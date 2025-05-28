Загадочный классик: как поэт окликает нас через бездну лет

В нынешнем году исполнилось 225 лет Евгению Боратынскому*. Сегодня у нас в гостях человек, посвятивший самому загадочному классику XIX века не только счастливые часы досуга, но и долгие месяцы трудов и размышлений. Знакомьтесь: Юлия Анохина, старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, автор будущей книги о Боратынском. Вот ее слово о любимом поэте.

- Однажды Мандельштам сравнил одно из произведений Боратынского с письмом, вложенным в бутылку и брошенным в океан. Вот это стихотворение:

Мой дар убог, и голос мой не громок, Но я живу, и на земли мое Кому-нибудь любезно бытие: Его найдет далекий мой потомок В моих стихах; как знать? душа моя Окажется с душой его в сношеньи, И как нашел я друга в поколеньи, Читателя найду в потомстве я.

Чудо заключается в том, что таким читателем-другом может оказаться любой, кто обнаружит это послание и распознает в нем себе созвучное.

Боратынскому мечталось о таинстве единения с читателем будущего - таким, какое бывает в тихой беседе с другом.

"Хотел бы я знать, - писал Мандельштам, - кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени..."

Вот и у меня когда-то возникло чувство, будто Боратынский окликнул по имени.

Небо Италии, небо Торквата, Прах поэтический древнего Рима..

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Это стихотворение стало первым, которое я полюбила у Боратынского. Оно звучит просто, свободно и высоко.

А потом, в университете, на одном из семинаров разгорелась дискуссия о тайне "Последнего поэта". Семинар вела Елена Аркадьевна Тахо-Годи, она и "дирижировала" нашим спором. Это было так увлекательно!

Мой студенческий интерес вырос в опыт написания диссертации о поэтике книги стихов "Сумерки". В эту удивительную и во многом загадочную книгу Боратынский включил 26 стихотворений. Изданная в один месяц с "Мертвыми душами" Гоголя - в мае 1842 года, книга Боратынского была воспринята как несвоевременная.

Белинский назвал Боратынского поэтом "уже чуждого нам поколения". Современники не заметили в "Сумерках" вопросов, которые остаются актуальными и сегодня, почти два века спустя: каков ход человеческой истории? возможно ли поэтическим языком адекватно передать открывшиеся истины? в чем тайна вдохновения и живая сила творчества?

О Боратынском зачастую пишут как о пессимистическом поэте. Однако особенность философии Боратынского состоит не в пессимизме, а в том, что, признавая несовершенство мира, поэт открывает нам нечто такое, что наделяет жизнь смыслом.

"Болящий дух врачует песнопенье..."

Значит, "болящий дух" - это не смертельный диагноз!

Книга "Сумерки", в которой есть и безотрадные стихотворения, завершается "Рифмой". В последней строфе этого стихотворения поэзия сопоставлена с "голубем ковчега" - тем, что в трудные времена дает надежду.

Своею ласкою поэта Ты, Рифма! радуешь одна. Подобно голубю ковчега, Одна ему, с родного брега, Живую ветвь приносишь ты...

*Фамилия Боратынский происходит от названия галицийского замка XIV века - Боратынь, что означает "Божья рать".

Любимое

* * *

Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть Тяжелое искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей; И чистоту поэзия святая И мир отдаст причастнице своей. * * *

Весна, весна! как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! как высоко На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака! Шумят ручьи! блестят ручьи! Взревев, река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед! Еще древа обнажены, Но в роще ветхий лист, Как прежде, под моей ногой И шумен, и душист. Под солнце самое взвился И в яркой вышине Незримый жавронок поет Заздравный гимн весне. Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей И с птичкой птичка! с ним журчит, Летает в небе с ней! Зачем так радует ее И солнце, и весна! Ликует ли, как дочь стихий, На пире их она? Что нужды! счастлив, кто на нем Забвенье мысли пьет, Кого далёко от нее Он, дивный, унесет!

Звезда

Взгляни на звезды: много звезд

В безмолвии ночном

Горит, блестит кругом луны

На небе голубом.

Взгляни на звезды: между них

Милее всех одна!

За что же?

Ранее встает,

Ярчей горит она?

Нет! утешает свет ее

Расставшихся друзей:

Их взоры, в синей вышине,

Встречаются на ней.

Она на небе чуть видна,

Но с думою глядит,

Но взору шлет ответный взор

И нежностью горит.

С нее в лазоревую ночь

Не сводим мы очес,

И провожаем мы ее

На небо и с небес.

Себе звезду избрал ли ты?

В безмолвии ночном

Их много блещет и горит

На небе голубом.

Не первой вставшей сердце вверь

И, суетный в любви,

Не лучезарнейшую всех

Своею назови.

Ту назови своей звездой,

Что с думою глядит,

И взору шлет ответный взор,

И нежностью горит.