Михаил Фрунзе: карьерный взлет и загадочная смерть героя революции

Выдающийся революционер, большевик с 1904 года, соратник Ленина, легендарный советский военачальник, государственный деятель, дипломат и при этом родившийся на самой окраине империи, недоучившийся даже на первом курсе студент, приговоренный к смертной казни за терроризм, ссыльный, беглый каторжник… и все это за 40 лет жизни. О яркой судьбе человека, рожденного революцией, «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

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Загадочная смерть

Пациент не засыпал. Доза эфира была уже выше предельно допустимой, а все реакции указывали на то, что он только оглушен, но так и не заснул. Оперативное вмешательство следовало отменить, но на операции настаивал сам товарищ Сталин, «чтобы раз и навсегда освободиться от язвы». Фрунзе был против хирургического вмешательства. Язвенной болезнью он действительно страдал много лет, но консервативное лечение, отдых в Крыму и диета дали совместно отличный результат — желудок наркома почти не беспокоил. Но партия сказала — надо, и он ответил — есть. Такова была партийная дисциплина. Ничего личного.

За наркоз во время операции отвечал хирург Алексей Очкин. В Гражданскую он руководил госпиталем Первой конной. Попал в плен, лечил врагов советской власти. После освобождения за доктора заступились Буденный и Ворошилов, и ему все простили. В 1928 году Очкина назначат заведующим хирургией Кремлевской больницы, в 1936-м он станет доктором медицинских наук (без защиты диссертации). В 1939-м в результате его врачебной ошибки от аппендицита умрет Надежда Крупская, вдова Ленина. В 1955 году в честь профессора Очкина установят бюст перед хирургическим отделением Боткинской больницы в Москве, где он стоит и поныне. Занятная биография.

29 ноября 1925 года доктор Очкин, отвечавший за анестезию, добавил к эфиру хлороформ. Вряд ли он мог не знать, что при смешивании этих препаратов токсичность каждого из них возрастает. Согласно записи в истории болезни, было израсходовано 140 граммов эфира и 60 граммов хлороформа. Но уже 50 граммов последнего считаются условно летальной дозой.

Операция началась, и сразу же выявилась полная ее бессмысленность. Никакой язвы у Фрунзе хирурги не обнаружили, лишь небольшой рубец на двенадцатиперстной кишке свидетельствовал о том, что она когда-то была

После операции в больницу приехали Сталин и Микоян. Фрунзе был без сознания, и Сталин оставил для него записку:

Дружок! Был сегодня в 5 ч. вечера у т. Розанова (я и Микоян). Хотели к тебе зайти, — не пустил, язва. Мы вынуждены были покориться силе. Не скучай, голубчик мой. Привет. Мы еще приедем, мы еще придем… Коба Иосиф Сталин записка для Фрунзе

В следующий раз Сталин увидел Фрунзе уже d гробу. Нарком по военным и морским делам СССР умер через 32 часа после операции от острой сердечной недостаточности («паралича сердца», как тогда это называли).

Сразу же после смерти Фрунзе по стране поползли слухи о том, что любимца Ильича «зарезали врачи» по указке… А дальше в зависимости от личных симпатий и антипатий назывались: Троцкий, Ворошилов и Сталин.

После смерти Ленина в партии шла борьба за власть, и у каждого фигуранта из списка подозреваемых были причины избавиться от молодого (40 лет), популярного, сильного и слишком уж независимого противника. Впрочем, нельзя исключить и роковую врачебную ошибку, ставшую причиной смерти «красного Бонапарта».

Фрунзе ушел из жизни, когда занимал пост командующего Вооруженными силами СССР. Его карьера шла вверх и шла стремительно. Мог ли он подняться еще выше? Со временем, скорее всего, да. Фрунзе был прирожденным лидером. Но тогда ему пришлось бы иметь дело со Сталиным, который не терпел рядом с собой людей сильных и независимых, был коварен и хитер. А вот этими качествами Фрунзе как раз и не обладал.

Так как же бедный паренек с глухой окраины Российской империи добился столь высокого положения и почему был сбит на взлете столь выдающейся военной и партийной карьеры.

«Жребий брошен. Отдаю всего себя революции»

Михаил Фрунзе родился 21 января (2 февраля) 1885 года в городе Пишпеке Семиреченской области на самой окраине Российской империи. Его отец — отставной военный фельдшер Василий Михайлович Фрунзэ, по национальности молдаванин.

Фамилия Фрунзе вовсе не грузинская, как многие полагают, а молдавская. До 1919 года сам Фрунзе писал ее с «э» на конце — «Фрунзэ», что в переводе с молдавского означает «лист растения»

Мать, Мавра Ефимовна, происходила из семьи крестьян — переселенцев из Воронежской губернии. Рано овдовев, она осталась с пятью малыми детьми, но смога обеспечить им достойное образование. Помогли денежные пособия, которые выделил городской совет Пишпека. Так, на обучение Михаила Фрунзе в гимназии мать ежегодно получала по 120 рублей. Миша и его старший брат Костя окончили гимназию с золотыми медалями.

В 1904 году Фрунзе как медалист без вступительных экзаменов был принят в Петербургский политехнический институт на экономическое отделение. Но проучился он там недолго. Вряд ли 19-летний первокурсник из далекой провинции за три месяца в столице стал опасным революционером, но 28 ноября 1904 года он был задержан полицией на площади у Казанского собора во время антиправительственной демонстрации и получил 15 суток ареста. Об этом случае сообщили в институт, и Фрунзе был тут же отчислен.

Очевидно, что после такой «оплеухи», симпатий к полиции и власти у молодого человека не прибавилось. Более того, за время, поведенное в петербургской кутузке, он познакомился с куда более подкованными в политике и взрослыми товарищами, а неожиданно оказавшись без определенных занятий и средств к существованию, примкнул к одному из революционных кружков как сочувствующий.

Окончательно определился с выбором Миша Фрунзе 9 января 1905 года. Этот день вошел в историю первой русской революции как Кровавое воскресенье. Мирное шествие петербургских рабочих во главе со священником Георгием Гапоном к Зимнему дворцу, имевшее целью вручить императору Николаю II коллективную «Петицию о рабочих нуждах», было встречено ружейными залпами, нагайками и шашками казаков. Больше сотни людей были убиты, несколько сотен, и среди них Михаил Фрунзе, ранены. Ранение оказалось легким, пуля пробила правую руку, не задев кость. Но для молодого идеалиста все произошедшее стало настоящим шоком. Уже на следующий день он отправил матери в Пишпек эмоциональное письмо:

Милая мама, у тебя есть сын Костя, есть дочери. Надеюсь, они тебя не оставят, а на мне, пожалуй, должна ты поставить крест… Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейден, дорога определилась. Отдаю всего себя революции. Не удивляйся никаким вестям обо мне. Путь, выбранный мною, не гладкий…

Так в неполные 20 лет Михаил Фрунзе встал на негладкий путь профессионального революционера со всеми вытекавшими из этого последствиями и с выбранного уже не свернул.

«Люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко»

В начале XX века в России действовало множество революционных кружков самого разного толка. Состоять в кружке был модно. Интеллигенция, разночинцы, недоучившиеся студенты, молодые рабочие собирались тайно, читали вслух запрещенную литературу, ругали самодержавие и спорили за чаем о том, как лучше обустроить Россию. Большинство из этих кружков были весьма безобидны и дальше рассуждений не шли.

Активный, искренний и романтически настроенный юноша, каким в то время был Михаил Фрунзе, стремился действовать немедля — бороться с самодержавием и, если понадобится, отдать жизнь за свободу трудящихся всей земли

Своих единомышленников он обнаружил среди радикального крыла Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) Владимира Ульянова-Ленина.

29 апреля 1905 года на III съезде, проходившем в Лондоне, большевики определили своей главной и неотложной задачей подготовку вооруженного восстания в России с целью свержения самодержавия. Съезд поручил всем партийным организациям принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, выработке плана восстания и непосредственного руководства таковым. Для выполнения поставленных задач были нужны верные люди, активные боевики, агитаторы, террористы… Одним из них стал Михаил Фрунзе, получивший партийную кличку Товарищ Арсений.

Из Петербурга Товарищ Арсений был направлен вначале в Москву, а затем в Иваново-Вознесенск и Шую, где в то время располагались крупнейшие текстильные производства империи и уже действовали местные большевистские комитеты. Задача, которую поставила перед ними партия, была ясна и конкретна: активизировать неповиновение властям, спровоцировать выступления рабочих и тем самым создать революционную ситуацию. В 1905 году большевики наивно полагали, что всего-то необходимо высечь искру, а «из искры разгорится пламя» революции и охватит затем всю империю.

В мае в Ситцевом крае — Шуе и Иваново-Вознесенске — под непосредственным руководством большевиков началась стачка, охватившая до 70 тысяч ткачей. Кроме экономических требований, бастующие выдвигали и требования политические: свободу слова, союзов, печати, стачек, созыва Учредительного собрания и так далее.

Невиданная картина событий, рабочие — как звери. Начальство растерялось. Я лишен кучера, сам кипячу чай, с фабрики последнего сторожа сняли, сам охраняю фабрику… Мне известно из достоверных источников, что руководители забастовки — люди приезжие, с образованием. Руководят хлестко. Чувствуется в городе двоевластие. Рабочие не хотят договариваться на своих фабриках, выставляют общие требования… Д. Г. Бурылин иваново-вознесенский фабрикант (из письма)

В то время люди взрослели рано. 20 летний студент-недоучка, присланный из центра с мешком запрещенной литературы, чемоданом листовок и наганом, стал одним из организаторов и активных участников крупнейшей стачки. Более того, эффективным боевиком.

Под руководством Трифоныча (еще одна партийная кличка Фрунзе) группа молодых рабочих напала на полицейский участок на станции Вичура и захватила оружие. Некоторое количество винтовок и наганов поступило от товарищей из Москвы. Этим оружием снабдили рабочие дружины Шуи и Иваново-Вознесенска. Когда в дружинах набралось человек семьдесят, Фрунзе написал для них боевой устав. В нем говорилось:

Боевая дружина формируется прежде всего, чтобы служить ядром будущей революционной армии восставшего народа…

В июле продолжавшаяся 72 дня стачка ткачей закончилась. Особых результатов она не принесла, но стала хорошей репетицией будущих выступлений. А в декабре шуйские дружинники под руководством Фрунзе отправились на подмогу рабочим Красной Пресни, где в это время шли баррикадные бои.

Дружинники захватили паровоз и два вагона и въехали в Москву. Через центр города, отбив по дороге пулемет, они прорвались к Большому Пресненскому мосту, где была сооружена самая большая баррикада — до 8 аршин в высоту, и несколько дней сражались там с полицией, казаками и прибывшими для подавления восстания войсками. А когда боевые действия закончились, без потерь вернулись домой.

Шуйская рабочая дружина стала первым вооруженным отрядом, которым командовал будущий прославленный полководец Гражданской войны.

«Лишить всех прав и подвергнуть смертной казни через повешение»

Всего за год, благодаря высокой активности и организаторским способностям, Фрунзе выдвинулся в число наиболее авторитетных руководителей иваново-вознесенской организации большевиков и в апреле 1906 года был направлен делегатом на IV съезд РСДРП, проходивший в Стокгольме, став самым молодым делегатом съезда. Там он познакомился с Лениным, Ворошиловым, Калининым и другими руководителями партии. Позже это знакомство даст свои плоды. Со съезда Фрунзе вернулся убежденным революционером-марксистом и уже известным в партии человеком.

Весь следующий год Фрунзе занимался партийной работой в Шуе и Иваново-Вознесенске. В январе 1907 года во главе 17 вооруженных боевиков он среди бела дня захватил частную типографию Лимонова и заставил ее рабочих отпечатать листовки. А в феврале участвовал в покушении на «преданную ищейку самодержавия» шуйского урядника Никиту Перлова, представлявшего опасность для местной организации РСДРП. Фрунзе стрелял в урядника, но промахнулся.

Покушение на жизнь представителя власти каралось в то время смертной казнью. В ночь на 24 марта 1907 года Фрунзе был арестован. При аресте он оказал сопротивление и получил удар прикладом в лицо (перелом носа и два выбитых зуба). Во время обыска нашли маузер, браунинг, два карабина, листовки и партийные документы.

На следствии Фрунзе предъявили сразу несколько обвинений, среди которых значились «принадлежность к боевой организации, руководство боевыми выступлениями и покушение на убийство должностного лица при исполнении». 27 января 1909 года военно-окружной суд вынес приговор: «Лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение». Повторное слушание дела в сентябре того же года приговор подтвердило. О днях, проведенных в ожидании казни, Фрунзе вспоминал:

Мы, смертники, обыкновенно не спали до пяти утра, чутко прислушиваясь к каждому шороху после полуночи, то есть в часы, когда обыкновенно брали кого-нибудь и уводили вешать…

Два месяца после второго смертного приговора Фрунзе просидел в камере смертников — не сошел с ума и даже не поседел. Чтобы чем-то себя занять, изучал итальянский язык, сравнивая тексты двух Библий на русском и итальянском.

Приговор был отменен благодаря стараниям сестер Михаила. Людмила Фрунзе смогла попасть на прием к командующему Московским военным округом генералу Плеве, однофамильцу убитого бомбистом Сазоновым министра внутренних дел. Плеве пожалел рыдающую барышню. Смертный приговор был заменен десятью годами каторги по совокупности преступлений. После этого с осужденного сняли тяжелые ножные и ручные кандалы и отвели в общую камеру.

Что же касается урядника Перлова, то «пуля нашла героя» в 1918 году. Он был расстрелян по постановлению шуйского УЧК.

«Большевистские агитаторы обнаглели окончательно»

До лета 1912 года Фрунзе находился во Владимирском централе. Условия заключения были тяжелыми. Несколько раз он попадал в холодный сырой карцер. На память о печально знаменитой тюрьме ему останутся туберкулезные очаги в легких и язва желудка, которая 13 лет спустя станет косвенной причиной его смерти.

Еще полтора года провел Фрунзе в Николаевском каторжном централе, а в самом начале 1914 года попал под амнистию в связи с 300-летием дома Романовых — каторга была заменена вечным поселением в Сибири. Но вечного в этом мире не бывает ничего, даже двигателя, и летом 1915 года Фрунзе с поддельными документами бежал из ссылки. А летом 1916 года был уже в Минске, в тылу Западного фронта.

Два года шла Первая мировая война. И пока империя напрягала все силы в борьбе с Германией и ее союзниками, большевики делали все возможное, чтобы приблизить поражение России. «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это — аксиома», — писал предводитель большевиков Ульянов-Ленин.

В 1916 году Михаил Фрунзе уже ничем не напоминал романтичного юношу, ходившего с попом Гапоном просить царя о милости. Теперь это был закаленный в борьбе, прошедший камеру смертников, тюрьму и каторгу верный партийной дисциплине боец-революционер, опытный организатор, агитатор, горлан-главарь, новым партийным заданием которого стало разложение войск Западного фронта. Что он успешно и выполнял

«Большевистские агитаторы обнаглели окончательно, под любым предлогом постоянно находятся в боевых частях. Считаю не лишним под страхом смерти запретить гражданским посещение боевой линии войск», — докладывал царю в ноябре 1916 года командующий войсками Западного фронта генерал А. Е. Эверт. На что Николай II рекомендовал ему «проявлять больше выдержки и не раздражать напрасно народ».

«Предлагаю всем агитаторам, оставив другие дела, направиться в войска. Растерянность властей нужно обратить на пользу революции. Ради этого любые средства хороши. Проявите свою изобретательность, не жалейте денег и времени», — реагировал на ситуацию Фрунзе.

Под руководством Фрунзе небольшая группа большевиков быстро превратилась в крупнейшую политическую организацию Западного фронта. Фрунзе с документами на имя Михаила Михайлова постоянно выезжал во фронтовые части, создавал полковые комитеты, агитировал за прекращение войны, организовывал массовые братания с немецкими солдатами. Сагитированные большевиками войска отказывались выполнять приказы своих командиров, арестовывали и нередко убивали несговорчивых офицеров. В результате из подчинения командованию вышли 13 пехотных дивизий, 4 сибирских и 7-я Туркестанская.

Воевать в таких условиях было практически невозможно. Фронт развалился. То, что не смогли сделать с русской армией германцы и их союзники, всего за несколько месяцев совершил беглый каторжник, верный большевик-ленинец Михаил Фрунзе

Безвольный царь бездействовал. Российская империя доживала последние месяцы. Наступал новый 1917 год.

«На насилие ответим насилием»

Весной 1917 года Фрунзе получил новое партийное задание — вернуться в Иваново-Вознесенск и Шую, где его хорошо знали, для подготовки вооруженного восстания с целью свержения Временного правительства и захвата власти большевиками. В то время это был третий после Москвы и Петрограда регион по числу рабочих и объему выпускаемой промышленной продукции. И с этим заданием Фрунзе справился успешно.

В августе 1917 года он был избран председателем Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В октябре сформировал, вооружил и возглавил красногвардейскую дружину, а в ноябре вместе с ней участвовал в захвате власти в Москве. Отряд стал первым вооруженным формированием, созданным Фрунзе после Октябрьской революции для ее защиты.

Летом 1918 года по указу Ленина была создана новая Иваново-Вознесенская губерния, и Фрунзе был назначен губернским военным комиссаром. А с августа 1918 года — военным комиссаром Ярославского военного округа, территориально включавшего в себя Владимирскую, Вологодскую, Костромскую, Нижегородскую, Петроградскую, Псковскую, Тверскую, Иваново-Вознесенскую губернии, часть Архангельской и Ярославской.

Власть военных комиссаров в то время была огромна. По сути, они решали все вопросы военной и гражданской жизни. Важнейшими задачами момента были удержание захваченной большевиками власти и необходимость накормить ее сторонников.

Декретом от ВЦИК 22 апреля 1918 года вместе с образованием военных округов была введена «обязательная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до 40 лет» и отменена выборность командиров в Красной армии. В условиях начавшейся Гражданской войны председатель Реввоенсовета (РВС) Лев Троцкий решительно покончил с остатками «демократизации армии», которую большевики так старательно проводили в 1917 году. Солдатские советы в частях были упразднены, снова была введена строгая дисциплина и смертная казнь.

Фрунзе жестко проводил линию партии, насаждая ее требования на местах. Защитить и накормить на практике означало принудительную мобилизацию и насильственную продразверстку. Лозунг «текущего момента» гласил:

На насилие владельцев хлеба над голодающей беднотой ответим насилием над владельцами хлеба!

Всякое сопротивление новой власти каралось немедленно и жестоко. Эта жестокость, с одной стороны, не позволяла разрастаться очагам недовольства, с другой — множила ряды противников советской власти. В одном из самых взрывоопасных регионов России Фрунзе постоянно балансировал на грани нового народного восстания, но грань не перешел, а к концу осени 1918 года даже сформировал пять боеспособных дивизий РККА.

«Следует выполнять боевые приказы ценой каких угодно средств»

Зимой 1918 года критическая обстановка сложилась на Восточном фронте. У Белого движения в Сибири появился сильный лидер — вице-адмирал Колчак. Он объединил до того разрозненные антисоветские силы и начал успешное наступление на запад.

Для отражения наступления РККА располагала людским ресурсом и достаточным вооружением, но была недостаточно организованна. Армии требовались надежные, преданные партии и дисциплинированные люди. По приказу РВС и личной рекомендации Ленина командармом 4-й армии на Восточный фронт был направлен проверенный большевик Михаил Васильевич Фрунзе. Начальником его штаба стал военспец генерал-майор императорской армии Федор Новицкий. О неожиданном назначении Фрунзе он вспоминал:

Собираясь работать на боевом фронте, Фрунзе мечтал получить, как он говорил, «полчишко», преимущественно конный, учитывая свою любовь к верховой езде. Я же убеждал Михаила Васильевича не скромничать, а добиваться получения армии. Такая перспектива только смешила Фрунзе, так как он не мог представить себя в роли командарма, не имея для этого никакой предварительной подготовки и боевой практики. Я же был совершенно другого мнения…

Не особенно разбираясь в военном искусстве, командарм сделал ставку на свои ораторские способности, революционный порыв, инициативу командиров и умение разбираться в людях.

Начдивом одной из дивизий Фрунзе назначил бывшего царского фельдфебеля Василия Чапаева, которому Троцкий грозил трибуналом за неподчинение и анархию. Чапаев доверие полностью оправдал, его 25-я дивизия стала лучшей на всем Восточном фронте.

Другим важнейшим составляющим успеха стало привлечение к работе военспецов, таких как Федор Новицкий, умный, опытный и тактически грамотный начштаба 4-й армии.

В самый короткий срок Фрунзе смог наладить во вверенных ему войсках дисциплину и поднять их боеспособность. Часто с риском для жизни, проявляя немалую храбрость, он с одним лишь ординарцем выезжал в охваченные анархией и мародерством части и наводил в них порядок. А если была необходимость, Фрунзе брал в руки винтовку и вместе с бойцами шел в атаку под огнем противника.

В одном из боев сброшенная с аэроплана пудовая бомба разорвала любимого коня командарма, сам он был контужен, но из боя не вышел. Пуля, пущенная с того же аэроплана, угодила Чапаеву в голову, застряв в кости черепа. Фрунзе был убежден и убеждал других:

Не нужно останавливаться ни перед какими жертвами для достижения тех высоких задач, которые сейчас возложены на Красную армию… Следует железной рукой заставить командный состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценой каких угодно средств

Не прошедший военной школы и никогда ничем не командовавший Фрунзе оказался превосходным организатором и командиром, поэтому не удивительно, что в конце апреля 1919 года он был назначен командующим Южной группой войск, на которую легла основная стратегическая задача операции по разгрому Колчака. А затем и командующим всем Восточным фронтом.

Фрунзе не только выполнил сложную оперативную задачу, показав себя успешным и талантливым военачальником, но и заслужил особое расположение Ленина, которое ему еще не раз пригодится в противостоянии с заносчивым и завистливым главой РВС Троцким. Именно в борьбе с Колчаком за Урал и Сибирь Фрунзе получил признание, которое позволило ему подняться на вершины советской военной иерархии.

«Я как-то раздвоился. Не то быть военным, не то браться за партийную работу»

Следующим местом службы стал Туркестан. Фрунзе уже имел опыт политического и административного руководства огромными территориями страны, вдобавок был уроженцем Пишпека. С задачей установления советской власти в огромном и богатом крае, включавшем территории современного Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и южной части Казахстана, он успешно справился. Разрозненные, но чрезвычайно мобильные и живучие банды басмачей были разгромлены в ходе нескольких войсковых операций. «Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции», — рапортовал Фрунзе Ленину через голову своего непосредственного начальника Троцкого.

В отношении местного населения, «несознательного и исторически отсталого крестьянства, привыкшего веками повиноваться местным баям», Фрунзе действовал более дипломатично: когда было необходимо кнутом, а когда и пряником.

Я как-то раздвоился. Не то быть военным, не то переходить и вплотную браться за партийную работу. Работа в Туркестане требует совсем другого подхода к делу, чем то, к чему я привык на фронте. Здешний народ веками живет по своим законам и не воспринимает идей Советской власти. Эти идеи нужно проповедовать, а если нужно, то внушать силой М.В. Фрунзе из письма В. И. Ленину

В Москве Фрунзе были довольны. К тому времени главной опасностью для Советской республики оставался Врангель, контролировавший Южную Украину и Крым. Троцкий рекомендовал назначить командующим войсками Южного фронта верного ему Тухачевского, но тот уже успел «отличиться» в Польской кампании. Вместо обещанного захвата Варшавы и создания Польской Советской республики буржуазная Польша приросла территориями Западной Белоруссии и Украины.

Ленин настоял на кандидатуре Фрунзе и потребовал разделаться с Врангелем до наступления зимы. Фрунзе выполнил приказ партии. 16 ноября 1920 года стало днем окончания Гражданской войны в Европейской части Советской России. За заслуги перед партией Фрунзе был награжден Почетным революционным оружием — шашкой с надписью «Народному герою».

Ноябрьская операция войск Южного фронта в качестве образцовой вошла во все советские учебники по военной истории. Обходной маневр через «гнилое море» Сиваш был задуман и исполнен блестяще, но одновременно были и лобовые «мясные» штурмы укреплений Перекопа, где Красная армия потеряла убитыми несколько тысяч бойцов.

«Села, дающие приют и пропитание бандитам, разрушать артиллерией и сжигать»

К этому времени относятся и несколько «темных пятен» в биографии народного героя.

С захваченными в Крыму врангелевцами поступили жестоко. Около 50 тысяч пленных солдат, офицеров и гражданских лиц, а по другим данным — до 150 тысяч, были безжалостно истреблены своими соотечественниками, носившими на фуражках красные звезды. Особенно свирепствовали венгерский интернационалист Бела Кун и Розалия Самойловна Землячка, которые от имени Реввоенсовета фронта и с прямого одобрения Ленина требовали быть беспощадными к врагам трудового народа. Безусловно, Фрунзе знал об этих зверствах, но ничего не предпринял, чтобы помешать им. Более того, он лично обещал сохранить жизнь всем сдавшимся белогвардейцам. Впрочем, Врангель на это предложение своевременно не ответил.

В разгроме Врангеля самое активное участие приняла Революционная повстанческая армия Нестора Махно, с которым у большевиков было соглашение. Однако после того как с белыми было покончено, бывших союзников не выпустили из Крыма. Часть из них вместе с батькой прорвалась с боем, и еще почти год Фрунзе гонялся по Украине за конными отрядами махновцев, пока их остатки не ушли в Румынию.

Как командующий всеми вооруженными силами Украины Фрунзе стал одним из основных организаторов подавления крестьянских восстаний на территории этой республики. Против восставших крестьян, которых большевики считали бандитскими формированиями, были проведены войсковые карательные операции. Мятежные населенные пункты блокировались, расстреливались артиллерией, а затем тщательно зачищались. В ходе зачисток арестовывали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые становились заложниками. В случае возникновения новых беспорядков или действий, направленных против советской власти на местах, заложников расстреливали. Вот один из приказов Фрунзе, относящийся к этим событиям:

Бандитское сопротивление должно быть подавлено повсеместно самым жестким образом. Не нужно бояться того, что при этом могут пострадать невиновные. Села, дающие приют и пропитание бандитам, разрушать артиллерией и сжигать. Всех подозрительных допрашивать и задерживать

Гражданская война требовала больших человеческих жертв, а победителей, как известно, не судят.

Между Троцким и Сталиным

После смерти Ленина (21 января 1924 года) в партии началась жесткая борьба за власть между Сталиным и Троцким. Фрунзе старался держаться в стороне и открыто не входил ни в одну из группировок, но с Троцким лично у него еще со времен Восточного фронта были, мягко говоря, сложные отношения. Яростный наркомвоенмор постепенно оттеснялся терпеливым Сталиным на второй план, и на смену ему готовили именно Фрунзе.

В январе 1925 года Фрунзе был назначен председателем Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам. Теперь в его задачу входила реорганизация всей РККА, чем Фрунзе и занялся с характерной для него энергией и инициативой. А затем Сталин настоял на хирургической операции, которую Фрунзе не пережил.

Михаил Васильевич Фрунзе был достойным сыном своего времени, оставившим яркий след в истории революции и Гражданской войны. С этой точки зрения и следует рассматривать его личность, поступки и биографию в целом.