«Зять – нечего взять». Как жена довела актера до славы и успеха

Жизнь Юрия Батурина, ставшего известным благодаря сериалам «Знахарь» и «Метод Лавровой», вряд ли можно назвать обычной. Артист признается - случайная встреча в ресторане в далеком 1996 году навсегда изменила его жизнь. Но какие еще испытания и приключения ожидали артиста и его семью и почему, несмотря на все невзгоды, он продолжает быть однолюбом – читайте в нашем материале!

© Кадр из фильма "Любовь со всеми остановками"

Случай, который стал судьбой

В 1996 году Юрию Батурину было всего 24 года. Молодой человек только начинал свой путь в профессии актёра. После окончания РАТИ он мечтал попасть в труппу легендарного театра «Ленком», но художественный совет отказал ему. Карьера не складывалась, и чтобы свести концы с концами, Юрий работал барменом в одном из модных московских заведений.

Однажды вечером в этом же ресторане проходил показ мод. В числе моделей была и Ирина — высокая блондинка, которая уже тогда успела зарекомендовать себя в модельном бизнесе. Именно в этот момент произошла история, о которой Батурин вспоминает с теплотой.

Ирина случайно пролила сок на дорогой бильярдный стол. Она почувствовала себя виноватой и предложила Юрию компенсировать ущерб, оставив свой номер телефона. Однако Батурин решил проблему самостоятельно. Он был очарован её искренностью и внешностью. Позвонив Ирине, он отказался от денег и вместо этого попросил одно свидание. Так началась их история любви.

Первое свидание состоялось в Пушкинском музее. С детства Юрий был любознательным искателем приключений, а потому прекрасно знал экспозицию наизусть и сумел заинтересовать девушку. Второе свидание прошло в кинотеатре, а третье стало решающим. Батурин не хотел затягивать отношения и сделал предложение. Ирина согласилась, и в 1997 году они официально зарегистрировали свои отношения.

© Фото из личного архива Ю. Батурина

«Зять – нечего взять»

Как признаётся сам актёр, первые годы семейной жизни были непростыми. По его словам, это напоминало американские горки.

«Турецкие сериалы — ничто по сравнению с тем, что у нас происходило», — шутит Батурин в интервью.

Юрий признаётся, что в молодости был вспыльчивым. Во время ссор он неоднократно говорил: «Всё, развод завтра!» По его собственным подсчётам, таких мыслей о расставании у него возникало около ста. Но каждый раз после вспышки гнева приходило осознание ошибки

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«Я остываю и понимаю, что перегнул палку. Мне становится стыдно», — честно рассказывает он.

Ирина, напротив, имеет более сдержанный характер. Она умела держать себя в руках, хотя иногда позволяла себе ответить мужу в том же тоне. Родные невесты сначала не приняли Юрия. Его будущая тёща, увидев перед собой молодого человека без стабильного дохода, прямо заявила: «Зять, нечего взять». А сама она называла его «голь перекатной».

Но Батурин не останавливался. Он доказывал свою состоятельность делами. Тогда Ирина была основным кормильцем семьи, продолжая карьеру модели, а Юрий пробовал себя в разных сферах: работал администратором, устраивался в эскорт и даже временно ушёл из театра.

Ссоры между супругами часто возникали из-за характера Юрия и его нестабильного положения. Но именно вера Ирины в мужа помогла им преодолеть эти сложные времена.

«Она видела во мне потенциал, когда я сам в себя не верил», — говорит актёр.

Богом данный первенец

В 2015 году у пары родился сын Богдан. Для Юрия это событие стало долгожданным. Годами он молил о ребёнке, но рождение сына стало началом нового испытания для всей семьи.

Богдан появился на свет с серьёзными патологиями. Первые девятнадцать дней своей жизни он провёл в реанимации.

«Он был между жизнью и смертью», — вспоминает Юрий.

Ирина сутками находилась рядом с сыном, а Батурин брался за любую работу, чтобы оплатить лечение и операции.

© Фото из личного архива Ю. Батурина

Эта ситуация изменила динамику отношений в семье. Ирина буквально «вцепилась в Богдана, как волчица», уделяя ему всё внимание. Юрий признавался, что временами чувствовал себя обделённым, но не испытывал ревности.

«Она лучшая мать, я уважаю её за это», — говорит он.

Первый год жизни малыша был полон, тревог и надежды. Юрий скрывал свои слёзы от жены, плакал в подушку, боясь потерять сына. Сегодня Богдану исполнилось 10 лет. Несмотря на проблемы со здоровьем, он растёт активным и жизнерадостным ребёнком, и, кажется, все трудности, с которыми столкнулась семья, остались позади.

Слава и соблазны

Карьера Юрия Батурина начала набирать обороты в 2008 году, когда он сыграл роль врача Константина Разина в сериале «Знахарь». За этой работой последовали другие проекты: «Метод Лавровой», «Аутсайдер», «Союз спасения». Он стал одним из самых востребованных актёров отечественного кинематографа.

Но вместе со славой пришли и новые испытания. Красивые коллеги, поклонницы и плотный график могли стать причиной семейного кризиса. Однако Батурин остался верен Ирине.

«Можно винить профессию, где много женщин вокруг, но мысли променять Ирину на другую не было», — утверждает он.

Юрий признаётся, что смотрит на жену так же, как и 28 лет назад, видя в ней ту самую девушку с модного показа. Ирина, в свою очередь, научилась принимать особенности его работы, хотя в самом начале пути ревновала к партнёршам по съёмкам.

По словам актёра, ключ к гармонии в их браке — свобода.

«Мы договорились, что уйдём, если разлюбим. Но я без неё жить не смогу», — говорит он.

Семья - источник гармонии и вдохновения

С возрастом Юрий Батурин стал более сдержанным и уравновешенным. Если раньше ссоры могли перерасти в настоящие бури, то теперь он старается переводить их в шутку. Серьёзные разговоры о разводе остались в прошлом.

«Я знаю, ей не хватает моего внимания, тепла», — признаётся Юрий, подчёркивая, что постоянно работает над собой, чтобы быть лучшим мужем.

Сегодня пара воспитывает сына Богдана. Юрий гордится, что тот унаследовал его артистизм и материнскую доброту. Богдан растёт, и семья продолжает проходить через жизненные взлёты и падения вместе, сохраняя любовь и самые теплые отношения друг с другом.