Целитель или шарлатан? Куда пропал и о чем сожалеет Геннадий Малахов

В один прекрасный день человек, которого одни называли народным целителем, а другие — главным шарлатаном страны, просто не вышел на работу к миллионам своих телезрителей. Куда он пропал и чем занимается сейчас, читайте далее в нашем материале.

© Официальный аккаунт Геннадия Малахова

Невероятный взлёт парня из провинции

Геннадий Малахов родился в Каменск-Шахтинском, выучился в ПТУ на электрослесаря, служил в армии. Казалось бы, судьба предсказуема — работа на заводе, семья, пенсия. Но судьба приготовила совсем другой сценарий.

Всё изменила болезнь. У молодого спортсмена воспалились гланды, традиционная медицина не помогала. Отчаявшийся Геннадий обратился к народному целителю — и случилось «чудо». Йога, травы, очищение организма вернули его к жизни. С тех пор Малахов стал фанатично изучать нетрадиционную медицину.

После армии Геннадий заочно окончил Московский институт физкультуры, начал писать статьи для газет, а в 1989 году выпустил книгу «Целительные силы». Написанная простым языком для обычных людей, она стала хитом. Десятки переизданий, миллионы проданных экземпляров — провинциальный парень превратился в гуру здоровья.

© Официальный аккаунт Геннадия Малахова

Скандальный уход

Но настоящая слава пришла на телевидении. В 2006 году Первый канал запустил программу «Малахов+». Утреннее шоу про народную медицину с мягким ведущим и актрисой Еленой Прокловой. Никто не ожидал такого успеха.

Рейтинги «Малахов+» были очень высоки — программу смотрело больше зрителей, чем чемпионат России по футболу 2006 года. Малахов стал суперзвездой. Зрители строчили благодарные письма, делились чудесными исцелениями, просили новых рецептов.

Но в сентябре 2010 года случилось немыслимое. Малахов просто не приехал на съёмки. Канал в панике заменил передачу, продюсеры названивали — ведущий исчез. Когда его нашли, выяснилось потрясающее: он больше не хочет быть звездой.

«Я выгорел, сил нет», — объяснял он. «Эфир высасывает энергетически. Опустошение чувствовал колоссальное. Тому человеку, который не был на съёмках, трудно представить, что там творится», — признавался он журналистам.

Руководство пригрозило неустойкой в 1,5-2 миллиона рублей, но Геннадий Петрович был непреклонен. Контракт — контрактом, а здоровье дороже.

Секреты кухни: актёры вместо врачей

Только после закрытия программы стали всплывать пикантные подробности. Оказалось, что среди приглашённых гостей, изображавших врачей, как правило, были обычные актёры. Люди верили «докторам» в белых халатах, а те оказывались выпускниками театральных училищ.

Это породило волну скандалов. Критики сравнивали Малахова с Кашпировским, называли шарлатаном. В программе «Большая разница» неоднократно делались пародии на шоу «Малахов+».

Самый громкий скандал разразился в 2009 году. В передаче утверждалось, что ребёнок с диабетом первого типа стал лечиться по методике Малахова и якобы достиг такого прогресса, что смог обходиться без уколов инсулина благодаря приседаниям и особому дыханию. Медики были в ярости — такие советы могли убить ребёнка.

Война с Малышевой

После ухода Малахова его время в эфире заняла Елена Малышева с программой «Жить здорово!». И тут началась настоящая война. Малышева не стеснялась в выражениях:

«Он не мой коллега! Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, — преступники, и во всех странах мира их сажают в тюрьму».

Малахов отвечал не менее откровенно:

«Чем шире скандал, тем выше рейтинг. Это же телевидение, а оно всё время требует чего-то нового. Малышева поэтому и превращает всё в шоу».

Метания между каналами

После ухода с Первого канала началась эпоха метаний. Малахов попробовал Украину с программой «Здоровенькі були з Малаховим», вернулся на российское ТВ с «В гостях у Геннадия Малахова» на Восьмом канале. Даже пытался наладить отношения с Первым каналом — в 2012-2014 годах вёл «Доброго здоровьица!» с Ангелиной Вовк.

© Официальный аккаунт Геннадия Малахова

Но магия была утеряна. Прежней популярности уже не было.

«Изначальная идея была коренным образом переработана в сторону официальной медицины. Передача стала никакая», — сетовал он.

Бегство от славы

Устав от столичной суеты и телевизионных баталий, Малахов принял кардинальное решение — вернулся в родной Каменск-Шахтинский. На гонорары от книг и телепередач он построил четырёхэтажный дом с библиотекой и тренажёрным залом в подвале.

«Почему уехали из Москвы?» — спрашивали журналисты.

«Там шумно, а тут я дома, и природа помогает», — отвечал он спокойно.

В своей «крепости здоровья» Малахов ведёт размеренную жизнь: занимается йогой, готовит свои фирменные соки и пишет новые книги. А когда садится писать очередную главу, то обязательно включает любимую музыку, предпочитая группы Deep Forest и Enigma.

YouTube-гуру

Отойдя от большого телевидения, Малахов не забросил общение с аудиторией. Он завёл YouTube-канал, где продолжил делиться советами.

«Недавно, например, рассказал, как избавился от геморроя без лекарств. Этот ролик просмотрели 125 тысяч человек», — хвастался он.

Главным секретом своей бодрости 70-летний целитель считает сок из свёклы и яблок.

«Это как эликсир — кровь обновляет, силы даёт», — объясняет он рецепт.

Стакан в день — и, по его словам, многие проблемы со здоровьем отступают.

Триумфальное возвращение

В феврале 2024 года произошло событие, которого никто не ожидал. Спустя почти восемь лет после ухода с телевидения, Геннадий Малахов эффектно вернулся на экраны — в качестве гостя программы своего знаменитого однофамильца Андрея Малахова.

Выглядел 69-летний целитель превосходно.

«Чувствую себя прекрасно, живу нормально», — улыбался он ведущему.

И действительно, время словно остановилось для Геннадия Петровича — он выглядел бодро и энергично.

С 1981 года телеведущий счастлив в браке с женой Ниной Михайловной, которая поддерживает его начинания и разделяет его интересы. Семейное счастье, видимо, тоже входит в его методику оздоровления.

Наследие спорного гения

Возвращаться на постоянную работу на телевидение Малахов не планирует.

«Я ещё многое хочу рассказать. Здоровье — это просто, если знать как», — говорит он близким.

Большое внимание Малахов уделяет физическим тренировкам, продолжает писать книги и отвечать на письма поклонников. Его YouTube-канал растёт, а методы по-прежнему вызывают жаркие споры.

Критики называют его шарлатаном, последователи — спасителем. Медики предупреждают об опасности его рекомендаций — главная угроза не в конкретном вреде методик, а в поздней диагностике и несвоевременном лечении обычной медициной.

Феномен, который изменил ТВ

История Геннадия Малахова — это не просто рассказ об удивительной судьбе. Это история о том, как обычный человек сумел стать явлением, изменившим российское телевидение. Он показал, что утренние программы могут собирать миллионы зрителей, что простые советы бывают популярнее сложных медицинских передач.

Да, его методы спорны. Да, врачи критикуют. Но факт остаётся фактом: Малахов создал уникальный формат, который копируют до сих пор. А главное — он вовремя остановился, сохранив самое важное: веру в собственные принципы и желание помогать людям, но уже на своих условиях.

Из уютного дома на малой родине, где время течёт медленнее, а здоровье даётся проще, бывшая звезда продолжает верить: иногда лучший способ победить — это вовремя уйти с поля боя.