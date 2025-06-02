Почему племянника Александра II считали позором семьи Романовых

Племянник императора Александра II Великий князь Николай Константинович в семье Романовых считался изгоем. Из-за клептомании его выслали подальше от двора. Но и в изгнании он продолжал шокировать царственных родственников. Князь жил в собачьей стае, имел несовершеннолетних любовниц и появлялся на люди голым. Лучшие психиатры тех времен ставили племяннику императора диагноз «нравственное безумие».

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Пропавшие бриллианты

В 21 год князь Николай стал командиром кавалерийского эскадрона и закрутил роман с американской танцовщицей Фанни Лир. Чтобы закончить эти отношения, семья Романовых отослала молодого аристократа подальше от столицы. После участия в Хивинском военном походе Николай вернулся в Санкт-Петербург и возобновил отношения с Фанни.

Весной 1874 году мать 24-летнего князя Николая Александра Иосифовна обнаружила пропажу. С оклада иконы, с которой она венчалась, пропало три бриллианта. Княгиня вызвала полицию, которая обнаружила камни в одном из ломбардов Санкт-Петербурга. Выяснилось, что продал их адъютант Варнаховский, а камни передал ему сам Николай Константинович.

Никакого раскаяния

Николай на Библии поклялся, что не виноват, и император Александр II привлек к расследованию жандармского шефа Петра Шувалова. Генерал-губернатор три часа допрашивал Николая в присутствии его отца, князя Константина Николаевича. В дневнике родитель подозреваемого написал:

«Никакого раскаяния, никакого сознания… Ожесточение и ни одной слезы. Заклинали всем, что у него осталось святым, облегчить предстоящую ему участь чистосердечным раскаянием и сознанием! Ничего не помогло!»

Выяснилось, что бриллианты украл князь Николай, который хотел продать драгоценности и потратить деньги на американскую любовницу. На семейном совете Романовых было решено выслать князя из столицы и публично признать его душевнобольным. Он с детства отличался странным поведением, которое с возрастом переросло в признаки психического заболевания.

Имя проворовавшегося родственника запрещалось упоминать в документах Императорского Дома. Николай лишался наследства и вычеркивался из армейских списков, а в частной жизни при нем всегда должна была находиться стража. За первые 7 лет опальный князь поменял 10 мест ссылки. Князь жил в Украине, Поволжье, Туркестане.

Молодые жены

После истории с бриллиантами у князя случился роман с Александрой Демидовой, которая 3 года преследовала Романова. Она повсюду ездила за изгнанником и, по мнению царственных родственников, плохо на него влияла. В 1878 году князь женился на дочери полицмейстера Оренбурга Дрейер Надежде Александровне, на которую он записал бизнес-активы. Этот брак долго был гражданским и не признавался церковью.

© Общая фотография семьи Романовых. Николая Константиновича на ней уже нет

Проживая в Туркестане, 33-летний изгнанник совратил несовершеннолетнюю дочь полковника Берхмана и даже хотел на ней жениться. С супругой Надеждой Александровной он собирался развестись и выдать ее замуж за приятеля по пьянкам казачьего есаула Мансурова. Новому браку помешал отец девушки, который пожаловался генерал-губернатору. Однако в 45 лет Николай Константинович взял в жены 15-летнюю казачку Дарью Часовитину и даже появлялся в обществе одновременно с двумя супругами.

Помешательство

Но к началу 1900-х психологическое состояние Николая усугубилось. Князь жил в роскошном дворце, но ночевал в одной комнате вместе с десятком собак. В этом помещении он справлял нужду и голышом спал на полу в окружении псов. Каждый день князь вызывал к себе цирюльника, который удалял с его тела все волосы. Николая Константиновича обследовал приват-доцент Розенбах и профессор Мержеевский, но помочь больному они не смогли.

В 1901 году Николай обвенчался с 15-летней гимназисткой Валерией Хмельницкой. В Петербурге брак не вызвал одобрения. Родственники прислали комиссию, которая аннулирования венчание. На протяжении всего этого времени у Романова было множество сексуальных связей, в том числе и с малолетними мальчиками.

Нравственное безумие

29 июня 1901 года 52-летний Николай Константинович на 3 года прибыл в Балаклаву. Здесь он до обеда спал на полу с собаками и каждый день купался в море. В теплое время года «августейший больной» ходил по дому голым и в таком виде часто выходил на балкон, где его видели зеваки. Зимой он прекращал мыться и отказывался придерживаться любых правил гигиены.

От жандармов и врачей он требовал привести к нему мальчика или девочку для сексуальных утех. Главное условие — возраст не старше 12 лет. Исходя из собственного опыта, он советовал заплатить родителям ребенка побольше денег. Крымский доктор Бильвайс провел обследование больного и поставил ему диагноз Folie morale — «нравственное безумие».

Врачи пришли к выводу, что причинами помешательства князя могли стать осложнения от сифилиса, которые он перенес в юности, и наследственность. Мать больного тоже страдала от психических расстройств и галлюцинаций. Приват-доцент Московского университета Владимир Сербский поставил Николаю Романову диагноз «дегенеративный психоз с притуплением нравственного чувства».

В 1904 году Николай Константинович переехал в Ставрополь, а через 3 года вернулся в Ташкент. Там ему стало легче и он занялся орошением засушливых регионов Туркестана. Князь приветствовал Февральскую революцию, отречение императора и писал поздравительное письмо председателю временного правительства Александру Керенскому. Умер изгнанник в 1918 году от воспаления легких.