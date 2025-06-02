Вечная любовница: как актриса Дорошина боролась за счастье

После выхода в свет фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина проснулась знаменитой. Артистку заваливали любовными письмами, однако она всю жизнь любила лишь одного мужчину. К несчастью, ей так и не удалось завоевать его абсолютного внимания и пришлось согласиться на роль второй в его сердце.

© Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Безответная любовь

Нина Дорошина и Олег Ефремов познакомились на съёмках фильма «Первый эшелон». Девушка тогда ещё училась в театральном, а вот юноша уже имел за плечами несколько узнаваемых ролей.

В то время артист был не только талантливым, но и любвеобильным. По слухам, он вскружил голову не одному десятку девушек, но по-настоящему ни в одну не влюбился.

Нина Дорошина сразу заприметила харизматичного красавца. Ефремов пленил её своей молчаливостью. Артистка была младше возлюбленного на семь лет, однако все равно решила добиться его внимания. Когда Ефремов на одном из вечеров заявил о намерении создать свой театр, Дорошина без промедлений заявила, что будет играть на его подмостках.

«Современник» открылся лишь в 1959 году, и артистка сразу стала его частью.

Любовники

После начала совместной работы Олег Ефремов заметил чувства Дорошиной. Но он уже был женат на Ирине Мазурук и воспитывал с ней дочь. Однако молодая коллега была согласна и на роль любовницы. Вскоре об их связи узнали не только в театре, но и жена Ефремова.

Переживая за свой брак, Ирина Мазурук даже угрожала сопернице. Она требовала, чтобы Нина прекратила связь с ее мужем, но любовь Дорошиной была сильнее.

От отчаяния Ирина попыталась покончить с собой. В последний момент ее удалось спасти, но браку это не помогло. Олег Ефремов несколько раз навестил жену в больнице, после чего продолжил отношения с любовницей.

Когда Мазурук подала на развод, многие предположили, что Ефремов женится на Нине. Однако заветное кольцо артистка так и не получила.

Дорошина и Ефремов несколько раз расставались и мирились. Было видно: их тянет друг к другу, однако брать любовницу в жены тот не желал. Он даже говорил друзьям, что Дорошина — несерьёзная для создания семьи.

Вскоре Нина узнала о беременности от возлюбленного и без колебаний прервала её. Позже она сообщит, что всему виной стала идущая в гору карьера, а не размолвки с любимым.

Брак из мести

Оставаясь в роли любовницы, Дорошина узнала, что Ефремов собирается жениться на Алле Покровской, которая ждала от него ребёнка. Нина захотела отомстить возлюбленному и ответила на ухаживания Олега Даля.

Молодой человек был младше избранницы на семь лет, но это не помешало ему сделать ей предложение прямо во время работы над лентой «Первый троллейбус». Когда вместо согласия он услышал отказ, то быстро собрал вещи и покинул съёмочную площадку. Вернулся Даль лишь после того, как Дорошина в беседе с друзьями назвалась его женой.

Свадьбу пара сыграла в «Современнике», они позвали всех, кроме Ефремова. Однако он все равно пришел на торжество. В самый разгар вечера режиссёр посадил невесту к себе на колени и вовсеуслышание заявил, что только его она будет любить.

© Кадр из фильма «Первый троллейбус»

После этого Олег Даль ушёл домой. Брак с артисткой не был долгим. Супруги постоянно ссорились и в итоге через несколько месяцев расстались. Дорошина вернулась к Ефремову. Покровская восемь лет терпела похождения мужа, а затем подала на развод.

Вечная любовь

Вскоре Ефремов решил жениться на Анастасии Вертинской. Терпеть такую подлость Дорошина не стала и распрощалась с возлюбленным.

Тогда же ее внимание привлек сотрудник театра Владимир Тышков. Дорошина решила дать шанс ухажеру и вышла за него замуж. Брак пары идеальным назвать было непросто. Они часто ссорились по пустякам. Однако это не помешало супругам прожить вместе более двадцати лет.

Когда Владимира не стало, Нина Дорошина заявила: он был самым заботливым и понимающим мужчиной в ее жизни. Тышков даже не стал снимать портрет Олега Ефремова в их доме.

Любовь всей жизни

Испытать счастье материнства Нине Дорошиной так и не удалось. После опрометчивого аборта она больше не смогла забеременеть. Свою любовь и заботу знаменитость подарила студентам и «Современнику», в котором прослужила всю жизнь.

Нина Дорошина не скрывала: она сильно жалела, что не позволила родиться ребёнку от любимого мужчины. В старости она часто представляла бегающих по дому внуков.

Олега Ефремова актриса пережила на 18 лет. Незадолго до смерти он признался, что всю жизнь любил только ее.

Единственным воспоминанием о любимом стала его дочь Анастасия от первого брака. Женщина была частой гостьей в доме Дорошиной, которую та очень любила.