Инженер нефтяной платформы рассказал о своей работе

Инженер нефтяной платформы, расположенной на шельфе, Лейди Вилламиль рассказала об особенностях своей необычной профессии. Ее слова приводит Daily Mail.

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По словам 30-летней женщины, ее работа сопряжена со смертельной опасностью и считается одной из самых опасных в мире. Она объяснила, что на смене окружена различным тяжелым оборудованием, которое может упасть на нее и искалечить или раздавить насмерть. Вилламиль привела статистику, согласно которой 46 из 1000 работников нефтяной платформы сталкиваются с фатальными последствиями производственных травм.

«К сожалению, были люди, которые оказались не в том месте и не в тот момент, и в конечном итоге оказались зажаты между контейнером и стеной», — вспоминает трагические инциденты на платформе Вилламиль.

Она также рассказала, что из-за отдаленности нефтяной вышки от цивилизации пострадавшим приходится слишком долго ждать профессиональной медицинской помощи.

«Приходится работать под землей, с высоким давлением и высокой температурой, с летучей жидкостью, — объяснила женщина. — Так что с точки зрения опасности риски очень высоки».

По этой причине, как добавляет Вилламиль, всех работников буровой установки обучают правильному поведению в экстремальных ситуациях.

Вилламиль отметила, что инженеры могут зарабатывать на шельфе до 100 тысяч фунтов стерлингов (10,6 миллиона рублей) в год. При этом подчеркнула, что работает на нефтяной платформе не ради денег, а потому что находит эту работу и ее риски захватывающими.

Ранее американский коммерческий дайвер Дэвид Каллахан рассказал об опасном погружении под воду в местах добычи нефти посреди океана. По словам мужчины, на его работе так часты несчастные случаи, что ему сложно заводить друзей среди коллег.