«Мишка-пакет»: что на самом деле означало это прозвище Горбачева

Когда Михаил Горбачев стал главой партии, народ наградил его множеством прозвищ. Однако наиболее меткие прозвища давали Горбачеву те, кто его близко знал еще как руководителя Ставропольского края. Именно тогда Михаила Сергеевича коллеги называли Мишка-пакет.

Отрицательные качества

Михаил Докучаев, который с 1975 по 1989 годы был заместителем начальника 9-го Управления КГБ СССР, занимавшегося охраной первых лиц государства, в своих мемуарах «Я охранял Брежнева и Горбачева» писал о том, что Михаил Горбачев обладал такими отрицательными чертами характера как: властолюбие, бесцеремонность, барство и стяжательство. Особенно ярко эти качества стали проявляться у Горбачева после того, как он перебрался в Москву. По словам Докучаева, тогда Михаил Сергеевич принялся строить для себя многочисленные квартиры и особняки, которые обошлись государственному бюджету в довольно круглые суммы.

Аналогичного мнения придерживался и Валерий Болдин, руководитель аппарата президента СССР. Как утверждал Болдин, даже в период застоя Михаил Горбачев, выступая за скромность в быту и слывший противником всякого рода привилегий, сохранил за собой весь набор бесплатных благ и льгот. Мало того, во время зарубежных поездок, Горбачев, находившийся по сути на полном государственном обеспечении, всегда требовал выписывать ему просто огромные командировочные. На эти деньги Михаил Сергеевич и его супруга делали личные закупки, приобретали недешевые наряды и откровенно роскошные драгоценности.

Дорогие подарки

Впрочем, стяжательством и алчностью Михаил Горбачев отличался еще в те годы, когда жил и работал в Ставрополье. Должность Первого секретаря Ставропольского краевого комитета КПСС он занимал с 1970 по 1978 годы. Если верить Борису Олейнику, Филиппу Бобкову и Валентину Павлову, авторам сборника «Неизвестный Горбачев», экс-сотрудники Ставропольского крайкома вспоминали о том, что тогда будущего президента СССР за спиной называли Мишка-пакет. Такое прозвище Горбачев заслужил благодаря своей склонности к принятию подношений. Бывшие коллеги Михаила Сергеевича рассказывали, что далеко не последнюю роль в этом играла и Раиса Максимовна. Она посещала торговые базы, отбирая для себя самые лучшие товары.

Более того, по свидетельствам очевидцев, Горбачев и сам нередко подкупал высших партийных чиновников. К примеру, Михаилу Суслову Горбачев однажды подарил импортное ружье для подводной охоты, а его внуку – модную и почти недоступную для простых людей кожаную куртку. Не осталась без подарков и дочь Суслова Майя, которую Раиса Максимовна не отпускала от себя. Стоит отметить, что впоследствии Суслов оказал Горбачеву огромное содействие в продвижении по служебной лестнице. По мнению Михаила Докучаева, именно, используя подобные методы, Михаил Сергеевич боролся за власть. Он никогда не полагался на поддержку народных масс, а исключительно на расположение к нему партийного административного аппарата.

Что можно и что нельзя пощупать

Зная, что подобные эпизоды не останутся без внимания и обязательно станут известны общественности, Горбачевы пытались обелить себя. К примеру, после отставки мужа Раиса Максимовна потребовала в Гохране копии квитанций о передаче государству подарков, принятых в различных зарубежных поездках. По воспоминаниям Болдина, как-то раз Горбачев тщательно выбирал дорогой подарок какому-то иностранному политику. Болдин заметил, что выбирать так тщательно не стоит, так как за границей тоже существует практика сдачи подарков. Усмехнувшись, Михаил Сергеевич ответил, что это касается только официальных подарков, а не личных.

Примечательно, что Михаил Горбачев далеко не всегда преподносил или принимал подарки, которые можно было что называется пощупать. Так, бывая на государственных дачах Северного Кавказа, он устраивал там шикарные пиры для представителей руководящего звена. Впрочем, Ставрополье, где Горбачев был первым человеком, тоже считалось богатым краем. Туда также приезжали отдыхать высокопоставленные чиновники, вроде Юрия Андропова и того же Михаила Суслова. Будущий президент страны представал перед ними радушным хозяином, обслуживал, предугадывал желания. Андропова, все время сидевшего на жестких диетах из-за болезни, и Суслова, отличавшегося аскетизмом, подкупал своей услужливостью, беспринципностью, готовностью к интригам.