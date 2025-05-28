Обезглавленный Генштаб: как погиб маршал Бирюзов

Сергей Бирюзов, как писал Александр Василевский, проявил себя с самого начала Великой Отечественной войны. Летом 1941 года он командовал дивизией, а во время Сталинградской битвы был уже начштаба армии. Получив на фронте несколько ранений, Бирюзов погиб в мирное время, будучи маршалом и начальником Генштаба.

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Довоенная карьера

Уроженец города Скопин Сергей Семенович Бирюзов был сыном мелкого торговца. Имея за плечами лишь церковно-приходскую школу, Бирюзов некоторое время трудился простым рабочим, после чего решил вступить в ряды красноармейцев. В 1920-х годах он обучался на пехотно-пулеметных курсах, а также в Объединенной военной школе имени ВЦИК в Москве. Тогда же, как пишет в издании «Генералы и адмиралы ГРУ и войсковой разведки 1940-2020» Денис Соловьев, Бирюзов командовал взводом в 65-м стрелковом полку, чуть позже исполнял обязанности командира аэродромной роты 36-го авиапарка.

В 1930-х Сергей Семенович учился на военном факультете зоотехнического вуза в Москве и числился слушателем Военной академии РККА имени Фрунзе, которую окончил с дипломом первой степени. В том же 1937 году Бирюзова назначили начштаба 30-й Иркутской стрелковой дивизии, при этом он временно исполнял обязанности командира этой же дивизии. Спустя несколько месяцев он возглавил оперативный отдел штаба Хабаровского военного округа. Незадолго до нападения гитлеровской Германии на СССР Сергей Семенович принял командование 132-й стрелковой дивизией, которую сумел сделать одной из выдающихся в плане боевой подготовки.

На фронтах Великой Отечественной

Именно будучи командиром упомянутой стрелковой дивизии Сергей Бирюзов и встретил Великую Отечественную войну. В сентябре 1941 года дивизия Бирюзова была подчинена Брянскому фронту и участвовала в Орловско-Брянской операции, во время которой военачальник получил ранение. После лечения пришло новое назначение – теперь Бирюзов взял на себя руководство штабом 48-й армии Брянского фронта, а потом и штабом 2-й гвардейской армии, и штабом Южного фронта. По мнению полководца Александра Василевского, в период войны, а в частности, при освобождении Донбасса, Таврии, Крыма, Молдавии и Болгарии, Бирюзов показал себя как отличный руководитель фронтовых штабов. Однако в действительности он мечтал о командовании воинскими соединениями.

Мечта Сергея Бирюзова сбылась в 1944 году, когда ему поручили командование 37-й армией, располагавшейся в Болгарии. Тогда же Сергей Семенович был поставлен Главным военным советником болгарской Народной армии и заместителем председателя Союзной Контрольной Комиссии (СКК) по Болгарии (Председателем был Толбухин, и они отлично дополняли друг друга). Тогда генерал показал себя не только как крупный военачальник, но и как дипломат, задача которого состояла в организации взаимодействиям между болгарскими и советскими войсками. Бирюзов писал: «Мы не позволяли себе вмешиваться во внутренние дела Болгарии, а тем более оказывать какое бы то ни было давление на ее правительство».

Гибель в мирное время

Однако звания Героя Советского Союза за умение отлично руководить войсками и личное мужество Сергей Бирюзов был удостоен только в 1958 году. Незадолго до этого он стал и маршалом. А после победы, как пишет в своей книге «ХХ век: высший генералитет в годы потрясений» Николай Зенькович, Сергей Семенович был заместителем главкома Южной группы войск, а также оставался заместителем председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии и главным военным советником при Болгарской народной армии. Недаром правительство Болгарии наградило его двумя высшими орденами и званием почетного гражданина Софии. После смерти маршал также стал и Народным героем Югославии, где, собственно, и погиб.

До своей трагической гибели Сергей Бирюзов успел поруководить противовоздушной обороной страны, ракетными войсками стратегического назначения и стать начальником Генштаба, первым замом министра обороны СССР. Василевский считал, что требовательный, волевой и решительный Бирюзов сумел бы внести значительный вклад в укрепление Вооруженных сил своей родины. Однако военачальник занимал должность начальника Генерального штаба всего несколько месяцев – с марта 1963 по октябрь 1964 годов. Именно в 1964 году жизнь Бирюзова оборвалась. 19 октября Ил-18, на борту которого находился Сергей Семенович, разбился неподалеку от Белграда. При заходе на посадку из-за ошибки экипажа и плохих метеоусловий самолет столкнулся с горой Авала и взорвался.