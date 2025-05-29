На игле: как изобретатель-самоучка лечил безнадежных больных и погубил семью и себя

Нередко гениальные изобретатели становятся жертвами своих идей. Такая судьба постигла и Ивана Ивановича Кузнецова — создателя популярного массажного коврика. Почему изобретение стало его наказанием и свело в могилу всю семью — читайте в нашей статье.

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История популярного массажного коврика, спасающего от многих недугов, началась в Челябинске. Там в одной из квартир скромный учитель музыки травил тараканов дустом. Пренебрегая средствами защиты, Иван Кузнецов получил сильный ожог легких.

Медикаменты не помогали, а врачи разводили руками. Они не знали, как помочь пациенту. Тогда Кузнецов решил взять все в свои руки.

Его внимание пало на изучение китайской медицины, особенно акупунктуры. Сначала изобретение Кузнецова было простым и даже топорным: он взял кусок пенопласта и утыкал его швейными иглами.

Через непродолжительное время учитель почувствовал облегчение — его изобретение работало. Подтвердили его предположения и врачи. Медики заявили, что от болезни не осталось и следа.

Из Челябинска в Москву

Тут же Кузнецову предложили отправиться в столицу и показать свое изобретение местным учёным. Иван Иванович не стал отказываться.

Однако над его идеей только посмеялись. Научные сотрудники не верили в целебный эффект коврика с иголками. Иван Кузнецов решил не сдаваться. Он был уверен: выздоровление пришло именно благодаря иглам.

Вскоре он начал лечить людей с помощью своего изобретения. Почти двадцать лет он ставил на ноги людей, от которых открещивались врачи. Медики не знали, как и чем помочь безнадёжно больным пациентам. От безысходности те обращались к Кузнецову, который помогал им. Со временем о народном целителе узнала вся страна.

Он снова поехал в столицу. Теперь у него были доказательства того, что его изобретение — не пустышка.

Однако и тут учёные заявили: от аппликатора нет ни вреда, ни пользы. Тогда Кузнецов попросил дать ему в качестве эксперимента любого больного. Им оказался человек из высших кругов. После нескольких сеансов тот отметил, что дышать стало легче, а состояние здоровья действительно улучшилось.

Вскоре Кузнецову дали свой кабинет и позволили официально принимать пациентов.

Необычный инструмент

Лечение Иван Кузнецов проводил необычно. Он был уверен, что самое большое скопление нервных окончаний находится в ягодицах. Поэтому он усаживал больных на колючий коврик. Помимо этого лечебная программа включала в себя кефирную диету, клизмы с растровом марганцовки и небольшую физическую активность.

Свой аппликатор ученый-самоучка стал назвать «ипликатором», подчеркивая его игольчатую суть.

Со временем Кузнецова начали считать не чудаком, а психически нездоровым человеком. Он часто ходил в засаленном костюме, не следил за прической и редко мылся. Мыло Кузнецов считал самым главным врагом здоровья. Спал народный целитель по 4 часа в сутки, только на своём аппликаторе и с портфелем в обнимку. В нем он хранил все свои документы.

Изобретение погубило изобретателя

Вскоре Кузнецов получил патент на свою разработку и запустил производство. Иглы стали пластиковыми и приобрели сначала прямоугольный, а затем привычный круглый вид. Народная молва сделала чудо-коврик настолько популярным, что он был в каждом доме.

Тогда же по стране пошли слухи о несметных богатствах Ивана Кузнецова. Желая завладеть его финансами, бандиты похитили супругу изобретателя. Они требовали взамен патент на аппликатор, но Иван Кузнецов отказался. Его жену из-за этого лишили жизни.

Тоскующий по супруге изобретатель не только не бросил свое детище, но и с головой погрузился в новые идеи. Так, он решил создать игольчатый скафандр.

По его задумке, воздух из костюма необходимо было откачать до такой степени, чтобы все иглы впились в тело. Кратковременное использование должно было принести бодрость.

Вот только врачи не поддержали идею. Они заявили, что активное воздействие иголок на все тело может быть опасным, но Кузнецов не слушал их.

Он сшил костюм и начал испытания. Через пару минут изобретатель почувствовал боль в сердце. Когда ему предложили прекратить эксперимент, он отмахнулся. Иван Иванович был уверен: времени прошло слишком мало, эффект не достигнут.

© Иван Кузнецов

Тогда он провел еще три сеанса, но боль не уходила. Перед пятым сеансом Кузнецов заявил, что теперь точно все получится, но судьба распорядилась иначе. Изобретатель погиб.

До сих пор аппликатором Кузнецова пользуются миллионы людей, несмотря на то, что медицина не смогла доказать его эффективность.