Борис Ельцин: путь к власти

35 лет назад в Москве прошел первый Съезд народных депутатов РСФСР. Его участники подписали декларацию о государственном суверенитете страны и избрали Бориса Ельцина председателем Верховного совета. На тот момент это был высший государственный пост, сообщает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Он пришел к власти на волне гласности. Тогда многие ждали перемен. Харизматичный лидер Борис Ельцин не стеснялся открыто критиковать КПСС, чем заслужил «черную метку» от партии, но вместе с тем завоевал народную любовь.

Дорога на государственный Олимп для него началась в Свердловске. В середине 1980-х подающего надежды партийного функционера с далекого Урала заметили. Перевели в Москву. Он стал первым секретарем горкома партии, по сути, «хозяином Москвы».

Борис Ельцин ездил на общественном транспорте, негодовал по поводу пустых полок в магазинах. В 1987-м он открыто критикует Горбачева.

Александр Спиридонов

депутат Государственной думы

«Ельцин и Горбачев были антагонистами. По своим натурам они были противоположностями. Хотя при этом они были похожи. Оба были яркими политиками, умели общаться с людьми, доносить свою мысль, идею. И при этом, если Горбачев опирался на партийные структуры, выработанные, мощные, крепкие, то Борис Николаевич шел через влияние на людей, через влияние на народ».

Итог: началась травля. Ельцина смещают со всех постов, лишают званий. Тогда прозвучало его знаменитое «я ухожу». Но отставка оказалась билетом в большую политику. Популярность Ельцина взлетает до небес. Он возглавляет уже межрегиональную группу и вскоре становится народным депутатом СССР.

Евгений Емельянов

руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина

«В центре внимания Бориса Николаевича был переход к рыночной экономике. Он говорил, что надо отказываться от однопартийной системы, породившей дефицит товаров и нужно новую рыночную экономику создавать».

Несмотря на народную популярность, голосование на первом Съезде народных депутатов продолжалось 12 дней. Лишь в третьем туре беспартийный Ельцин смог опередить кандидата от КПСС и занял самый высокий государственный пост в стране.

Виталий Данилов

политолог

«Ельцин среди них был кандидатурой номер один. Провальные компании коммунистов. У них не было яркого кандидата. Не было никаких программных установок. Главный коммунист Горбачев привел к развалу. Все это видели, экономика трещала, люди чувствовали это на себе. Был очевидный голод, работы не было, перспектив не было. Очевидно, что нужны были перемены».

На том же первом Съезде народных депутатов принимают декларацию о национальном суверенитете и открывается новая страница в истории страны. Уже через год Борис Ельцин станет первым президентом РСФСР, а вскоре перестанет существовать и Советский Союз.