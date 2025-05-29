Как Герой Советского Союза чудом выжил в боях 1941 года и прошел всю войну

80 лет назад звание Героя Советского Союза было присвоено комдиву Красной армии Владимиру Джанджгаве. Он прошёл в действующей армии всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня: чудом выжил в летних боях 1941 года, участвовал в сражении на Курской дуге, Битве за Днепр и операции «Багратион». Но его звёздным часом стало освобождение Польши, когда дивизия Джанджгавы сыграла важную роль в захвате плацдармов при форсировании рек Нарев, Висла и Одер. Его действиями на важнейшем направлении наступления лично руководил Георгий Жуков под контролем Иосифа Сталина. После войны Джанджгава возглавлял Министерство внутренних дел и ДОСААФ Грузинской ССР.

«Ценой нечеловеческих усилий»

Владимир Джанджгава родился 1 июня 1907 года в селе Губи (в наши дни — территория Грузии). После окончания школы он некоторое время работал в местном сельсовете, а в 20 лет ушёл в Красную армию.

В 1931 году Владимир окончил Закавказскую военную пехотную школу в Тбилиси и получил назначение командиром взвода в 1-й Кавказский горнострелковый полк. В дальнейшем он командовал ротой, руководил полковой школой, служил помощником командира полка по материальному обеспечению в различных частях. Осенью 1939 года Джанджгава был переведён на штабную работу.

На должности начальника штаба по тылу 173-й мотострелковой дивизии Владимир участвовал в Советско-финской войне и был награждён орденом Красной Звезды. После завершения боевых действий на севере его перевели служить в Одесский военный округ.

В Великой Отечественной войне капитан Джанджгава участвовал с 22 июня 1941 года, в составе 16-й танковой дивизии защищая Советскую Молдавию от вторжения немецко-румынских войск.

«Ценой нечеловеческих усилий войска Южного фронта сдерживали, перемалывали живую силу и технику врага, давая советскому командованию возможность подтянуть резервы и создать крепкую оборону за Днестром», — писал Джанджгава в своих мемуарах.

Во время руководства переправой через Днестр Владимир попал под бомбардировку. Взрывной волной его сбросило в реку. На время он потерял слух и речь. К счастью, командира успели спасти красноармейцы, плывшие через Днестр в рыбацкой лодке.

«Благодаря ожесточённому сопротивлению Красной армии на южном фланге советско-германского фронта противник не смог полностью выполнить план «Барбаросса» и не сумел с самого начала взять нужный темп наступления. Более того, на отдельных участках советские войска перенесли боевые действия на румынскую территорию. Это дало Красной армии драгоценное время для перегруппировки», — рассказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Джанджгава вскоре вернулся в строй. Вместе со своей дивизией он отошёл на территорию советской Украины и принял участие в жестоких боях в районе Умани. Оказавшись в окружении, Владимир пробился к основным силам Красной армии, но большая часть 16-й танковой дивизии погибла.

В сентябре 1941 года Джанджгава получил назначение в 15-ю стрелковую дивизию, в которой вскоре возглавил службу тыла. Однако заниматься снабжением он больше не хотел и постоянно просил командование перевести его в строевое подразделение на передовую. Руководство не отпускало его с ответственной тыловой должности, но, в конце концов, сдалось. В марте 1942 года Владимир возглавил в своей дивизии 676-й стрелковый полк.

«Командир полка! Наконец-то сбылось самое заветное желание», — признался Джанджгава в своих воспоминаниях.

Около года Джанджгава во главе 676-го полка участвовал в ожесточённых боях в районе Воронежа. Весной 1943 года его перевели на должность заместителя командира дивизии. Вскоре 15-я стрелковая приняла на себя удар гитлеровских войск на северном фасе Курской дуги. Причём бойцы дивизии, захватив ценного пленного, смогли первыми узнать точное время начала нацистского наступления.

«Это было воистину сражение за железную оборону. Оно не прекращалось ни днём ни ночью. Когда одни группы воинов получали разрешение на короткий отдых, их заменяли другие. Все земляные работы производились вручную кирками и лопатами», — вспоминал Джанджгава о подготовке к сражению.

Остановив нацистские атаки, дивизия перешла в контрнаступление и приняла участие в Битве за Днепр в северных регионах Украины и на юге Белоруссии.

«Мужественно и самоотверженно»

В июне 1944 года Владимир Джанджгава возглавил 354-ю стрелковую дивизию. Командуя ею, он участвовал в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» и вступил на территорию Польши.

Дивизия освободила от нацистов концлагерь Треблинка. Затем в числе первых советских подразделений форсировала Нарев, захватила плацдарм на противоположном берегу реки и удержала его, несмотря на отчаянные контратаки гитлеровских войск. Немецкое командование называло эти позиции Красной армии «пистолетом, направленным в сердце Германии». В ходе борьбы за наревский плацдарм Джанджгаву лично инструктировал представитель Ставки Маршал Советского Союза Георгий Жуков, а ход боёв контролировал Иосиф Сталин.

«Удар врага на наревском плацдарме был сильным, но и здесь, на Нареве, как и летом сорок третьего под Курском, советские войска продемонстрировали величайшую боеспособность, мастерство и героизм», — писал Джанджгава в своих мемуарах.

В начале 1945 года вражеский снаряд попал в наблюдательный пункт, на котором находился комдив. Джанджгаву контузило, но он продолжил управлять наступлением дивизии. Войска под его командованием участвовали в форсировании Вислы и в отражении контратак нацистских сил на её берегах.

«Защитники плацдарма и мостов через Вислу дрались мужественно и самоотверженно», — отмечал Джанджгава в своих мемуарах.

В дальнейшем его дивизия развернулась к Балтийскому морю. Её бойцы отличились при освобождении Гданьска, причём не только мужеством, но и гуманизмом. По воспоминаниям Джанджгавы, фельдшер Нона Савченко в подвале дома прямо на месте боя приняла роды у немки, брошенной её соотечественниками, а телефонистка Татьяна Митрофанова пять часов находилась под развалинами здания, спасая немецкого мальчика.

Тяжелейшим испытанием для дивизии стало форсирование поймы Одера. Немцы взорвали шлюзы в устье реки. Это совпало с резким ухудшением погоды. Уровень воды стал быстро расти. Бойцы продвигались по грудь в холодной воде. Телефонные провода для сохранения связи поднимали на шестах. Боеприпасы перевозили на плотах. Наблюдательные пункты размещали на деревьях. Но расчёт немцев на то, что вода смоет наступающие советские части, не оправдался. Комдив организовал боевое заграждение и перебросил на противоположный берег реки артиллерию. На плоту, зацепленном за моторную лодку, на одерский плацдарм переправили даже самоходку.

«Джанджгава проявил себя как блестящий организатор, способный на нестандартные решения в экстремальной ситуации», — отметил Александр Макушин.

© Владимир Джанджгава // Висло-Одерская операция / Национальная парламентская библиотека Грузии / РИА Новости

Пять суток непрерывно продолжались бои за удержание и расширение плацдарма. Согласно воспоминаниям Джанджгавы, Одер представлял собой последний мощный оборонительный рубеж перед Берлином. Но и он был преодолён.

Победу Владимир Джанджгава встретил на севере Германии. В своих мемуарах он писал, что нацисты запугали германских крестьян рассказами о «коммунистах-убийцах» с рогами на голове. И его офицеры снимали пилотки, чтобы доказать немцам, что они обычные люди.

29 мая 1945 году Владимиру Джанджгаве за успехи при управлении дивизией и проявленный при этом личный героизм было присвоено звание Героя Советского Союза.

После завершения войны Джанджгаву направили в Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова, которую он окончил в 1948 году. Затем командовал дивизией и корпусом в Закавказском военном округе и служил в Группе советских войск в Германии. С 1954 по 1958 год, оставаясь в рядах Советской армии, генерал-лейтенант Джанджгава служил министром внутренних дел Грузинской ССР. После этого он возглавлял военные кафедры в вузах республики, включая Тбилисский государственный университет.

«В послевоенное время такие люди, как Джанджгава, обеспечивали стабильное развитие страны в различных сферах. В боевых условиях они получили опыт, делавший их ценными управленцами», — заявил в разговоре с RT аспирант кафедры истории МГТУ им. Баумана Максим Синицын.

В 1959 году Владимир Джанджгава вышел в запас и вскоре возглавил ДОСААФ республики. Он неоднократно избирался депутатом Верховных Советов Советского Союза и Грузинской ССР. Умер Владимир Джанджгава 10 апреля 1982 года в Тбилиси.