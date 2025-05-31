Как на самом деле выглядел Александр Сергеевич Пушкин

Пушкин не был классическим красавцем, каким его иногда изображают в школьных учебниках. Ростом он был невысок — около 166 см, что по меркам XIX века считалось ниже среднего. Современники отмечали его худощавую, но жилистую фигуру, подвижность и энергичность. В письмах и воспоминаниях друзей, таких как Павел Нащокин, Пушкин описывается как «небольшого роста, с живыми движениями, точно ртуть». Его африканские корни по линии прадеда, Абрама Ганнибала, проявлялись в тёмных, кудрявых волосах и смугловатой коже, что выделяло его среди бледнолицых аристократов.

Лицо Пушкина — это, пожалуй, самая обсуждаемая часть его облика. Портреты Ореста Кипренского (1827) и Василия Тропинина (1827) запечатлели поэта с выразительными чертами: высокий лоб, слегка вьющиеся тёмные волосы, обрамляющие лицо, и знаменитые бакенбарды, которые он носил с гордостью. Его глаза, по свидетельствам, были светло-голубыми или серыми, с живым, проницательным взглядом. В воспоминаниях Анны Керн, музы поэта, говорится о «магнетизме» его глаз, которые «то искрились смехом, то темнели от страсти». Однако Пушкин не был идеально симметричен: его нос был слегка широковат, а губы — полные, что придавало лицу особую выразительность, но не классическую красоту.

Интересно, что современники часто подчёркивали мимику и жесты Пушкина. Он был подвижным, экспрессивным, с привычкой жестикулировать во время разговора. Вера Нащокина писала:

«Он весь был как вспышка — то смеётся, то спорит, то задумывается».

Эта живость делала его харизматичным, несмотря на нестандартную внешность. Пушкин сам шутил над своим обликом, называя себя в письмах «африканцем» и подчёркивая свою непохожесть на других.

Современные исследования добавляют красок к портрету. В 2015 году антропологи из Института этнологии и антропологии РАН попытались воссоздать облик Пушкина, используя его посмертную маску и описания. Их выводы подтвердили: лицо поэта было асимметричным, с лёгкой неправильностью черт, что придавало ему индивидуальность. Компьютерная реконструкция показала, что его смуглость и кудрявые волосы действительно отражали африканское наследие, а высокий лоб и острый взгляд создавали впечатление интеллектуала и бунтаря.