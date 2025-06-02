Зачем пожизненно осужденный маньяк рвется к Москве

Минувшей весной битцевский маньяк Александр Пичушкин, один из самых известных серийных убийц в современной истории России, неожиданно ворвался в новостную повестку. Вначале Пичушкин, почти 20 лет отбывающий пожизненный срок за 49 расправ, заявил о готовности признаться сразу в 11 новых преступлениях, которые остались нераскрытыми. Затем он захотел перевестись из колонии «Полярная сова» — одной из самых северных в России — поближе к Москве. А в Бердянске у битцевского маньяка нашлась юная поклонница, которая расправилась с семилетним ребенком и на месте преступления оставила записку, в которой призналась в любви к Пичушкину. Подробности о том, как битцевский маньяк стал раз за разом напоминать о себе из далекого Заполярья, выясняла «Лента.ру».

«Маньяк Пичушкин снова напомнил о себе. Зачем он это делает? Что-то с ним происходит в этом году. (...) Весной он сделал признание о новой серии убийств. И вот новая попытка покинуть "Полярную сову" или напомнить о себе (а скорее всего, и то и другое)» (член СПЧ Ева Меркачева).

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Имя Александра Пичушкина прогремело на всю страну в 2006 году — сразу после его задержания. Как это часто бывает с маньяками, до самого момента поимки Пичушкин вел на первый взгляд ничем не примечательную жизнь.

Он родился 9 апреля 1974 года в подмосковных Мытищах. Отец Александра ушел из семьи, когда мальчику не было и одного года, а его воспитанием занимались мама и дедушка. В 1976 году Пичушкин вместе с мамой переехал на Херсонскую улицу в столичном районе Зюзино, где и жил вплоть до своего задержания.

В детстве с Александром, который был тихим и нелюдимым, произошел несчастный случай — он упал с качелей и получил черепно-мозговую травму. Из-за осложнений с речью мальчик оказался в 138-м логопедическом интернате, а после его окончания поступил в ПТУ №66 на плотника.

Именно во время учебы в ПТУ у студента Пичушкина возникло желание отправить кого-нибудь на тот свет.

Своими планами он поделился с другом и одногруппником Михаилом Одийчуком, но тот не воспринял это всерьез, за что и поплатился: Пичушкин заманил Одийчука в Битцевский парк и задушил там веревкой

После этого битцевский маньяк затаился на долгие девять лет — но затем поставил преступления на поток, подражая своему кумиру, советскому маньяку №1 Андрею Чикатило. Поначалу он расправлялся только с маргиналами — бездомными и алкоголиками, которые, по мнению Пичушкина, не имели права на жизнь.

Преступник знакомился с ними на улицах, заманивал в Битцевский парк, а затем опаивал алкоголем и нападал на них. Одних потерпевших Пичушкин душил при помощи веревки, другим наносил летальные удары молотком или гвоздодером, а третьих топил, сбрасывая в колодец. Среди орудий преступления битцевского маньяка нашлось место даже стреляющей ручке.

Позже Александр признавался, что расправляться со знакомыми ему было приятнее, поскольку такие преступления вызывали у него больше эмоций. Так список потерпевших пополнился соседями, приятелями и коллегами Пичушкина.

«Я был для них судьей и палачом»

Всего в 2001-2006 годах битцевский маньяк совершил 49 доказанных расправ и три покушения. Он чаще всего отправлял на тот свет тех, кто не мог дать ему отпор, — женщин, подростков, бездомных и инвалидов. Пичушкин мечтал довести число своих преступлений до 64 — по числу клеток на шахматной доске, но не успел.

В 2006 году маньяка вычислили и задержали из-за его излишней самоуверенности и неосторожности. Суд над Пичушкиным начался и закончился в 2007 году: в октябре подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы, совмещенному с принудительным психиатрическим лечением.

Сотни людей решают судьбу одного человека, тогда как я один решил судьбы 63 человек (не все преступления Пичушкина были доказаны — прим. «Ленты.ру»). Я один был для них прокурором, присяжным, судьей и палачом. Выполнял все ваши функции. Я один решал, кто будет жить, а кто не будет. Я был почти что богом! Чувствуете разницу? Из последнего слова Александра Пичушкина

Для отбытия наказания осужденного этапировали в колонию особого режима «Полярная сова», расположенную в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где битцевский маньяк находится до сих пор. Казалось бы, на этом историю Александра Пичушкина можно считать законченной, но в 2025 году о нем внезапно заговорили вновь.

В начале минувшего апреля, спустя почти 18 лет после оглашения приговора, битцевский маньяк неожиданно заявил, что готов признаться в новых преступлениях — 11 расправах над мужчинами и женщинами в московском районе Северное Бутово, которые все эти годы оставались нераскрытыми.

В ходе проведения мероприятий, направленных на изобличение виновных в преступлениях прошлых лет, (…) получена информация о причастности осужденного к пожизненному лишению свободы Пичушкина к совершению особо тяжких преступлений, которые до настоящего времени считаются нераскрытыми Из сообщения ФСИН России

Однако об этих 11 преступлениях Пичушкин говорил и раньше: как рассказал «Ленте.ру» один из действующих следователей, показания битцевского маньяка по этим расправам проверялись в рамках первого уголовного дела и не нашли своего подтверждения.

Теперь же их проверяют вновь — и, если они подтвердятся, осужденного из Заполярья могут этапировать в Москву для проверки показаний на месте.

Из Заполярья в Мордовию

Спустя 1,5 месяца после признаний в нераскрытых преступлениях битцевский маньяк вновь заявил о себе: из северной и суровой «Полярной совы» он попросил перевести его в одну из колоний Мордовии, чтобы быть поближе к родственникам в Москве. А когда администрация колонии и ФСИН отказали маньяку в переводе, тот обратился с жалобой в суд.

Пичушкин в «Полярной сове»

При этом во ФСИН пояснили, что осужденному отказали, поскольку тот не подходит ни под один из критериев для перевода.

Основаниями перевода (…) являются болезнь осужденного, обеспечение его личной безопасности, реорганизация или ликвидация исправительного учреждения, а также иные исключительные обстоятельства, препятствующие дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении Управление ФСИН России по ЯНАО

По мнению члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, суд вряд ли встанет на сторону истца. «У Пичушкина нет ни жены, ни детей. В случае с битцевским маньяком единственный человек, который мог бы навещать его, — мать. Но она на свидание к нему не приезжает», — отметила Меркачева.

Исправительная колония «Полярная сова» в поселке Харп (ЯНАО)

Мать Пичушкина, Наталья Гуськова, ранее рассказывала, что навещала сына лишь однажды, поскольку добираться до «Полярной совы» ей слишком сложно. При этом в 2024 году она говорила журналистам, что ее сын сильно болен. И она не знает, сколько он еще протянет. А сам Пичушкин в одном из интервью уверял, что ему достаточно созвонов с матерью.

Как бы то ни было, помимо формальных оснований для перевода битцевского маньяка нужно еще и наличие свободного места. Если в «Полярной сове» таких мест хватает, то мордовские исправительные колонии в поселках Сосновый и Торбеево сегодня заполнены максимально.

«Мой молоток запутался в наушниках»

Пока Александр Пичушкин раз за разом напоминал о себе из «Полярной совы», о нем неожиданно стали говорить за тысячи километров — в Бердянске (Запорожская область), где 16 мая пропала семилетняя девочка. Вечером она вышла из дома погулять с подружками во двор и больше не вернулась.

На следующий день сотрудники полиции обнаружили детское тело в лесу рядом с заводом «Азовкабель», а вскоре задержали и подозреваемую в преступлении — 14-летнюю школьницу и фанатку битцевского маньяка. Возле тела девочки она оставила записку, в которой призналась в любви к Александру Пичушкину.

Фанатка битцевского маньяка (в центре) на следственном эксперименте

В отношении школьницы следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ — на допросе она призналась в преступлении. По словам обвиняемой, та встретила девочку на улице и предложила прогуляться в сторону лесополосы местного завода. Во время прогулки школьница трижды ударила потерпевшую молотком по голове.

Идем с ней в сторону посадки — я место заранее приметила. Пытаюсь достать молоток, а он в наушниках запутался, ничего не получается. Эта [потерпевшая] уже идет вперед, оборачивается, и я начала колотить ее. Очень много раз ударила из показаний фанатки битцевского маньяка

Обвиняемая нанесла девочке черепно-мозговую травму, ставшую летальной. Она рассказала следователям, что является поклонницей битцевского маньяка и иногда слышит его голос в своей голове. Школьница также вела дневник, в котором записывала все, что происходило с ней, — эта тетрадь была с обвиняемой и в день преступления.

К нам она [обвиняемая] пришла уже после двух школ. До этого две поменяла, потому что не могла учиться, не общалась ни с кем, ее игнорировали. Она реально агрессивная Одноклассники обвиняемой цитата по изданию «Комсомольская правда»

В отношении фанатки битцевского маньяка суд назначил ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, а ее саму отправил в СИЗО на два месяца. Школьница восприняла это решение спокойно и даже рассмеялась в суде.

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Между тем на допросах поклонница Александра Пичушкина рассказала, что причастна и к двум другим преступлениям. Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, позже школьница отказалась от признаний в одном из преступлений, а по другому пока не найдено тело жертвы.

Поэтому нельзя исключать, что история фанатки битцевского маньяка вскоре получит жуткое продолжение.