1955 году. 16 мая Рокки в девятом раунде нокаутировал действующего чемпиона Европы Дона Кокелла, а 21 сентября победил Арчи Мура, который позднее тренировал начинающего Мухаммеда Али. Во втором раунде Мур отправил Марчиано в нокдаун, всего второй за карьеру Рокки. Но по ходу поединка Блокбастер из Броктона перехватил инициативу и нокаутировал соперника в девятом раунде, защитив пояс чемпиона мира в тяжелом весе шестой раз.

Рокки Марчиано (справа) и Арчи Мур

21 апреля 1956 года Марчиано объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было всего 32 года. Причиной довольно раннего ухода из спорта стали большое количество травм и просьба его жены Барбары. За восемь лет в профессиональном ринге Рокки не потерпел ни одного поражения и одержал 49 побед, 43 из которых — нокаутом.

Без преувеличения великая карьера Марчиано стала возможна исключительно благодаря его дисциплине. Так, еще в середине прошлого века Рокки придерживался весьма популярной сейчас схемы питания 8-16, когда все приемы пищи, а их у чемпиона было четыре, умещались в восьмичасовой промежуток. Остальные 16 часов он пил только воду.

Рокки Марчиано в тренировочном лагере

Марчиано одним из первых стал работать с боксерскими лапами, каждое утро пробегал минимум семь-восемь километров, а также выполнял бой с тенью в бассейне, чтобы испытывать дополнительное сопротивление воды. Фанатичное отношение к тренировкам сказалось на здоровье — с 1949 года Марчиано мучила травма позвоночного диска, а с 1951-го к этому добавился еще и артрит локтевого сустава правой руки.

«Куда бы мы ни пошли, везде были мафиози»

На момент завершения карьеры на банковском счету Рокки Марчиано было четыре миллиона долларов, которые он решил вложить в бизнес. Как принято считать, в этой сфере он также был довольно успешен. Итальянское происхождение не позволило ему уйти от связей с мафиозными структурами, а люди оттуда посоветовали знаменитому боксеру вложиться в финансовые организации, которые выдавали ссуды под проценты.

«Куда бы мы ни пошли, везде были мафиози. Они любили его, потому что он олицетворял то, кем на самом деле хотели быть эти парни. Он стал самым крутым в мире», — Ричи Патернити, друг Рокки Марчиано.

В 1968-м Марчиано пытался начать совместный бизнес с Пьерино Ди Гравио, который был крупным ростовщиком из преступного мира США. Но это сотрудничество оказалось совсем коротким. По заказу боссов Ди Гравио был убит снайпером во время игры на поле для гольфа. Совместные дела с Ди Гравио принесли Марчиано лишь проблемы с налоговой службой.

Отдельного упоминания заслуживает отношение Рокки к женщинам. Его чикагский приятель из числа мафиози Франческо Сантарелли рассказывал, что после завершения карьеры необходимым условием для появления Марчиано в том или ином месте было присутствие большого количества молодых красивых женщин, несмотря на наличие жены.

«Он никогда не занимался сексом дважды с одной и той же девушкой. Девушек, с которыми он трахался, ты больше не мог пригласить к нему на обед. Он никогда не хотел видеть ее снова», — рассказывал Сантарелли.

Рокки Марчиано с женой Барбарой

Насыщенная жизнь Марчиано оборвалась внезапно. И здесь тоже не обошлось без участия людей из преступного мира. Нет, его не убили — он сел в частный одномоторный самолет «Сессной-172» с 23-летним сыном своего старого друга, итальянского мафиози Луиса Фратто. Борт должен был доставить Рокки в город Де-Мойн (штат Айова), где на следующий день планировался званый ужин по поводу 46-го дня рождения экс-боксера. Но этого не произошло — при приземлении то ли из-за плохой видимости, то ли из-за поломки двигателя самолет врезался в дерево в двух милях от взлетно-посадочной полосы. Из находившихся на борту не выжил никто.