Александр Невский: почему неизвестно, как на самом деле выглядел русский князь

Александр Невский вошёл в историю как великий полководец и русский национальный герой. Трудно найти более колоритную личность в истории, а поэтому многие исследователи посвятили князю немало научных трудов. Но при этом историки не могут прийти к единому заключению относительно внешности Невского.

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Главным достижением Александра Ярославича, прозванного Невским, можно считать победу в так называемом Ледовом побоище с тевтонскими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Кроме того, князь успешно выстраивал дипломатические отношения с ордынскими и западными правителями, а несговорчивым татарам, шведам, литовцам умело и своевременно давал отпор.

Скончался же полководец в 1263 году в возрасте сорока с небольшим лет. Изначально его похоронили в Рождественском монастыре во Владимире. Но Пётр I решил, что останки Невского должны находиться в Александро-Невском монастыре Санкт-Петербурга.

После этого мощи Невского не трогали до 1922 года, когда серебряную раку вскрыли. По словам тех, кто участвовал в этом процессе, внутри оказались 12 костей различного цвета. Более того, среди содержимого исследователи нашли две одинаковые кости правой ноги.

Тогда у присутствующих при вскрытии возник вопрос — как быть с описанием внешности легендарной личности? Дело в том, что несмотря на многократные изображения на портретах, иконах и памятниках, никому точно неизвестно, как Невский выглядел при жизни — принято было просто полагаться на сохранившиеся словесные описания. Этот-то вопрос среди прочих и хотели решить при эксгумации. Но вопросов в итоге оказалось больше, нежели ответов.

Полагаться на портреты князя, которые сохранились в летописных источниках и образы на иконах, явно не стоит, так как все они значительно отличаются друг от друга.

«Красота же лица его видети яко Иосифа Прекраснаго, сила же его бе яко часть от силы Самсоновы, гласъ же его слышати яко труба въ народе», — говорится в летописном своде «Житие Александра Невского».

А вот ещё один словесный портрет полководца:

«Брада аки Козмина, в схиме, кудерцы видеть маленько из-под схимы, риза преподобническая, испод дымчат, в руке свиток сжат, сам телом плечист».

Понятно, что составить точное описание по таким характеристикам довольно трудно. Но после того, как в раке обнаружили останки нескольких человек, ничего другого не остаётся. Конечно, не исключено, что в будущем удастся найти какой-нибудь артефакт, который прольёт свет на подлинную внешность Невского.