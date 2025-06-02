Что британец нашел в московском метро

Филип Хатчинсон приехал в Москву несколько месяцев назад. Житель Лондона, он долгое время не решался спуститься в наше метро. Но, наконец, понял — надо это сделать. Когда Фил попал под землю, ему пришлось очень сильно удивиться. И не ему одному. Как иностранцы реагируют на московское метро, с чем в нем сталкиваются и что находят — в материале «Мосленты».

Фил спускается под землю

Путешествие Филипа Хатчинсона по столичному метро началось от Новой площади. Перед ним — Политехнический музей, за спиной — «Детский мир». Он входит на станцию «Лубянка».

«Знакомые рассказывали, насколько московское метро быстрое и удобное, — рассказывает он. — Сегодня я решил впервые прокатиться на нем».

Первое, о чем упоминает британец, — удобство оплаты. Банковской картой, по его словам, платить за проезд очень просто.

«Думаю, проблем не будет: я ведь из Лондона, а у нас тоже есть старинное, довольно известное метро», — продолжает Филип, сразу отмечая, что метро в Москве — настоящее произведение искусства, и многие станции похожи на дворцы или музеи.

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Еме понравилось, что поезда — современные и быстрые, особенно если учитывать цену поездки. Если такси обойдется в 20–30 фунтов, то метро будет стоить меньше одного фунта или доллара. Конечно, в пересчете на рубли.

«Видите часы в конце перрона? — говорит Фил. — Поезда здесь приходят с точностью до секунды. Осталось 15 секунд — и мы уже внутри. Пользоваться метро действительно удобно. Как только доберемся до места, я сравню московское метро с лондонским — посмотрим, какое окажется лучше».

Москва против Лондона, Токио и Дубая

Филип отлично знает подземку в британской столице. Метро — одна из самых главных достопримечательностей Лондона. И еще оно самое старое в мире. 10 января 1863 года поезда отправились в первое путешествие по поземной железной дороге, получившей название Metropolitan. Выходит, лондонское метро старше московского на целых 72 года.

В нем 11 линий и 270 станций. Туристов там удивляет многое — лабиринт длинных пешеходных переходов, узкие платформы, тесные винтовые лестницы, станции, которые обслуживаются только лифтами.

Общая протяженность путей лондонского метро — более 400 километров. Оно перевозит около пяти миллионов пассажиров в день.

Для сравнения — московское метро доставляет в нужные места более восьми миллионов горожан и гостей столицы.

«В Москве подземка гораздо надежнее, чем в Великобритании, и вот почему: она просто работает так, как должна, — говорит господин Хатчинсон. — Поезда приходят вовремя, все чисто, в отличие от грязных британских поездов, где постоянные задержки, не говоря уже о бездомных, которые часто живут в метро».

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Британец отметил, что у нас все по-другому, и приятно видеть страну, где метрополитен настолько эффективен. Он говорит, что бывал в Японии, и токийское метро, пожалуй, единственное, которое может хотя бы сравниться с московским. Возможно, такой оценки заслуживает еще и метро в Дубае.

Мимоходом Филип заметил, что времена, когда английские железные дороги и метро были лучшими в мире, давно прошли.

Про погоду, кофе и лодочки

Кажется, гостю Великобритании нравится в Москве многое. Даже природа. Филип отмечает, что погода в день его путешествия по столице России — отменная, солнечная.

Он идет дальше, сняв пиджак и купив для бодрости стаканчик кофе. Напиток тоже не забывает оценить: «Должен сказать, что он даже вкуснее, чем оригинальный Starbucks».

Филип идет к гостинице «Украина». Показывает на Москву-реку: «Видите вон ту лодку? Это часть московского общественного транспорта. Такие кораблики курсируют по всему городу — что-то вроде водного такси. Это довольно круто!»

Бельгиец, который хочет сыграть в метро

Филип Хатчинсон, конечно, не единственный иностранец, побывавший в московском метро. В одном из выпусков газеты «Метро» была опубликована подборка впечатлений других гостей из разных стран о столичном подземном городе.

Так, программист и инженер из Бельгии Роберт Эйнде тоже сравнивал московское метро с музеем: «Я влюблен в витражи на “Новослободской”, в мозаику на “Маяковской”, в лепнину, панно и роскошные люстры на “Киевской”. Когда я впервые приехал в Москву в 2017 году, выходил на каждой станции и разглядывал всю эту невообразимую красоту и роскошь».

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Особенно Роберту понравились тематические поезда. Их он считает отличным способом рассказать людям об искусстве, исторических личностях или событиях. К тому же метро, по его оценке, дает множество возможностей для талантливых людей проявить себя.

«Какие чудесные бывают концерты! — говорит Роберт. — Я сам музыкант и знаю о проекте “Музыка в метро”. Хочу записаться и выступить!»

Место, продуманное до мелочей

Директор строительной компании из Франции Винсент Люккези признался, что любит парижское метро, но московское — совершенно другой уровень. И дело не только в красоте. «Московское метро невероятно эффективно, — говорит он. — Поезда ходят часто, станции чистые, система навигации продумана до мелочей. В час пик, когда парижское метро задыхается, московское хорошо справляется с потоком пассажиров».

При этом особенно француза поражает, как метро преподносит историю и культуру России. «Каждая московская станция рассказывает о чем-то своем — через архитектуру, скульптуры, мозаики, — говорит он. — Метро — не просто транспорт, это путешествие через эпохи и стили».

Уровень культуры и воспитания

Кинопродюсер и оператор Джоэл Кетола из США поделился своими наблюдениями: «После Москвы везде кажется, что транспорт ходит медленно. В Нью-Йорке в метро интервал между поездами — 20 минут, ночью они ходят раз в час».

При этом американец признал, что у него на родине в метро очень много мусора, так что чистота московского метро его поразила.

«Когда в Москве спустился в метро первый раз, удивился — урн нет, но мусор никто не бросает. Это очень высокий уровень культуры и воспитания».

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Красоту столичного метрополитена он также отметил, но интересовали Джоэла скорее не исторические, а новые станции.

«Это особое удовольствие — ездить среди такой красоты. Новая станция “Потапово” будто из “Звездных войн”. А на “Пыхтино” стоит самолет Ту-144! В какой стране мира встретишь такое?»

Китайский взгляд

Художник из Китая Сунь Цзиньчао заметил, что китайское метро сосредоточено на практичности:

«Оно, как в Москве, быстрое, с бесшумными вагонами, но оформлено в едином стиле: с фресками или китайскими картинами на крупных станциях. В его дизайне нет декоративных украшений, которыми я восхищаюсь здесь. В облике каждой станции Москвы — история, переданная художественным языком, и много деталей».

Китайское искусство ценит растительные, природные мотивы и внимательно к деталям. Вот и гость российской столицы из Поднебесной первым делом обращает внимание именно на них.