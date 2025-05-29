Последний император Китая в плену: как Пу И сидел в СССР

Последний император Китая Айсингиоро Пу И на протяжении пяти лет находился в СССР – содержался под стражей сначала в Чите, а потом в Хабаровске. По рассказам современников, условия нахождения в советском плену были на удивление мягкими. Настолько, что пленник даже умудрялся заводить романы.

Семейные узы и бегство в Японию

Советские десантники задержали Пу И в августе 1945 года на аэродроме в Мукдене. К этому моменту личная жизнь китайского императора трещала по швам. Следуя традициям цинского двора, Пу И женился в 15-летнем возрасте, но, как он сам позже признавался, «не видел необходимости» в браке. В 1920-х годах во время жизни в Тяньцзине отношения императора из-за слишком больших трат испортились с супругой Вань Жун, а в 1931 году от него ушла наложница Вэнь Сю. При этом Жун не стремилась разводиться. Она стала злоупотреблять опиумом, родила ребёнка от другого мужчины. Пу И не был привязан к ней и при попытке эвакуации в Японию даже не задумался о неверной жене.

Холостяцкие замашки и новая любовь

Так Пу И в плену оказался фактически холостяком, а поэтому решил времени зря не терять. Его «слабостью» было мужеложство. Во время жизни в Советском Союзе экс-император имел отношения с племянником, которого ласково звал «Сюй-Сюй» («маленький и послушный»). Также бывшего монарха заинтересовала помощница повара хабаровского «Спецобъекта №45» Маруся Титова. Пышногрудая высокая и статная красавица называла свергнутого императора «Пуёночком». Через некоторое время их отношения стали достоянием общественности. А в день 40-летнего юбилея Пу И Титова позволила себе прилюдно поцеловать его, а позже она хвасталась подаренным любовником золотым украшением – кольцом с иероглифом «долголетие».

Для Пу И данный презент считался сущим пустяком. Люди из его окружения вспоминали, что одаривал пленный император и медсестёр, помогающих поправить пошатнувшееся здоровье высокопоставленного пациента. Кстати, считается, что именно беспорядочные половые связи и сказались отрицательно на состоянии императора.

В мемуарах экс-монарха не нашлось места для Титовой, но вот о советских медицинских сёстрах он отзывается с теплотой. Не исключено, что кто-то из них также коротал ночи с именитым китайцем.

А в 1962 году Пу И в очередной раз женился – на медсестре-китаянке Ли Шусянь. Их семейное счастье длилось пять лет – до смерти мужа.