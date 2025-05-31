Правда ли, что самый известный разбойник XVI века был братом Ивана Грозного

Иван Грозный взошёл на российский престол в возрасте трёх лет, ведь других претендентов в то время просто не имелось. Но, по другой версии, у него был старший брат – Кудеяр, ставший самым известным разбойником XVI века.

Два брата

Отец Ивана Грозного Василий III прожил со своей первой супругой Соломонией Сабуровой больше двух десятилетий. За это время наследник так и не родился. Тогда царь обвинил супругу в бесплодии и в 1525 году насильно отправил её в монастырь в Суздале под именем Софья. Второй женой государя стала Елена Глинская.

В монастырь Соломония попала, будучи уже беременной. В 1526 году на свет появился сын Георгий. Вскоре долгожданного наследника – Иоанна – родила и Елена Глинская.

Став взрослым, Георгий взял себе другое имя – Кудеяр. В переводе оно означает «любимый Богом». Позже он организовал банду и принялся грабить на дорогах обозы.

О наличии старшего брата Иван Грозный знал, что не давало ему покоя. Царь понимал – у власти находится незаконно, что и тяготило его.

Был ли Кудеяр?

Существование Георгия-Кудеяра некоторые историки отрицают. Но всё же некоторые факты опровергнуть трудно. Так, желая спасти сына, Соломония распространила слух о его смерти. В суздальском монастыре даже появилась могила. В 1934 году её вскрыли и никаких человеческих останков там не обнаружили. Только детскую рубашку, которая хранится в местном краеведческом музее.

Василий же сразу после изгнания Соломонии отписал бывшей супруге и суздальскому монастырю земли и селения, а у ворот московского Кремля велел заложить церковь во имя великомученика Георгия. Довольно странное совпадение...

Немецкий историк Одерборн также писал, что Ивану Грозному всё-таки удалось найти и убить брата. В этом он раскаялся в своей Духовной грамоте в 1572 году. Грозный утверждал, что поступил хуже, чем библейский Каин, убивший своего родного брата.