Загадочный классик: как поэт окликает нас через бездну лет

Календарь поэзии: Как поэт Евгений Боратынский окликает нас через бездну лет
В нынешнем году исполнилось 225 лет Евгению Боратынскому*. Сегодня у нас в гостях человек, посвятивший самому загадочному классику XIX века не только счастливые часы досуга, но и долгие месяцы трудов и размышлений. Знакомьтесь: Юлия Анохина, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, автор будущей книги о Боратынском. Вот ее слово о любимом поэте.
- Однажды Мандельштам сравнил одно из произведений Боратынского с письмом, вложенным в бутылку и брошенным в океан. Вот это стихотворение:
Мой дар убог, и голос мой не громок, Но я живу, и на земли мое Кому-нибудь любезно бытие: Его найдет далекий мой потомок В моих стихах; как знать? душа моя Окажется с душой его в сношеньи, И как нашел я друга в поколеньи, Читателя найду в потомстве я.
Чудо заключается в том, что таким читателем-другом может оказаться любой, кто обнаружит это послание и распознает в нем себе созвучное.
Боратынскому мечталось о таинстве единения с читателем будущего - таким, какое бывает в тихой беседе с другом.
"Хотел бы я знать, - писал Мандельштам, - кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени..."
Вот и у меня когда-то возникло чувство, будто Боратынский окликнул по имени.
Небо Италии, небо Торквата, Прах поэтический древнего Рима..
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Это стихотворение стало первым, которое я полюбила у Боратынского. Оно звучит просто, свободно и высоко.
А потом, в университете, на одном из семинаров разгорелась дискуссия о тайне "Последнего поэта". Семинар вела Елена Аркадьевна Тахо-Годи, она и "дирижировала" нашим спором. Это было так увлекательно!
Мой студенческий интерес вырос в опыт написания диссертации о поэтике книги стихов "Сумерки". В эту удивительную и во многом загадочную книгу Боратынский включил 26 стихотворений. Изданная в один месяц с "Мертвыми душами" Гоголя - в мае 1842 года, книга Боратынского была воспринята как несвоевременная.
Белинский назвал Боратынского поэтом "уже чуждого нам поколения". Современники не заметили в "Сумерках" вопросов, которые остаются актуальными и сегодня, почти два века спустя: каков ход человеческой истории? возможно ли поэтическим языком адекватно передать открывшиеся истины? в чем тайна вдохновения и живая сила творчества?
О Боратынском зачастую пишут как о пессимистическом поэте. Однако особенность философии Боратынского состоит не в пессимизме, а в том, что, признавая несовершенство мира, поэт открывает нам нечто такое, что наделяет жизнь смыслом.
"Болящий дух врачует песнопенье..."
Значит, "болящий дух" - это не смертельный диагноз!
Книга "Сумерки", в которой есть и безотрадные стихотворения, завершается "Рифмой". В последней строфе этого стихотворения поэзия сопоставлена с "голубем ковчега" - тем, что в трудные времена дает надежду.
Своею ласкою поэта Ты, Рифма! радуешь одна. Подобно голубю ковчега, Одна ему, с родного брега, Живую ветвь приносишь ты...
*Фамилия Боратынский происходит от названия галицийского замка XIV века - Боратынь, что означает "Божья рать".
Любимое
* * *
Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть Тяжелое искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей; И чистоту поэзия святая И мир отдаст причастнице своей. * * *
Весна, весна! как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! как высоко На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака! Шумят ручьи! блестят ручьи! Взревев, река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед! Еще древа обнажены, Но в роще ветхий лист, Как прежде, под моей ногой И шумен, и душист. Под солнце самое взвился И в яркой вышине Незримый жавронок поет Заздравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей И с птичкой птичка! с ним журчит, Летает в небе с ней! Зачем так радует ее И солнце, и весна! Ликует ли, как дочь стихий, На пире их она? Что нужды! счастлив, кто на нем Забвенье мысли пьет, Кого далёко от нее Он, дивный, унесет!
Звезда
Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.
Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна!
За что же?
Ранее встает,
Ярчей горит она?
Нет! утешает свет ее
Расставшихся друзей:
Их взоры, в синей вышине,
Встречаются на ней.
Она на небе чуть видна,
Но с думою глядит,
Но взору шлет ответный взор
И нежностью горит.
С нее в лазоревую ночь
Не сводим мы очес,
И провожаем мы ее
На небо и с небес.
Себе звезду избрал ли ты?
В безмолвии ночном
Их много блещет и горит
На небе голубом.
Не первой вставшей сердце вверь
И, суетный в любви,
Не лучезарнейшую всех
Своею назови.
Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит,
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.